Dolandırıcılar, Koronavirüs’ü Nasıl Fırsata Çeviriyor?

İnsanlar, korktuğu zamanlarda mantıksız davranışlar sergileyebiliyor. Dolandırıcılar ise insanların korkusundan faydalanarak onlara istediklerini yaptırabiliyorlar. İnsanlara istediklerini yaptırmak için her türlü yöntemi deneyen dolandırıcıların yeni yöntemleri arasında yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını da yer alıyor. Dolandırıcılar, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınını fırsat bilerek insanların kötü niyetli bağlantılara tıklamasını sağlıyor.

Bu yazıda, dolandırıcıların yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınını fırsat bilerek sizi tuzağına düşürmemesi için dolandırıcıların yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınını nasıl kullandığını ve bu dolandırıcılıklarla nasıl mücadele edebileceğinizi anlattık. İşte dolandırıcıların yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınını nasıl kullandığına dair bilmeniz gerekenler!

Dolandırıcılar Koronavirüs’ü Nasıl Kullanıyor?

Dolandırıcılar tarafından kullanılan en yaygın yöntem kimlik avıdır. Dolandırıcılar, sahte bilgi içeren bir e-posta veya mesajı kullanıcılara gönderir. Dolandıcılar, kullanıcıların e-postada veya mesajda yer alan kötü niyetli bağlantıya tıklamasını ister. Kullanıcı bağlantıya tıkladığı takdirde cihazına kötü amaçlı yazılım bulaşır.

Cihazınıza kötü amaçlı yazılımın bulaşmasını önleyebilmek için neler yapılabilir? İşte, cihazınıza kötü amaçlı yazılımın bulaşmasını önleyebilmek için çeşitli ipuçları!

Dolandırıcı, kendisini bir sağlık kurumu olarak tanıtıyor ve yeni tip koronavirüs için bir tedavinin bulunduğunu iddia ediyor. Dolandırıcılar, kullanıcıyı kötü amaçlı yazılım içeren bir belgeye yönlendiriyor.

olarak tanıtıyor ve yeni tip koronavirüs için bir tedavinin bulunduğunu iddia ediyor. Dolandırıcılar, kullanıcıyı kötü amaçlı yazılım içeren bir belgeye yönlendiriyor. Dolandırıcı, virüsün yayılmasını önleme konusunda bilgi sahibi olduğunu iddia eder ve daha fazla bilgi için kullanıcıyı virüslü bir belgeye yönlendirir.

bilgi sahibi olduğunu iddia eder ve daha fazla bilgi için kullanıcıyı virüslü bir belgeye yönlendirir. Dolandırıcı, yeni tip koronavirüs’ün mutasyona uğradığını iddia ediyor. Bu iddia ile ilgili daha fazla bilgi için kötü amaçlı yazılım içeren bağlantıya tıklamanızı ister.

iddia ediyor. Bu iddia ile ilgili daha fazla bilgi için kötü amaçlı yazılım içeren bağlantıya tıklamanızı ister. Dolandırıcı, kendisini yeni tip koronavirüs aşısı veya hastaları için para topladığını iddia eden bir yardım kuruluşu olarak tanıtır. Daha sonra insanların Bitcon ile bağış yapmasını ister.

Koronavirüs Tabanlı Dolandırıcılıkla Nasıl Mücadele Edilir?

Yeni tip koronavirüs ile ilgili dolandırıcılıklarda, korku duygusu kullanılarak insanlar kandırılmaya çalışılıyor. Bu sebepten dolayı yalnızca güvenilir kaynaklarda yer alan bilgilere ve haberlere güvenmek en iyi seçenektir. Bağış yapmak istiyorsanız, rastgele bir e-postadan gelen kişiyi değil, doğrulanmış hayır kurumlarını tercih edebilirsiniz.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) hakkında bazı bilgiler iddia eden bir e-posta veya mesaj alırsanız dikkatli olun. Herhangi bir bağlantıya tıklamayın ve size önerdiği herhangi bir tavsiyeye uymayın.

Salgın Döneminde Güvende Kalmak

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tehdidi çok fazla korku ve endişeye neden olur. Ne yazık ki bu bir dolandırıcı için mükemmel bir atmosferdir. E-posta ve mesajda yer alan herhangi bir şüpheli bağlantıya kesinlikle tıklamayın.