Dünden Bugüne Android'in 11 Yıllık Geçmişi

23 Eylül 2008 tarihinde 1.0 sürümü ile hayatımıza giren Android, bugün itibarıyla tam 11 yaşına girdi. Peki o günden bu yana neler değişti? Sizler için Android'in 11 yıllık geçmişini derledik.

Bugün dünya genelinde kullanılan akıllı telefonların çok büyük bir kısmında Android işletim sistemi kullanılıyor. Tasarım, özellik ve diğer pek çok detayda önemli değişimler yaşayan işletim sisteminin bugünlere nasıl geldiğine göz atalım.

Android 1.0 (23 Eylül 2008)

HTC Dream modeli ile birlikte telefonlarda yeni bir devri başlatan Android, ilk kez 23 Eylül 2008 tarihinde ticari kullanıma sunuldu. Alpha sürüm olma özelliği taşıyan bu sürüm; Gmail, YouTube, Haritalar gibi uygulamalara sahip olması nedeniyle gününün koşullarına göre öne çıkmaktaydı.

Android 1.5 Cupcake (Nisan 2009)

Yaklaşık 7 ay sonra yayınlanan ikinci sürüm, 1.5 Cupcake olarak adlandırıldı. Bu sürümle birlikte şirket, sürüm numaralarında tatlı isimlerini kullanma geleneğini de başlatmış oldu. Cupcake, hepimizin günlük hayatta kullandığı widget desteğinin eklendiği sürüm olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte Bluetooth cihazlar arası otomatik eşleşme ve MP4 video kaydı desteği de bu sürümle birlikte geldi.

Android 1.6 Donut (Eylül 2009)

Arayüz tarafında pek gelişmeye yer verilmeyen bu sürüm, biraz daha stabilize ve güvenliğe yönelik bir işletim sistemiydi. WVGA ekran desteğinin eklendiği sürümde, daha hızlı kamera fonksiyonları da denenmeye başlanmıştı.

Android 2.0 Eclair (Eylül 2009)

Bir önceki sürümden sadece 11 gün sonra yayınlanan ikinci sürüm de, kullanıcı arabirimi tarafında çok az yenilik sunuyordu. Mail hizmet sağlayıcılarına verilen destekle birlikte, kamerada flaş desteği, dijital yakınlaştırma, renk efektleri gibi yenilikler de kullanıcılara sunuldu. Bu güncellemeden üç ay sonra stabilizeye yönelik 2.1 güncellemesi yayınlandı.

Gördüğünüz üzere bu sıralarda Android güncellemeleri kısa süreli periyotlarla ve küçük değişikliklerle birlikte geliyordu. Bu durum, bu süreden sonra biraz daha değişti.

Android 2.2 Froyo (Mayıs 2010)

Aradan geçen 8 ayda yeni sürümü Froyo'yu tanıtan Google, bu sürümde tasarımsal ve özellik anlamında bazı önemli değişikliklere imza attı. WiFi Hotspot özelliğinin eklendiği sürüm, Android Market tarafında da bazı değişiklikler içermekteydi. Önceki sürümlere göre yüksek hız ve performans sunması ile öne çıkan güncelleme, oldukça yoğun bir şekilde kullanılmıştı.

Dönüm Noktası: Android 2.3 Gingerbread (Aralık 2010)

Evet, pek çok kişinin Android ile tanıştığı sürüm bu. Tasarım ve kullanıcı deneyimi açısından önceki sürümlere göre önemli farkların atıldığı bu sürüm, indirme yöneticisi ve NFC desteği gibi yeniliklerle geliyordu. Barometre, jiroskop gibi sensörlere destek veren bu sürüm, muhtemelen o zamana kadar en çok kullanılan işletim sistemi olmuştur.

