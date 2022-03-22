Discord Nitro Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Alınır?

Discord Nitro nedir, özellikleri neler, fiyatı ne kadar, nasıl satın alınır? Bu soruların yanıtını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Popüler sohbet uygulamasının kullanıcılara sunduğu hizmete ilişkin çok ayrıntılı bir rehber hazırladık.

Özellikle PC oyuncuları arasında çok büyük bir popülerliğe sahip olan Discord’da "Nitro" isimli bir hizmet yer alıyor. Çok sayıda kullanıcı, bu hizmetin ne olduğunu, hangi özellikler sunduğunu ve nasıl satın alındığını merak ediyor.

Discord Nedir?

Discord, 13 Mayıs 2015 tarihinde kullanıcıların kullanımına sunulan bir sohbet uygulaması. Şu anda dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan platformda diğer kullanıcılar ile ister yazı yazarak isterseniz sesli ve görüntülü iletişim kurabilirsiniz.

Görüntülü görüşme esnasında bilgisayarınızın ekranını göstermek isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda akıllı telefon ile ekranın fotoğrafını çekip görüşmedeki kişilere göndermenize gerek yok. Uygulamada yer alan ekran paylaşım özelliğini tek tık ile aktif hale getirerek ekranınızı diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Modern arayüzü ile dikkat çeken uygulamada sunucular özelliği yer alıyor. Sunucu oluşturabilir ya da başka bir kullanıcı tarafından oluşturulan sunucuya girebilirsiniz. Web, Windows, Mac, Linux, Android ve iOS platformlarında yer alan uygulama için geliştirilen çeşitli botlar bulunuyor.

Discord botları, kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor. Örneğin, bazı botlar uygulama üzerinden istediğiniz şarkıları çalar. Böylelikle şarkı için farklı bir hizmet açmanıza gerek kalmaz. Her botun kendine has komutları yer alıyor. Bu komutlara botun kendi sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

Uygulamayı kullanabilmek için bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesap oluşturma işleminin ardından hangi cihaz üzerinden kullanmak istiyorsanız o cihaza uygulamayı indirebilir ya da web tarayıcısı üzerinden hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Platformda web sürümü de olduğundan dolayı indirme zorunluluğu yer almıyor ancak her defasında giriş yapmakla uğraşmak istemiyorsanız programı indirmeyi tercih edebilirsiniz. Programı yükledikten sonra bilgisayarı her açtığınızda otomatik olarak açılır ve hesabınıza giriş yapılır.

Discord Nitro Nedir?

Discord Nitro, popüler sohbet uygulamasının kullanıcılarına ek özellikler sunan ücretli abonelik servisi. Belirli bir ücret karşılığında söz konusu servise abone olabilir ve hizmetin sunduğu avantajlardan yararlanabilirsiniz.

Sohbet uygulamasında yer alan servise abone olduğunuz takdirde normal kullanıcılardan farklı olarak bazı önemli özelliklere erişebilirsiniz. Böylelikle kullanım deneyimini en üst seviyeye taşımış olursunuz.

Gün içerisinde en çok kullanılan uygulamalardan bir tanesi haline gelen Discord’un sunduğu ücretli abonelik sisteminin sunduğu özellikler, çoğu kişi tarafından oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor.

Discord Nitro Özellikleri Neler?

Hareketli Emoji

Animasyonlu Avatar

Sunucu destekleme

Profil rozeti

Daha yüksek boyutlu dosya gönderme imkânı

Yüksek kaliteli ekran paylaşımı ve Go Live yayını

Popüler sohbet uygulamasındaki ücretli abonelik servisinin sunduğu avantajları yukarıda sıraladık. Bu avantajların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. Hareketli Emoji

Ücretli abonelik sistemi Nitro sayesinde hareketli emojiler kullanabilirsiniz. Aylık ya da yıllık ücret karşılığında abone olunabilen servis ayrıca kullanıcıların kendi hareketli emojilerini yapabilmesini ya da başkalarının yaptığı hareketli emojileri kullanabilmesine olanak tanır. Hareketli emojiler sayesinde iletişimi çok daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.

