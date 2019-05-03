Dizüstü Bilgisayarınızın Oyun Performansını İyileştirmenin 5 Yolu

Oyuncu dizüstü bilgisayarları, hiçbir zaman benzer fiyatlı bir masaüstü bilgisayarın performansına ulaşamayacak. Ancak bu, en son çıkan oyunları oynayamayacağınız anlamına gelmez.

Masaüstü bilgisayarlarda donanımı yükseltebilirsiniz. Ancak dizüstü bilgisayar kullanıcıları, muhtemelen yalnızca belleği (ve belki de sabit sürücüyü) yükseltebilirler. Dizüstü bilgisayar sahipleri, ekran kartı ve işlemci gibi donanımları güncelleyemediğinden dolayı bir süre sonra oyunlarda sıkıntı yaşamaktadır. Bu noktada dizüstü bilgisayarınızın oyun performansını iyileştirmenin çeşitli yolları bulunmaktadır. Bu yolları uygulayarak oyunlarda performans artışı sağlayabilirsiniz.

Bu yazıda, dizüstü bilgisayarlarda oyun performansını Windows 10'da optimize etmenin 5 yolunu derledik.

Dizüstü Bilgisayarınızı Temiz Tutun

Dizüstü bilgisayarınızda oyun performansını iyileştirmeye yönelik yapacağınız ilk işlem fiziksel bakımdır. Bilgisayarlarda toz ve kir, performans düşmanıdır. Bilgisayarlarda bulunan tozlar, hava akımını azaltacak ve çok ısınan bilgisayara neden olacaktır. Sonuç olarak çok fazla ısınan bilgisayarda performans düşüşleri yaşanması kaçınılmazdır.

Not: Dizüstü bilgisayarınızı temizlemek için içini açtığınızda, garantinin devre dışı kalabileceğini unutmayın. Sahip olduğunuz dizüstü bilgisayarın teknik servisi, dışarıdan müdahale yapıldığını tespit ettiği an dizüstü bilgisayarınızın garantisi devre dışı kalır. Ek olarak, dizüstü bilgisayarınızın tozunu temizlemek teknik bilgi ve el kabiliyeti gerektiriyor. Dolayısıyla bu konuda teknik bilgi ve el kabiliyetine sahip değilseniz, bu işlemi yapmanızı önermeyiz.

Dizüstü Bilgisayarınızın Sürücülerini Güncelleştirin

Windows, macOS ve Linux işletim sistemlerini çalıştıran bilgisayarların neredeyse hepsi aynı donanıma sahiptir. Bu, işletim sistemi ne olursa olsun aygıt sürücülerini güncel tutmanın hayati önem taşıdığı anlamına gelir.

Bununla birlikte, grafik kartı sürücüleri de oyun performansınızı ciddi derecede etkiliyor. Nvidia veya AMD resmi web sitelerinden grafik kartınızın güncel sürücülerini indirebilirsiniz. Denetleyicinizi ve ses sürücülerinizi de güncel tuttuğunuzdan emin olun.

Dizüstü Bilgisayarınızın Ekran Kartına Overclock Yapabilirsiniz

Dizüstü bilgisayarınızın oyun performansını iyileştirmenin bir yolu da overclock yapmaktır. Ancak overclock, bu konuda teknik bilgisi olmayanlar için oldukça risklidir. Başlıca problemler güç ve ısı ile ilgilidir. Overclock yapıldıktan sonra dizüstü bilgisayar daha fazla elektrik harcar. Bu nedenle bilgisayarınızın güç ayarlarını uygun şekilde ayarlamanız gerekir.

Genellikle, bu işlem dizüstü bilgisayarın dahili soğutma sistemi tarafından gerçekleştirilir. Dizüstü bilgisayarınızı listemizin ilk sırasında belirtildiği gibi düzenli olarak temizlemelisiniz. Aksi takdirde dizüstü bilgisayarınız çok ısındığından dolayı otomatik olarak kapanır.

Dizüstü Bilgisayarınızın Güç Ayarlarını Ayarlayın

Dizüstü bilgisayarlar, bataryayı daha uzun kullanmak adına güç tasarrufu modundadır. Windows, bazı ayrıntılı güç yönetimi seçenekleri sunmaktadır. Ancak güçlü bir oyun deneyimi için dizüstü bilgisayarınızı elektrik prizine takmalısınız.

Windows 10'da, Ayarlar> Sistem> Güç ve uyku> Ek güç ayarları'nı açabilir ve yüksek performans seçeneğini seçebilirsiniz. Ayrıca daha önce hiçbir şeyi ayarlamadıysanız, kontrol etmek için Plan ayarlarını değiştir> Gelişmiş güç ayarlarını değiştir seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Windows 10 Oyun Modunu Etkinleştirin

Dizüstü bilgisayarınızı oyun için optimize etmenin en kolay yolu oyun modunu etkinleştirmektir. Oyun modunu etkinleştirmek için öncelikle görev çubuğunda en sağda yer alan “Tüm Ayarlar”a tıklayın. Ardından açılan pencerede “Oyun” yazısına tıklayın. Daha sonra karşınıza çıkan ekranın sol kısmında yer alan “Oyun Modu”nu seçin. Bu kısımdan oyun modunu aktifleştirebilirsiniz.

Daha sonra bir oyuna girerek “Windows + G” kombinasyonunu yapın. Ardından karşınıza çıkan kontrol panelinden “Bu oyun için oyun modunu kullan” seçeneğini aktifleştirmeniz gerekmektedir.

Not: Bu işlemi her oyun için yapmanız gerekiyor. Ancak bir oyunu bir kez aktifleştirdikten sonra tekrar aynı işlemi yapmanıza gerek yok.

Oyun modu etkinleştirildiğinde; Windows 10, oyunlarda daha iyi performans alınabilmesini sağlayacaktır. Ek olarak oyuncuların oyun modu ile oyun içerisinde ekran görüntüsü alabildiklerini, video kaydı ve yayın yapabildiklerini belirtelim. Oyun içerisinde oyun modunun özelliklerini kullanabilmek için “Windows + G” kombinasyonunu kullanabilirsiniz.