Android 4.0 Ice Cream Sandwich (Ekim 2011)

Hem telefonlar hem de tabletler için tasarlanmış bir Android sürümü. Ana sayfa içerisinde dosyalama imkanı, yeniden boyutlandırılabilir widgetlar, daha dinamik ve göz hoş gözüken tasarım, ve pek çok şey. Bu sürümün, işletim sistemi açısından bir dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz.

Android 4.1 Jelly Bean (2012)

60 fps ekran desteği, daha akıcı ve yeni bir tasarım denemesi. Daha çok performansta artışa yönelik tasarlanan bu işletim sistemi, sesli arama fonksiyonunu da içerisinde barındırıyordu. Bildirimlerde geliştirmeler, kullanıcı deneyimi için yapılan özel yeniliklerle birlikte hafif overclock yapılmış 4.0 sürümü olduğunu söyleyebiliriz.

Dönüm Noktası: Android 5.0 Lollipop (2014)

Android 5.0 ile materyal tasarım anlayışına geçen Google, günümüzün tasarım anlayışının ilk örneklerinden birisini bu sürüm ile birlikte ortaya koydu. Android 5.0 ve 5.1 sürümlerinin dünya genelinde oldukça büyük kullanım oranlarına ulaştığını belirtelim. Görsellere baktığınızda sizin de gözünüze oldukça yakın duracaktır.

Android 6 Marshmallow (2015)

Google, artık yeni işletim sistemlerini senelik periyotlar ile tanıtmaya başlıyor. Güvenlik güncellemeleri için yeni bir işletim sistemine ihtiyaç duymadığını fark eden şirket, bunu aylık periyotlarda ayrı bir yazılım olarak yayınlamanın daha mantıklı olacağını düşünmüş olsa gerek. Android 6 ile birlikte bugün pek çoğumuzun akıllı telefonlarında kullandığı USB-C bağlantı yuvasına destek verildi. Bu daha hızlı veri aktarımına ve daha hızlı şarja imkan sunuyordu.

Doze modu ile birlikte cihazın kullanılmadığı durumlarda arka plan uygulamalarını otomatik olarak yöneten işletim sistemi, cihazın yorulmasını engelleyerek performans ve batarya artışına yol açıyordu. SD Kartı dahili depolama ile birleştirme, izinleri yönetme, parmak izine destek gibi yeniliklerle gelen sürüm, bu noktada oldukça detaylı ve yenilikçi duruş sergiliyordu.

Android 7 Nougat (2016)

Çoklu pencere desteği, yenilenen bildirim merkezi, bildirim merkezinden yanıtlama, yenilenen ayarlar menüsü, gece modu ve batarya grafiği gibi yeniliklerle gelen Nougat, en çok kullanılan işletim sistemlerinden birisi oldu. Genel olarak ek özelllik yerine tasarımsal yenilemeye odaklanan bu işletim sistemi, günümüze de ışık tutuyor.

Android 8 Oreo (2017)

Bu işletim sisteminden itibaren Android'in gelişimsel olarak bir durgunluk dönemine girdiğini söylememiz mümkün. Örneğin Oreo, yeni emojiler, ekran içinde ekran, bildirim erteleme gibi özelliklerin dışında arayüz ve tasarım açısından yeniliklerle birlikte gelmekteydi.

Android 9 Pie (2018)

Yeni sanal butonlar, uyarlanabilir ekran ve batarya, yapay zeka destekli günlük işlemler yönetimi gibi özelliklerle gelen Android Pie'nin, şu sıralar yüzde 20'e yakın kullanım oranının olduğu düşünülüyor. Bu işletim sistemi de, öncekilere nazaran birkaç önemli temel yenilikle geliyordu. Önceki işletim sistemlerinde eksikliklerin çok olması sebebi ile her güncellemede pek çok yenilik eklense de, ilerleyen zamanlarda eklenebilecek yeniliklerin sayısı da azalmıştı.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Android Q ile birlikte şirket, on altıncı ana güncellemesini yayınlamış oldu. On bir yılda on altı güncelleme yayınlayan şirketin yeni sürümüne ait detayları öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.