Facebook, en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesidir. Facebook’un bu kadar büyük bir sosyal medya platformuna dönüşmesindeki en büyük neden, büyük bir kullanıcı kitlesinin olmasıdır. Kötü niyetli kişiler, Facebook’un bu kadar büyük bir kitleye hitap etmesini fırsat bilerek insanları dolandırmak için Facebook’u bir araç olarak kullanmaktadır.

Bu tür kötü niyetli kişilerin tuzaklarına düşmemeniz için dolandırıcıların Facebook üzerinde kullandıkları yöntemler hakkında sizi bilgilendirmek istedik. İşte dikkat etmeniz gereken 4 Facebook dolandırıcılığı!

1. Dolandırıcılık Reklamları

Facebook’un reklamları gerektiği gibi denetlemediği için pek çok dolandırıcılık reklamları bulunuyor. Bir teknoloji devinin bu tür reklamları yayınlamasını görmek endişe verici bir gelişmedir. Gerçek olamayacak kadar iyi fırsatlar sunan reklamlar genellikle dolandırıcılık reklamlarıdır. Bu sebepten dolayı tıkladığınız reklamlara dikkat etmeniz gerekiyor.

2. “Gizli İstatistikler” Dolandırıcılığı

“Gizli istatistikler” dolandırıcılığı, Facebook’un sunmadığı bilgileri sunduğunu iddia eden dolandırıcılık türüdür. Bu, sizi kimin gizlice engellediğini veya profilinizi kimlerin görüntülediği ile ilgili bilgileri içerir. Bu bilgiler genellikle bir bağlantı vasıtası ile sunulur.

Üçüncü taraflar size Facebook’un şu anda sunduğu bilgiden daha fazlasını sunamaz. Herhangi bir kişi, bu "gizli istatistikleri" gösterebilecek bir web sitesi veya yazılım hakkında bir gönderi paylaşmışsa bağlantıya kesinlikle tıklamayın!

3. Ego Saldırıları

Dolandırıcılar, Facebook'taki insanların dış görünüşlerini ve sosyal durumlarını önemsediğini bilir. Bu yüzden insanların egolarını hedef alan saldırılar tasarlarlar. Bu konuda genellikle iki yöntem kullanılır.

Dolandırıcılar, birinci yöntemde “utanç verici” bir video veya fotoğrafınızın Facebook’ta dolaştığını iddia ederler ve sizi uyararak bir iyilik yaptığını ifade ederler. Dolandırıcılar bu yöntemi kullanarak kullanıcının kötü niyetli bağlantıya tıklamasını hedefler. Bu yöntem, gizli istatistikler dolandırıcılığına oldukça benzemektedir. Dolandırıcılar, ikinci yöntemde ise fotoğraflarınızın ve videolarınızın etkileşim oranına ilişkin sizi daha çok bilgi sahibi yapacaklarını iddia ederler.

Her iki yöntemde de dolandırıcının amacı aynıdır. Dolandırıcılar, türlü yöntemler ile kullanıcıların kötü niyetli bağlantılara tıklamasını sağlamaya çalışırlar.

4. Şok Edici Haber Başlıkları

Dolandırıcılar bazen insanların kötü niyetli bağlantıları tıklatmasını sağlamak için şok edici haber başlıklarını kullanır. Bu şok edici haber başlıkları genellikle bir ünlünün öldüğünü belirten ama esasında uydurma olan korkunç haber başlıklarıdır. Şok edici haber başlıklarının kullanılma nedeni, şok olan Facebook kullanıcılarının tamamen aldatmaca bir sayfanın bağlantısına tıklamasını sağlamaktır.

Şüpheli bir şok edici habere tıklamadan önce mutlaka Google üzerinden haber ile ilgili bir araştırma yapın. Google üzerinden haberle ilgili bir sonuç bulamazsanız haberin sahte olma ihtimali yüksektir. Bir bağlantıya tıklamadan önce hesabın güvenilir olduğundan emin olun. Her zaman bağlantıya tıklamadan önce araştırma yapmayı kesinlikle ihmal etmeyin.