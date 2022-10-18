En İyi Bilgisayar Bakım Programı: Doctor Kerish 2022 İncelemesi

Bilgisayar performansını arttırmak isteyen kişilerin ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilecek bir program bulunuyor. Doctor Kerish 2022 isimli bilgisayar bakım programı, gelişmiş özellikleriyle dikkatleri üzerinde topluyor. Doctor Kerish 2022 incelemesi ile hizmetin neler sunduğunu detaylı bir şekilde ele alacağız.

Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda bir süre sonra performans konusunda çeşitli sorunlar meydana gelebiliyor. Çok sayıda Windows kullanıcısı, bu sebepten ötürü çeşitli çözüm yolları arıyor.

Bilgisayarın performansını çok pratik bir şekilde arttırabilen Doctor Kerish 2022, gelişmiş özellikleri ile ön plana çıkıyor. Yıllardır tüm dünyada popülerliğini devam ettiren program, Windows işletim sistemine sahip PC'lerin bakımını eksiksiz bir şekilde gerçekleştiriyor.

Bilgisayar Bakım Programı Doctor Kerish 2022 Neler Sunuyor?

Çok başarılı bir arayüze sahip olan ve bu sayede kolay bir kullanım sunan program, zaman zaman çoğu kişinin karşılaştığı Windows çökme problemlerini önlüyor. Bunun yanı sıra sistem hatalarını düzeltiyor ve eski önbellek dosyalarını temizliyor. Programın işlevleri elbette bunlarla sınırlı değil.

Gereksiz dosyalar, bilgisayarın verimliliğini azaltırken aynı zamanda depolama alanında yer kaplar. Akıllı PC temizleme işlevini içeren hizmet, sistemi düzenli olarak kapsamlı bir şekilde temizliyor. Bu sayede PC, daha verimli bir şekilde çalışırken gereksiz dosyalardan da kurtuluyor. Program sayesinde bilgisayarınızın hızında belirgin bir artış hissediyorsunuz.

Hizmette ayrıca Türkçe dil desteği de mevcut. Bu, yabancı dil bilmeyen PC kullanıcılarının da programı çok rahat bir şekilde kullanabilmesine yardımcı oluyor.

Programı yükledikten sonra karşınıza ilk olarak "Gerçek zamanlı mod" ve "Klasik mod" olmak üzere iki farklı seçenek çıkıyor. Eğer programın otomatik olarak çalışmasını istiyorsanız "Gerçek zamanlı mod" seçeneğini seçebilirsiniz.

Sistemi kötü amaçlı yazılımlara ve güvenlik açıklarına karşı koruyan program, ekstra bir çaba sarf etmeden PC'nizi güvenli bir şekilde kullanabilmenize imkân tanıyor. Bu işlevler, veri güvenliği açısından oldukça büyük bir öneme sahip.

Kayıt defteri hatalarını hızlı bir şekilde düzelten hizmet, bilgisayar sıcaklığını görüntüleme imkânı da sunuyor. Böylelikle bilgisayar boştayken veya video oyunu çalıştırırken kaç derece sıcaklığa ulaştığını farklı bir program yüklemeden görebiliyorsunuz.

Video oyunu ve internet bağlantısı konularında sorun yaşayan bilgisayar kullanıcıları için de harika bir program olan Kerish Doctor 2022, oyun performansını iyileştiriyor ve internet bağlantı hızını optimize ediyor.

Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen program, 7 gün 24 saat üst düzey bakım yaparak herhangi bir ek çaba sarf etmenize de gerek bırakmıyor. Hizmetin bir diğer dikkat çeken tarafı ise ücretsiz deneme sürümüne sahip olması.

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerini destekleyen programı ücret ödemeden bilgisayarınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ücretsiz sürümü 15 gün boyunca kullanabilirsiniz. Programdan memnun kalmanız hâlinde 1 yıllık, 2 yıllık veya 3 yıllık lisans anahtarı satın alabilirsiniz. Bu lisans anahtarları en fazla üç bilgisayarda kullanılabiliyor.

Gelişmiş ve akıllı algoritmalar kullanan hizmet, sisteme zarar vermeden çalışıyor. Ayrıca program sürekli olarak geliştirilmeye devam ediliyor. Modern arayüz ise hem acemi hem de deneyimli kullanıcıların herhangi bir sorun yaşamadan programı kullanabilmesini sağlıyor.

Editörün Yorumu

Kerish Doctor 2022, sahip olduğu oyun performansını iyileştirme, internet bağlantısını optimize etme, hasarlı ve geçersiz kısayolları temizleme, Windows çökmelerini önleme, güvenlik açıklarını ortadan kaldırma ve daha pek çok özellik sayesinde bir bilgisayar bakımı programından fazlasını sunuyor.

75 milyondan fazla indirme sayısıyla dikkat çeken program, sunduğu işlevler nedeniyle Windows kullanıcılarının ihtiyacını fazlasıyla karşılayacaktır. Böylelikle bilgisayarınızı kullanırken üst düzey deneyim elde edebilirsiniz.

Eğer bilgisayarınızın mevcut performansından memnun değilseniz ve zaman zaman çökme gibi çeşitli problemler yaşıyorsanız Kerish Doctor 2022 programın deneme sürümünü PC'nize indirebilir ve 15 gün boyunca kullanabilirsiniz.

Deneme sürümünün süresi dolduğunda ise bir lisans anahtarı satın alabilir ve hizmeti kullanmaya devam edebilirsiniz. Şu anda lisans anahtarları için önemli bir kampanyanın olduğunu da belirtelim.

Kullanıcılara çok ciddi bir fırsat sunan kampanya kapsamında 1 yıllık lisans anahtarı 160 TL'den 60 TL'ye, 2 yıllık lisans anahtarı 180 TL'den 80 TL'ye ve 3 yıllık lisans anahtarı ise 200 TL'den 100 TL'ye düştü.

Doctor Kerish 2022 Özellikleri Neler?