Günümüzün en popüler haberleşme ve topluluk platformlarından biri haline gelen Discord, içerisinde barındırdığı özellikler ile oluşturduğunuz kanalı veya topluluğu daha kişisel bir ortama dönüştürmenize olanak tanıyor. Bu özellikler arasında en dikkat çekeni kuşkusuz bot ekleme özelliği. Bu yazımızda Discord kanalınıza nasıl müzik botu ekleyebileceğinizi adım adım anlatıyoruz. Müzik botu ile sevdiğiniz müzikleri kişiselleştirdiğiniz kanalda çalarak eğlencenin dibine vurabilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla Discord müzik botu eklemenin adımları!

Discord Müzik Botu Ekleme Nasıl Yapılır?

Hangi müzik botunu eklemeye karar verdiyseniz o botun resmi sitesini herhangi bir tarayıcıda açın.

Site üzerinden Add to Discord seçeneğine tıklayın. Bu seçenek genellikle Ana Sayfa'da karşınıza çıkar.

Karşınıza çıkan pencerede Discord kanalınıza giriş yapmanız istenecek. Bilgilerinizle giriş yapın.

Müzik botunu hangi kanala ekleyeceğinizi seçin.

Kanalı seçtikten sonra karşınıza doğrulama ekranı çıkacak. Buradan doğrulama adımlarını uygulayın.

Doğrulama sonrası bota yetki vermiş olacaksınız. Artık müzik botu ile dilediğiniz şarkıyı dinleyebilirsiniz!

Discord Botu Nedir?

Bir Discord Botu, çeşitli eylemleri otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz, sunucunuzun kullanıcı benzeri bir üyesini ifade eder. Adının yanında bir Bot etiketi yer alır. Botlar, mesaj gönderme, rolleri değiştirme vb. işlemleri yapmak için Discord'un genel API'sini kullanır. Komutlar, bir botun Discord'da mesaj göndererek gerçekleştirebileceği çeşitli işlemlerdir. Mesela Statbot, komutları öncelikle istatistikleri görüntülemeye ve ayarları yapılandırmaya odaklanır. Her botun size sunduğu özellikler farklıdır.

Discord'un en çekici özelliklerinden biri, Discord'u dış dünyayla entegre etmeye ve kullanıcılara daha ilgi çekici bir deneyim sunmaya yardımcı olan programlanabilir botlar için güçlü destek sunması. Botlar Discord'da her yere entegre edilebilir ve moderasyon yardımı, oyunlar, müzik, internet aramaları, ödeme işlemleri ve daha fazlasını içeren çok çeşitli hizmetler sunar.

Discord Müzik Botu Nedir? Ne İşe Yarar?

Discord müzik botları, temel olarak Discord'u kullanırken müzik çalmanıza izin verir. Böylece, topluluğunuzla sohbet oturumlarınız sırasında en sevdiğiniz parçaları dinleyebilir ve dinlettirebilirsiniz. Peki sistem nasıl çalışır? Bot çeşitli akış platformlarından müzikleri çeker ve Discord aracılığıyla sizin için kanalınızda çalar. Dilediğiniz zaman müzikleri tek bir komutla durdurabilir ve çalmaya devam ettirebilirsiniz. Ses düzeyleri keza aynı şekilde sizin kontrolünüze bırakılmış durumdadır.

En Popüler Müzik Botları Hangileri?

Hydra Bot

Mee6

Fredboat

Probot

Chip Bot

Discord'daki en büyük ve popüler iki müzik botu Groovy ve Rythm maalesef kapatıldı. Talihsiz bir karar oldu ancak bunun olmasının nedeni, Google'ın YouTube'un Hizmet Şartlarını ihlal ettikleri için hizmetlerini kaldırmaları için bir durdurma ve vazgeçme mektubu göndermesiydi. Bu nedenle, hala çalışan ve Groovy veya Rythm'in yerini almak için iyi alternatifler olabilecek Discord müzik botlarını arıyorsanız, doğru yere geldiniz. Aşağıda yer alan müzik botları, hala çalışan ve favorilerinize iyi birer alternatif olabilecek en iyi müzik botlarından bazılarını içeriyor.

Bunlardan bazılarının, Google'dan bildirim almamak için Youtube videoları desteğini bırakabileceğini unutmayın. Gelecekte herhangi bir bot kapatılırsa, bu kılavuzdaki bilgileri güncelleyeceğiz. Spotify, Youtube veya daha fazlasını destekleyip desteklemediklerini öğrenmek istiyorsanız resmi sitelerine veya Discord sunucularına göz atabilirsiniz. Söz konusu botların SSS bölümlerine daha fazla bilgi için bakabilirsiniz.

