Dropbox Android ile Hafıza ve SD Karta Dosya Kaydetme

Dropbox en sık kullanılan bulut depolama sistemlerinden birisi olmayı hala sürdürüyor. PC ve Mac için olan versiyonunun yanında mobil versiyonları da kullanıcılar tarafından tercih ediliyor.

Ancak mobil versiyonlardaki tasarım farklılıkları kimi zaman kullanıcılarda bir miktar kafa karışıklığı yaratabildiği için bu yazımızda Dropbox Android uygulamasını kullanarak dosyalarınızı nasıl SD kartınıza veya telefonunuzun hafızasına atabileceğinizden bahsedeceğiz.

Çünkü Dropbox Android uygulamasında dosyalar telefonunuza otomatik olarak kopyalanmıyor ve sadece dosya adları ile klasörlerin bir listesi kaydediliyor.

Eğer dosyaları kullanmak isterseniz internet bağlantısının aktif olması gerekli ancak her zaman internet bağlantısına sahip olmayabileceğiniz için bazı dosyaları hafızaya kaydederek çevrimdışı olarak da kullanmak isteyebilirsiniz.

Dropbox Android ile Dosyaları Otomatik Kopyalayın

Öncelikle kullanmıyorsanız Dropbox Android uygulamasını cihazınıza indirmelisiniz.

Daha sonra Dropbox Android uygulamasını açar ve giriş yaparsanız karşınıza sahip olduğunuz klasörlerin listesi gelecektir. Dropbox Android toptan klasör kopyalamayı desteklemediği için bir kere dokunarak klasörü açmak gerekiyor.

Klasöre girdiğinizde çevrimdışı olarak kullanmak istediğiniz dosyaya bir süre basılı tutarak karşınıza dosyaya dair Dropbox menüsünün gelmesini sağlıyoruz.

Menü açıldıktan sonra " Export " seçeneğini kullanarak işleme devam etmelisiniz.

" seçeneğini kullanarak işleme devam etmelisiniz. "Export" seçeneğinin ardından dosyayı nereye atmak istediğinize dair seçeneklerin yer aldığı menü açılacak.

" Save to SD card " seçeneğini kullanarak elinizdeki dosyanın kopyalanacağı yeri belirten ekrana geçiş yapmalısınız.

" seçeneğini kullanarak elinizdeki dosyanın kopyalanacağı yeri belirten ekrana geçiş yapmalısınız. Örneğin dosyanın telefon hafızasındaki "Documents" adlı klasöre atılmasını seçebilirsiniz.

Yukarıda da bahsedildiği gibi "Documents" klasörüne giriş yapılır ve dosyayı buraya kopyalamak için tek yapılması gereken artık "Export" tuşuna basarak dosyanın Dropbox'tan telefona aktarılmasını beklemek. Sonrasında dosya artık "Documents" klasöründe yer almaya ve çevrimdışı olunsa da istenen zamanda kullanma şansı elde ediliyor.

Dropbox'ın Android'deki bu kullanışlı özelliklerinden faydalanabilmek için Dropbox Android uygulamasını telefonunuza indirmeyi unutmayın.