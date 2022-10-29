Doxing Nedir? Ne işe Yarar?

İnternet artık hayatımızın bir vazgeçilmezi ve ne kadar yararlı olsa da bir o kadar da zararlıdır. Öyle ki dark web diye bir şey var. Birçok insan internette gezinmektedir. Ancak, doxing tam olarak nedir? Bilmemekte. İnsanlar doxing'in tam olarak ne olduğunu bilselerdi belki de birçok insan internet kullanmaktan vazgeçecekti. Peki, doxing nedir? Sizler için anlatıyoruz.

Doxing Nedir? Ne İşe Yarar?

Doxing, internet aleminde sizin bıraktığınız izlere denmektedir. Öyle ki her gün internette birçok iz bırakıyoruz ve bunun birçoğunu diğer insanlar görebiliyor. Daha önce hemen hemen herkes bir kez olsun stalk yapmıştır. İşte stalk'ın bir büyüğüne doxing denilebilir.

Doxing ile internette bıraktığınız izle toplanır veri bilimi kullanılarak sizin hakkınızdaki diğer verilerenize ulaşılabilir. Bir kişinin kişisel verilerini paylaşmak doxing olarakta sayılmaktadır.

Doxing Nasıl Yapılır?

Arama motorlarındaki izleri toplayarak

Sosyal medyadaki paylaşımları toplayarak

Mobil uygulamalardaki paylaşımlara bakarak

Resmi makamlardaki izlere bakarak

Arama Motorlarındaki İzleri Toplayarak

Bir kişi sizi araştıracak ise ilk olarak arama motorlarına bakmaktadır. Öyle ki birçok verinin bulunduğu arama motorları arasında farklılıklar da görülebilir. Örneğin: Google'da aradığınız bir bilgi Yandex'te çıkabilir veya Yandex'te aradığınız bir bilgi DuckDuckGo'da çıkabilir. Tüm arama motorlarındaki bilgileri toplamak bir doxing örneğidir.

Sosyal Medya Paylaşımlarına Bakmak

Günümüzün vazgeçilmezi sosyal medyalara bakmak elbette olmazlar arasındadır. Öyle ki birçok stalk sosyal medya üzerinden yapılmaktadır.

Mobil Uygulamalardaki İzlere Bakmak

Daha önce herhangi bir oyunda veya uygulamada sizi online kullanıcı adınızla aratarak diğer yaptığınız paylaşımlardan izleriniz takip edilebilir ve öğrenilebilir. Birçok insan burada fazla veri bırakmaktadır.

Resmi Makamlardaki Bilgilere Bakmak

Doxing'e ilk başlarken açık adreslerdeki, resmi makamlara bakmak gerekir. Öyle ki birçok arama motorlarında yapacağınız kullanıcı adları veya sosyal medyayı arayacağınız paylaşımlar resmi makamlar ile izler bırakmaktadır.

Doxing'i sadece bir başkasına değil! Aynı şekilde kendinize de yapabilirsiniz. Bu sayede internette var olan tüm verilerinizi bulabilir. Hatta bunun için programlama dillerine kullanabilirsiniz.

Bu sayede istediğiniz verileri ortadan kaldırmak sizin için daha sağlıklı olacaktır. Öyle ki birçok insan doxing'i bilmemekte ve internette birçok iz bırakmaktadır. Aynı zamanda sadece verilerinize sizler paylaşmıyorsunuz. Çocuğunuz anneniz veya babanız veya yakın olan arkadaşlarınız sizin için birer tehdit unsuru da olabilir.

Çünkü verilerinizin internette gözükmesini istemiyorsanız sadece sizler değil. Çevrenizdeki insanlarda etki etmektedir. Tabii bunu bir paranoyaklık haline dönüştürmemek çok daha sağlıklı olacaktır. Öyle ki günümüzde artık internette verilerin paylaşılmaması söz konusu değildir.

Bu içeriğimizde doxing nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Gibi sorulara cevap verdik. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz, siz daha önce doxing yaptınız mı veya doxing'i ilk defa mı duyuyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.