Dünya Üzerindeki İlk Bilgisayar Virüsü Ne?

Dünya üzerinde birçok bilgisayar virüsü bulunmaktadır. Bu virüslere karşı birçok antivirüs programı da hayatımıza girmiş durumda. Öyle ki antivirüs programları aralarında en iyi antivirüs programı kendisi olduğunu iddia etmektedir. Peki hiç düşündünüz mü, dünyanın ilk bilgisayar virüsü ne zaman çıktı, ilk bilgisayar virüsü neydi? Meraklıları için anlatıyoruz.

Dünyanın İlk Bilgisayar Virüsü Ne Zaman Çıktı?

Dünyanın ilk bilgisayar virüsü 1986 yılında hayatımıza girmişti. Bu bilgisayar virüsü ne Amerika ne Rusya veya ne de Çin tarafından ortaya koyulmuştu. Öyle ki Pakistanlı bir bilgisayar mağazasındaki 2 kardeş bu işi başarmış ve kendileri dünyanın ilk bilgisayar virüsünü ortaya koymuştu.

O zamanlar bilgisayar virüsü internetten daha çok disketler üzerinden veya gelecekte olan CD ve DVD'ler üzerinden yayılacaktır. Çünkü internet tüm dünyada sanılanın aksine şimdiki kadar gelişmemişti. Dünyanın ilk bilgisayar virüsünün ismi Brain'dir. Türkçe anlamı beyin olan brain bilinene göre Pakistan'da üretilmişti.

Bilgisayara Virüs Bulaştığı Nasıl Anlaşılır?

Bilgisayarların virüs bulaştığını anlamanın en kolay yollarından biri de normal bir zamanda bilgisayarın anormal davranışlar sergilemesinden kaynaklanmaktadır. Öyle ki sadece internet ortamında gezinirken işlemcinin, ekran kartının çok fazla güç tüketilmesinden kaynaklanan olaylar büyük bir ihtimal bilgisayar virüsünün devreye girdiği anlamına gelmektedir.

Virüsleri keşfetmenin en kolay yolu programsız bir şekilde görev yöneticisini açıp hangi programın ne kadar donanım kullandığını öğrenmektir. Ancak bazı programlar, sanılanın aksine çok daha az donanım tükettiğinden dolayı bilgisayarlarda anlaşılmayabilir.

Bu nedenle en iyi antivirüs programlarından birini kullanıp cihazınıza tam tarama yaparak bilgisayarınızda virüs olup olmadığınızı anlayabilirsiniz.

Bilgisayar Virüsleri Nasıl Zarar Verebilir?

Birçok yazımızda internetteki verilerin ne kadar önemli olduğunu anlatmıştık. Örneğin Doxing gibi işlemler ile bir kişinin birçok verisine ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Elbette veriler çok önemlidir.

Ancak virüsler sadece verilerimizi çalmak için mi kurulmuştur? Yoksa farklı bir amacı var mıdır? Elbette virüslerin sadece Truva atı gibi sessizce tüm bilgileri kopyalamak ile bir ilgisi yani ilişkilendirilmesi olması pek mümkün değil.

Öyle ki bazı virüsler vardır, bu virüsler eğlenceli ama kullanıcıyı rahatsız eden bazı şaka amaçlı gerçekleştirilen virüslerdir. Bu nedenle her bilgisayar virüsü doğrudan birilerine zarar vermekle uğraşmaz.

Fakat bilgisayarınızı yavaşlatma gibi veya kullanılamayacak duruma getirme gibi zararlar vermektedir. Bu nedenle bilgisayar virüsünden korunmanın en iyi yolları en iyi antivirüs programlarını kullanmak ve internette güvenliğinizi üst safalara çıkarmaktır.

Bu içeriğimizde dünyanın ilk bilgisayar virüsü ve benzer bilgileri sizler için derledik. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmına görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.