Hydra Bot: Hydra Bot, özelleştirme seçenekleri, komut listesi, çok dilli dil desteği ve daha fazlasını sizlere sunar. Premium almayı seçerseniz, küresel ses kontrolü, otomatik oynatma, ses efektleri, 7/24 oynatma, sınırsız çalma listesi vb. özelliklerden yararlanabilirsiniz. İngilizce'nin yanı sıra Çince, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Lehçe dil desteği içeriyor bot. En önemlisi, botu kurarken benzersiz bir şarkı istek kanalı oluşturabilirsiniz. Bu bot yüksek kaliteli, kullanımı kolay ve Discord topluluğunda oldukça beğeniliyor, bu yüzden onu hemen bir Groovy alternatifi olarak kullanabilirsiniz.

Mee6: Mee6, Discord kullanıcıları için denetleme, özel komutlar, tepki rolleri ve daha fazlasını içeren bir bot. Diğer popüler botlar gibi Mee6'da 14 milyondan fazla sunucu tarafından kullanılıyor ve mevcut en iyi moderasyon ve müzik botlarından biri olarak kabul ediliyor. Oldukça kararlı olan bu sezgisel bot ile Discord sunucunuzun kendisinden müzik dinleyebilirsiniz. Belirli bir içerik oluşturucu Twitch veya Youtube'da bir akış başlattığında veya yeni içerik oluşturduğunda, bu bot aracılığıyla bile bildirim alabilirsiniz. Ayrıca bot seviye atlama sistemini kullanabilir ve özel ödüller almak için hızla seviye atlamanıza destek olabilir.

Fredboat: Fredboat, Discord sunucunuza ekleyip kullanabileceğiniz ücretsiz bir Discord müzik botudur. Youtube, Soundcloud, Bandcamp ve hatta Twitch gibi çeşitli platformlardan müzik çalabilir. Dinleyiciler bu bot yardımıyla çalma listelerini diğer kullanıcılara dinletebilirler.

Probot: Bu bot çeşitli şeyler için tercih edilebilecek bir bot. Mesela kullanıcıları karşılamak, komutları kullanmak, otomatik denetleme ve tabii ki müzik için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda çok dilli desteğe sahiptir ve oldukça kullanışlı olabilecek bir saldırıya karşı koruma özelliğine de sahip.

Chip Bot: Chip Bot ile yüksek kalitede müziğe kolayca ulaşabilirsiniz. En iyi deneyim için kullanabileceğiniz birçok kontrole sahiptir. Üstelik 7/24 çalışma süresine de sahip. Premium abone olursanız, bassboost, 8D filtre, gece modu ve çok daha fazlası gibi birçok avantaj elde edersiniz.

Discord Müzik Botu Ekleme Nasıl Yapılır?

Discord, dünya çapındaki oyuncular arasında inanılmaz derecede popüler bir iletişim uygulamasıdır. Özelleştirme ve kişiselleştirme için sonsuz olanaklarla; Discord botlarla daha da iyi hale geliyor. Rol atamaktan müzik eklemeye kadar, gerçekleştirmek istediğiniz hemen hemen her görev için bir Discord botu var. Botlar genellikle Java, Python veya C++'da oluşturulur ve diğer kullanıcıların sohbetteki komutlar aracılığıyla onlarla etkileşime girebileceği Discord'a entegre edilir.

Bot bir komut aldığında, bir şarkı çalmak, bir meme göstermek, oyundaki oyuncuların bir puan tablosunu oluşturmak veya yapmak üzere programlanmış başka bir şey gibi belirli bir görevi yerine getirir. Programlama deneyiminiz yoksa endişelenmeyin, Discord Botlarının eklenmesi ve bakımı oldukça basittir. Web'de kullanılabilen birkaç bot sağlayıcı var, bilmeniz gereken tek şey hangisini kullanmak istediğinizdir. Bu yazımızda, Discord sunucunuza bir müzik botu ekleme sürecinde size yol gösteriyor olacağım.

Bot eklemek basit bir iştir. Hesabınız için Sunucuyu Yönetme izninin açık olması gerekir, bu nedenle bir bot eklemek için gerçek sunucu yöneticisi veya sunucunun en güvenilir kullanıcılarından biri olmanız gerekir. İlk adım, seçtiğiniz botun ana sayfasına gitmek. Yukarıda sizler için listelediğimiz botlardan birini kullanabilirsiniz. Gelelim bot eklemenin adımlarına. Öncelikle izinlerinizin olduğu sunucuda oturum açın. Ardından botun web sitesini ziyaret edin ve Discord'a Ekle seçeneğini seçin. Diğer botlar size Discord'a Ekle yerine Davet Et seçeneği sunabilir. İkisi de özünde aynı şeydir.

Yetkilendir'i seçin. Robot olmadığınızı göstermek için captcha'yı doldurun, böylece robotunuzu kurabilirsiniz. Bu kadar! Yeni robotik arkadaşınızla yapabileceğiniz şeyleri eminim merak ediyorsunuzdur. Birçok müzik botu için temel komut "-play" dir - bir ses kanalını (YouTube) ziyaret edin ve "-play [şarkı adı]" yazın, bot söz konusu şarkıyı sizin için çalmaya başlayacaktır. Bu kadar kolay! İstediğiniz zaman botu susturmak için “-stop” yazabilirsiniz. Discord'a bir müzik botu eklemek için gereken tek şey bu.

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