2. Animasyonlu Avatar

Popüler sohbet uygulamasında normalde yalnızca hareketsiz görseller kullanabilirsiniz. Nitro isimli servis ise abonelerin animasyonlu avatar kullanabilmesini mümkün hale getirir. Hareketli avatarın yanı sıra kullanıcılara özel etiket de verilir.

3. Sunucu Destekleme

Nitro abonelerine ücretsiz olarak iki adet sunucu takviyesi verilir. Aboneler, bu takviyeleri istediği sunucularda kullanabilir. Ayrıca ilave takviyeler için yüzde 30 indirim sunulur. Platformda yer alan sunucularda seviye sistemi mevcut. Sunucular, kullanıcılar tarafından takviye yapıldıkça seviye atlar. Bunun sonucunda sunucular daha iyi özelliklere sahip olur.

4. Profil Rozeti

Ücretli abonelik servisinin sunduğu özellikler arasında profil rozeti de bulunuyor. Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sohbet platformunda çeşitli rozetler yer alıyor ve her rozetin farklı bir anlamı var.

5. Daha Yüksek Boyutlu Dosya Gönderme Imkânı

Gün içerisinde en fazla kullanılan uygulamalar arasında yer alan Discord’da 8 MB dosya gönderme sınırı mevcut. Oldukça düşük olan bu miktar, ücretli abonelik sistemi ile birlikte 100 MB’a çıkıyor. Bu sayede aboneler Discord üzerinden 100 MB’a kadar dosya gönderebilme avantajına sahip olur.

6. Yüksek Kaliteli Ekran Paylaşımı ve Go Live Yayını

Nitro aboneliğine sahip olan kişiler, yüksek çözünürlükte ekran paylaşımı ve Go Live yayını yapabilir Böylece görüntünüzü herhangi bir bozulma olmadan kaliteli bir şekilde aktarabilirsiniz. Bu ve yukarıda yer alan özellikler, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşır.

Discord Nitro Fiyatı Ne Kadar?

Aylık abonelik ücreti: 26,99 TL

Yıllık abonelik ücreti: 269,99 TL

Tüm dünyada çok popüler bir hizmet olan Discord’un ücretli abonelik sisteminde iki farklı plan yer alıyor. Abonelik planları aylık ve yıllık olarak ikiye ayrılıyor. Nitro’yu denemek istiyorsanız ilk olarak aylık planı seçmeniz daha mantıklı. Eğer servisi beğenirseniz yıllık planı tercih edebilirsiniz.

Hizmetin aylık abonelik ücreti 26,99 TL olarak belirlendi. Nitro’nun yıllık abonelik ücreti ise 269,99 TL. Belirlenen ücretler karşılığında ister aylık isterseniz de yıllık abone olabilirsiniz. Peki, Nitro abonesi olmak için hangı adımları takip etmek gerekiyor?

Discord Nitro Nasıl Satın Alınır?

Discord uygulamasını açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Ayarlar sayfasını görüntüleyin.

"Discord Nitro" kategorisine tıklayın.

"Abone ol" butonuna tıklayın.

Yıllık ya da aylık planı seçin.

"Seç" butonuna tıklayın ve talimatları takip edin.

Nitro’nun sunduğu avantajları beğendiyseniz ve ücretli abonelik sistemine dahil olmak istiyorsanız ilk olarak söz konusu sohbet uygulamasını açmanız gerekiyor. Oturumunuz açık değilse hesabınıza giriş yapın.

Sol alt köşede yer alan çark simgesine tıklayarak ayarlar sayfasını açın. "Discord Nitro" kategorisine tıklayın. Açılan pencere üzerinden "Abone ol" butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu işlemin ardından yıllık veya aylık planı seçin. Son olarak "Seç" butonuna tıklayın ve talimatları takip edin.