Dünya Liderlerinin Takip Etmeniz Gereken 5 Parodi Twitter Hesabı

Twitter herkes için uygun bir mecra olmayabilir. Twitter’ı sevmeyebilir, Twitter’dan nefret edebilirsiniz. Twitter’ı sevmeme nedeniniz, takip ettiğiniz hesaplardan kaynaklanıyor olabilir. Twitter’da hayranı olduğunuz ünlüleri, dünya liderlerini, bilim insanlarını, arkadaşlarınızı, magazin sayfalarını, film ve dizi paylaşımları yapan sayfaları, takip ettiğiniz sitelerin sayfalarını takip edebilir; görmek istediklerinizin sevdiğiniz şeyler olmasını sağlayabilirsiniz.

Bütün bunlara rağmen Twitter’ı sevmiyorsanız belki de bunun nedeni, takip ettiğiniz hesapların fazlasıyla sıkıcı paylaşımlar yapmasıdır. Takip ettiğiniz dünya liderleri genellikle sizi ilgilendirmeyen, size göre sıkıcı paylaşımlar yapıyor olabilir. Twitter yasal suç işlenmediği sürece parodi hesaplara izin vermektedir. Bu parodi hesapları genellikle bir ünlüyü, film, dizi, kitap karakterini veyahut bir dünya liderini kendilerine örnek alırlar ve kendilerini onun yerine koyarak eğlenceli paylaşımlar yapmaya başlarlar.

Bu yazıda, dünya liderlerinin takip etmeniz gereken eğlenceli paylaşım yapan 5 parodi Twitter hesabını öğrenebilecek ve takip edebileceksiniz.

Michelle is gonna get it tonight. She's been texting me some illumi-naughty things today. #LegislativeBranch — Barack Obama🇺🇸 Commentary (@ThePresObama) 11 Ağustos 2012

Barack Obama, ABD’nin 44. Devlet başkanı olarak seçilmişti ve 2017 yılı başkanlık seçimlerine kadar da görevini yapmaya devam etmişti. Obama, Twitter’da seçmenler ile bağlantı kurmak için sunulan fırsattan yararlanan ilk politikacılardan biri olduğundan bu listenin ilk sırasında yer alıyor.

Seriously, does anybody have any idea what to do next? — Angela Merkel (@Queen_Europe) 20 Temmuz 2012

İngiltere Kraliçesi olarak bilinen Elizabeth Windsor'un ya da majestelerinin parodi hesabı, ne düşündüğünü eğlenceli bir üslup ile paylaşıyor.

People are wondering where Paul McCartney is. One has three words: Tower of London. #closingceremony — Elizabeth Windsor (@Queen_UK) 12 Ağustos 2012

Angela Merkel, Almanya’nın ilk kadın başbakanıdır. Angela Merkel’in parodi Twitter hesabı ise sakinliği ile ön plana çıkıyor.

Boxing is certainly banned for the Vaticans nuns. They are enough trouble as it is. — Benedict XVI (@PopularPope) 10 Ağustos 2012

Katolik Kilisesi’nin lideri Papa Benedict XVI, bu dinin mensuplarına dindar bir yaşam sürdürmeleri için tavsiyeler verirdi. Parodi hesabı, gündelik olaylar ve popüler kültür hakkında keskin yorumlar ile öne çıkıyor.

I remember my first sight of a missile launch when I was 5.



My dad gave me the honour to press the launch button.



I basically orgasmed. — Kim Jong Un (@KimJongNumberUn) 3 Ocak 2018

Kim Cong-İl’in ölümünün sonrası oğlu Kim Jong-un Kuzey Kore başkanlığını devraldı. Gerçek Kim Jong-Un’un şaşırtıcı bir şekilde Twitter hesabı yok. Bu parodi hesabının devamlı olarak komik tweet atması, takipçilerinin kısa sürede artmasını sağladı.