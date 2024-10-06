Dijital Göçebe Nedir, Nasıl Olunur?

Dijital göçebe, belirli mesai saati ve mekana bağlı kalmadan istenilen yerlerde hayatı idame ettirebilmek için çalışılmasıdır. Genellikle dijital göçebelik, serbest çalışma şekline çok benzetiliyor. Yalnız dijital göçebelikte kişi hem çalışıyor hem de tatil yapıyor. Özellikle Covid-19 salgınıyla birlikte dijital göçebelik popüler hale geldi.

3M, Airbnb gibi birçok şirket çalışanı tarafından kalıcı esnek çalışma modelleri benimsendi. Dünyanın popüler dijital müzik ve video akış hizmeti Spotify’de esnek çalışma modelini benimsedi. Şirket özellikle bu çalışma şeklini benimsediğini şu ilkeyle net şekilde gösterdi: “işiniz gittiğiniz yer değil, yaptığınız şeydir.”

Dijital göçebelik bir meslek değildir. Yalnızca uzaktan çalışmaya uygun olan tüm meslekleri ifade eden bir çalışma şeklidir. Dijital göçebelikte farklı iş kollarında istihdam eden kişiler, işlerini diledikleri yerden yapabilir. Biz de bu rehberde günümüzde popüler hale gelen “dijital göçebe nasıl olunur”, dijital göçebe olmanın avantajları ve dijital göçebe vizesi nasıl alınır sorularını yanıtlayacağız.

Dijital Göçebe Nasıl Olunur?

Dijital göçebe olmak için bazı kriterlere sahip olmak gerekiyor. Bu kriterleri şöyle sıralayabiliriz;

İnternet üzerinden yapılabilecek bir işte istihdam edilmelidir.

Dizüstü bilgisayara sahip olunmalı.

İnternet kesintisiz şekilde çekmeli.

Çeşitli donanım ve donanım yazılımları gerekiyor.

Yüksek kapasiteli disk

Dijital göçebelikte laptop ve internet sayesinde mekan, zaman kısıtlaması olmadan istenilen her yerde çalışılabilir. Göçebe yaşam tarzını benimseyenler işlerini problemsiz şekilde yürütmek için farklı yazılım ve donanımlara ihtiyaç duyar. Bu kapsamda taşınabilir ve yüksek kaliteli bir diske sahip olmak büyük avantajdır. Yüksek kalitede taşınabilir bir diske işler kolayca yedeklenebilir. Yukarıda belirtilen materyaller tamamlanması ve maddi anlamda biraz birikimin olması dijital göçebeliği kolaylaştırır.

Dijital Göçebe Olmanın Avantajları Nelerdir?

Dijital göçebe olmanın avantajları şu şekilde sıralanabilir:

Dünyayı gezme imkanı doğar

Daha az stresli bir yaşama sahip olunur

Yeni dilleri öğrenme şansı yakalanır

Zaman etkili şekilde yönetilir

Çevre genişler

Üretkenlik ve yaratıcılık artar

Günümüzde dijital göçebelik sayesinde dünyayı gezme imkanına sahip olabilirsiniz. Birçok kişi işinden zaman bulamadığı için gezemezken siz gezerek çalışma imkanına sahip olursunuz. Dijital göçebeler çalışma yerleri ve saatlerini kendilerini belirler. Özellikle 9 ile 5 mesaisine kıyasla daha çok zamana sahip olurlar. Bu durumda kendilerine zaman ayırma ve çeşitli aktivitelere katılmalarını sağlar. Esnek çalışma şekli, stresi önemli ölçüde azaltır. Dijital göçebeler farklı şehir ve ülkelere giderek birçok dil öğrenebilir. Gidilen yerlerde insanlarla iletişim kurmak ve günlük işlerin halledilmesi için dil hayati önem taşıyor.

Ayrıca dijital göçebelik sayesinde zamanda iyi şekilde yönetilir. Sevilen aktivitelere daha çok vakit ayrılır. Örneğin; spor yapma, çeşitli kurslara gitme gibi imkanlar doğar. Dijital göçebelikte sürekli farklı yerlere gidildiği için çevre genişler. Her gidilen yerde çeşitli insanlarla tanışılarak profesyonel iş ağı oluşturulur. İş bulma olanağı yükselir. Gün ve mesai saatlerine bağlı kalınmadan yeni yerlerin keşfedilmesi hem üretkenliği hem de yaratıcılığı artırır. Özellikle insanın üretkenliğinin artmasında yeni kültürlerin ve insanların tanınması çok etkilidir.

Dijital Göçebe Vizesi Nasıl Alınır?

Dijital göçebe vizesi, kişinin daimi olarak ikametinin olduğu ülkeden uzakta yaşamını sürdürürken yasal olarak uzaktan çalışmasını sağlayan belgedir. Dijital göçebe vizesini şu kişiler alabilir;

Yazılımcılar

Grafik tasarımcılar

Dijital içerik üreticileri

Editörler

Online öğretmenlik

Tercümanlık

Proje yöneticiliği

Dijital pazarlama uzmanları

SEO uzmanlığı

Dijital göçebe vizesi veren popüler ülkeler şöyle sıralanabilir;