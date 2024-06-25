Dinamik Tasarımlı BMW X3 Özellikleri ve Fiyatı

Alman otomobil markası BMW tarafından yakın bir zamanda yeni dinamik tasarımlı model tanıtıldı. Bu dördüncü nesil BMW X3 isimli SUV model hem görüntü hem de özellik bakımından dikkat çekiyor.

Şık görünümünün yanı sıra teknoloji ve gücüyle öne çıkan BMW X3 özellikleri ve fiyatına dair tüm detayları bu rehberde bulabilirsiniz.

BMW X3 Özellikleri

BMW, geçtiğimiz günlerde üçüncü nesil SUV modelinin yenilendiğini açıkladı. Marka tarafından yenilenen bu SUV model, dördüncü nesil şeklinde ifade ediliyor. Araç; 2.865 mm aks mesafesine sahip. 1.920 mm genişlik, 4.755 mm uzunluk ve 1.660 mm yükseklikten oluşuyor. Aracın bagaj kapasitesiyse 570 litredir.

Bu oran, arka koltuklar yatırıldığı zaman 1.700 litreyi buluyor. BMW X3’ün üçüncü nesle kıyasla iç mekanı daha geniş. İç mekanının geniş olması konforlu bir kullanım sunuyor. Modern, minimalist tasarımlı iç mekanda 14,9 inç bilgi ve eğlence ekranıyla 12,3 inç dijital gösterge paneli var.

Bu iç mekana kavisli ekranda eşlik ediyor. Zengin donanımıyla otomobil tutkunlarının dikkat çekecek olan BMW X3’te elektrikli katlanabilir dış aynalar, akustik camlar ve otomatik bagaj kapakta yer alıyor. Ayrıca Comfort Access ve üç bölgeli otomatik klima kontrolü özellikli tasarlanmıştır.

BMW X3 iç mekanında yer alan diğer donanımlar şunlardır;

Bulut tabanlı BMW Maps navigasyon sistemi

12V priz çeşitleri

BMW yeni nesil kokpit sistemi

Baş üstü göstergesi

Dört adet USB-C portu

Kablosuz akıllı telefon şarjı

BMW X3 kullanıcılarının karşısına Plug-in Hybrid ve Mild Hybrid motor seçenekleriyle çıkıyor. Bu motor seçenekleri şu şekilde sıralanabilir;

BMW X3 2d xDrive modeli, 2 litre ve 4 silindirli bir dizel motorludur. 0-100 km/s 7,7 saniyede 215 km/s maksimum hız yapabilen bu motor, 197 HP güç ve 400 Nm torktan oluşuyor.

modeli, 2 litre ve 4 silindirli bir dizel motorludur. 0-100 km/s 7,7 saniyede 215 km/s maksimum hız yapabilen bu motor, 197 HP güç ve 400 Nm torktan oluşuyor. BMW X3 20 xDrive modeli, 2 litreli ve 4 silindirli benzinli motorla karşımıza çıkıyor. Motor; 0-100 km/s 7,8 saniyede 215 km/s maksimum hız yapabiliyor. 310 Nm tork ve 190 HP güce sahip olması da motorun diğer önemli özelliğidir.

modeli, 2 litreli ve 4 silindirli benzinli motorla karşımıza çıkıyor. Motor; 0-100 km/s 7,8 saniyede 215 km/s maksimum hız yapabiliyor. 310 Nm tork ve 190 HP güce sahip olması da motorun diğer önemli özelliğidir. BMW X3 30e xDrive modeli; elektrik, Plug-in Hybrid ve 2 litre 4 silindirli benzinli motora sahip. 299 HP güç ve 450 Nm torka sahip olan motor, 0-100 km/s 6,2 saniyede 215 km/s maksimum hız yapıyor. Ayrıca 19,7 kWh batarya kapasitesi ve 81-90 km elektrikli menzillidir.

BMW X3 M50 xDrive modeli, 3 litre 6 silindirli benzinli motorla yol alıyor. 381 HP güç ve 540 Nm torklu motor, 0-100 km/s 4,6 saniyede 250 km/s maksimum hız yapıyor.

BMW X3’ün dış tasarımında yer alan büyük boyuttaki böbrek ızgarası çok dikkat çekiyor. Izgaraya opsiyonel Iconic Glow aydınlatma eşlik ediyor. Farlar, “L” şeklinde ışık yansıtıyor. Farlar aynı zamanda hem sinyal hem de gündüz farlarıyla entegrelidir. M Shadowline ve Matrix LED farlar araçta opsiyonel şekilde yer alıyor. BMW X3’ün arkasındaki egzoz boruları tam olarak tamponun içine monte edilmiş. Yalnız bu durum, BMW X3 M50 xDrive modelinde yok.

BMW X3 Fiyatı

BMW X3 Plug-in Hybrid modelde batarya 11 kW’lık AC şarjı desteklemektedir. Böylelikle batarya hızlıca doldurulabiliyor. Modelde sürüş asistanı, önden çarpışma uyarısı ve şerit takip asistanı şeklinde gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) yer alıyor.

BMW X3 M50 xDrive modeldeyse elektronik kontrollü amortisörden oluşan M adaptif süspansiyon bulunuyor. Otomobile M Sport frenler, M Sport diferansiyel, M Sport süspansiyon ve 20 inç M alaşımlı jantlarda monte edilmiş.

BMW X3 x Drive 30 modeli fiyatı, 50 bin 675 dolar yani 1.666,86 dolardan başlıyor. BMX X3 M50 modelinin başlangıç fiyatıysa 65 bin 275 dolar (2.147,10 TL) olarak belirlenmiştir.