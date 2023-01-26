Dizüstü Bilgisayarın Kapağı Kapalıyken Telefon Nasıl Şarj Edilir?

Dizüstü bilgisayarın kapağı kapalıyken telefon şarj etme imkânına sahip olduğunuzu biliyor muydunuz? Bu işlemi mümkün hâle getirebilmek için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterlidir. Bu yazıda laptop kapağı kapalı hâldeyken mobil cihazınızı nasıl şarj edebileceğinizi açıkladık.

Akıllı telefonların en büyük sorunu şüphesi insanları priz başında bekletmeleridir. Genelde yavaş şarj olmalarına rağmen aksine hızlı bir şekilde şarj harcarlar. Bu yüzden insanlar da telefonlarını şarj etmek için daha akılcı yöntemler aramaya başladı. Mesela artık kimse telefon şarj etmek için priz başında beklemiyor.

Çoğu insan USB teknolojisi kullanarak akıllı cihazlarını bilgisayardan veya çeşitli kaynaklardan şarj ediyor. Dizüstü bilgisayarını kullanarak telefonlarını şarj edenler için bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Özellikle de bilgisayarınızı kullanmadığınız ama telefonunuzun şarj olmasını istediğiniz zamanlarda göz ardı edilemeyen kapak sorunu var.

Fabrikadan çıkan her dizüstü bilgisayarda kapak kapatıldığında tüm enerji kesilir. Ama bazı ufak ayarlar sayesinde sadece USB girişlerine enerji göndererek telefonunuzu şarj edebilirsiniz.

Dizüstü Bilgisayarın Kapağı Kapalıyken Telefon Şarj Etme Adımları

Başlat menüsüne sağ tıklayın.

Aygıt Yöneticisi aracına tıklayın.

"Evrensel seri yolu veri denetleyicileri" yazısına çift tıklayın.

"USB Hub" yazısına sağ tıklayın.

"Güç Yönetimi" sekmesine girin.

"Güç kazancı sağlamak için, bilgisayar bu aygıtı kapatsın" seçeneğindeki işareti kaldırın.

"Tamam" butonuna basın.

İlk olarak Başlat menüsüne sağ tıklayın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencerede yer alan araçlar içerisinden Aygıt Yöneticisi'ni seçin. Aygıt yöneticisi açıldığında "Evrensel seri yolu veri denetleyicileri" bölümüne çift tıklayıp orayı genişletin.

Daha sonra genişlettiğiniz bölümün en altında "USB Hub" yazan ve kırmızı okla resimle gösterilen alana tıklayın. Açılan USB Kök Hub penceresinin sağ üst kısmında bulunan "Güç Yönetimi" sekmesine geçiş yapın.

Burada iki farklı seçenek bulunuyor. Bu seçeneklerden ilkini yani Güç kazancı sağlamak için, bilgisayar bu aygıtı kapatsın" yazan bölümün başında bulunan işareti kaldırmanız gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra "tamam" butonuna basıp sayfayı kapatın.

Bu yazıda laptop kapağı kapalı hâldeyken akıllı telefonu nasıl şarj edebileceğinizi açıkladık. Yukarıda anlattığımız basit adımlar sayesinde artık dizüstü bilgisayarınızın kapağı kapalıyken bile mobil cihazınızı şarj edebileceksiniz. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Ayrıca hızlı şarjın mobil cihazlar için sağlıklı olup olmadığını merak ediyorsanız hızlı şarj telefonlara zarar verir mi sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.