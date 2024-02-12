Disney'in 2024'te Vizyona Girecek Filmleri: Marvel, Star Wars ve Daha Fazlası!
Disney Plus'ın heyecanla beklenen filmleri 2024 yılında vizyona giriyor. İşte, bu yıl beyaz perdede izleyebileceğiniz Disney Plus filmlerinin tam listesi!
2024 yılında gösterime girecek sinema filmleri arasında Disney Plus’a ait birçok yapım bulunuyor. İzleyicilerin heyecanla beklediği bu yapımları sizin için sıraladık. İşte, Disney Plus’ın 2024’te vizyona girecek olan tüm filmleri!
Ölmeden Önce Mutlaka İzlemeniz Gereken Filmler
Dünya üzerinde birçok film çıktı, ancak bu filmlerin bazıları çıktıkları yıllarla kalmayıp günümüze kadar geldi.
2024’te Vizyona Girecek Disney Plus Filmleri
- Turning Red
- Luka
- The First Omen
- Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık
- Inside out 2
- Deadpool 3
- Alien: Romulus
- The Amateur
- Moana 2
- Mufasa: The Lion King
1.Turning Red - Kırmızı
Tür: Animasyon, Aile, Komedi
Yayın Tarihi: 9 Şubat 2024
13 yaşındaki genç bir kızın ilgi çekici hikayesini anlatan bir film. Mei Lee isimli bu karakter duygusal anlamda yükselişe geçtiğinde kırmızı renkli tatlı bir pandaya dönüşmeye başlıyor. Annesi, biraz sert ve kuralcı birisi.
Ergenlik döneminde olan genç kız, içinde bulunduğu dönemin zorlukları ile birlikte annesinin baskıcı tavırlarıyla ve vücudundaki değişimlerle başa çıkmayya çalışıyor.
2. Luka
Tür: Aile, Animasyon
Yayın Tarihi: 22 Mart 2024
Pixar tarafından geliştirilen ve 2021 yılında Disney+’da yayınlanan animasyon filmi bu sefer beyaz perdeye geliyor. Yaz aylarında insan kılığına giren iki deniz canavarının arasındaki dostluk filmin ana teması olarak karşımıza çıkıyor.
Aynı zamanda yetişkinliğe geçiş dönemini yansıtan film LGBTQ+ filmleri arasında değerlendiriliyor.
3. The First Omen – Omen: İlk Kehanet
Tür: Korku
Yayın Tarihi: 5 Nisan 2024
Rahibelik yeminini ettikten sonra Roma’daki bir kilisede göreve başlamak için gönderilen genç bir Amerikalının gittiği şehirde kendi inancını sorgulamaya başlaması ile başlayan olayları anlatıyor.
Genç rahibe iç dünyasında yaşadığı farkındalığın ardından korkunç bir komplo teorisini açığa çıkarıyor.
4. Kingdom of the Planet of the Apes – Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık
Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Macera
Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2024
Sezar’ın hüküm sürdüğü dönemin üstünden yıllar geçtikten sonra genç bir maymun geçmişe yönelik derin bir sorgulama sürecine giriyor. Bu süreçte hem kendi ırkı hem de insanların geleceği için ileriye yönelik farklı seçimler yapacağı bir yolculuğa çıkıyor.
5. Inside Out 2 – Ters Yüz 2
Tür: Animasyon, Macera, Aile, Komedi
Yayın Tarihi: 14 Haziran 2024
2015’te yayınlanan ilk filmin ardından serinin ikinci filmi olan bu yapımda genç bir ergen olan Riley’nin maceralarını izliyoruz. Kendisi artık yeni duygular ile yüzleşmeye başlıyor.
Öfke, üzüntü, sevinç, korku, kaygı gibi bu duygulara nasıl tepkiler vereceği konusunda kafası karışık. Bu duyguları keşfetme ve yansıtma süreci farklı maceralarla beyaz perdeye yansıyor.
6. Deadpool 3
Tür: Komedi, Aksiyon, Macera
Yayın Tarih: 26 Temmuz 2024
Marvel Sinematik Evreni’nde yer alacak olan bu film serinin devam filmi olarak karşımıza çıkıyor. İzleyicilerin cevabını en çok merak ettiği sorulardan birisi bu filmde Wolverine olacak mı? Yapılan paylaşımlara göre evet olacak.
Deadpool ve Wolverine’in MCU’nun tarihini değiştireceği bir serüven ekranlara yansıyacak.
7. Alien: Romulus
Tür: Bilim Kurgu, Korku
Yayın Tarihi: 16 Ağustos 2024
Bir grup gencin fantastik hikayesini konu alan filmde bu gençler evrendeki en ürkütücü yaşam formu ile karşı karşıya kalıyor. Aslında uzak bir dünyada yaşayan gençlerin korku dolu macerasını izliyoruz.
8. The Amateur
Tür: Gerilim, Dram
Yayın Tarihi: 8 Kasım 2024
Bir CIA kriptografı eşini Londra’da gerçekleştirilen bir terör saldırısında kaybediyor. Bu trajik ölümün ardından kendisi üstlerinden takip desteğinde bulunuyor ancak teşkilatın iç öncelikleri nedeni ile olayın peşine düşülmüyor.
Bunun üstüne şantaj yaparak kendisini eğitmelerini istiyor. Böylece olayla bizzat ilgilenmek için kollarını sıvıyor.
9. Moana 2
Tür: Animasyon, Fantastik, Macera
Yayın Tarihi:27 Kasım 2024
Antik Polonezya’daki bir kabile şefinin kızı olan Moana cesur bir genç olarak biliniyor. Çocukluğu doğa ile iç içe geçen kız aslında oldukça neşeli ve güçlü bir yapıya sahipken Maui adındaki yarı tanrının lanetinin etkisi altında kalıyor.
Yaşadıkları adanın tamamına yerle bir oluyor. Bu da hem adanın hem de yerli halkın geleceğini tehdit ediyor. Moana ise bu olayla mücadele etmekte kararlı. Kendisini bekleyen zorlu okyanus yolculuğunda başına gelen olaylar beyaz perdede izleyenlerle buluşuyor.
10. Mufasa: The Lion King – Aslan Kral
Tür:Animasyon, Aile, Macera
Yayın Tarihi: 20 Aralık 2024
Simba, Gurur Toprakları’nın kralı olarak görev yapıyor. Vefat eden babası Mufasa’nın kökenlerini araştırmaya başladığı bu filmde kendi yavrusunun da aynı yolda ilerlemesine karar veriyor.
Bu Hafta Sinemada Neler Var: Vizyondaki Filmler - 2024
Sinemaseverlerin yakından takip ettiği vizyona girecekler listesinde bu hafta birçok popüler yapım yer alıyor. Dram, korku, fantastik, bilim kurgu, biyografi, komedi gibi farklı türlerde birbirinden keyifli filmleri sinemada izlemenin tadını çıkarabilirsiniz.
Bu filmlerin yanı sıra Disney tarafından yapılan duyuruya göre 2024 yılında yeni bir Frozen filminin de gelmesi bekleniyor. Henüz konusu ve yayın tarihi hakkında ise net bir bilgi bulunmuyor.
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