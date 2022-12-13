Herkesin çocuk iken aklına gelen en hızlı ulaşım yollarından biri de dünyanın ortasına bir delik açmaktı. Çünkü bu sayede gerçekten dünya üzerinde istediğimiz bölgeye hızlıca gidebilecektik.

Dünya'nın ortasına bir delik açsak ve diğer taraftan çıksak aslında hiç de fena olmazdı. Çocukluğumuzun hayalini gerçekleştirseydik ne olurdu? Dünyanın ortasında delik açsak diğer taraftan çıkar mıyız? Sizler için anlatıyoruz.

Dünya'nın Ortasında Delik Açsak Diğer Taraftan Çıkar mıyız?

Gelgelelim şu her insanın aklından geçen hayale. Aslında gerçekten de ilk olarak insan aklına yatmıyor değil. Çünkü en hızlı ulaşım aracı uçaklardan daha hızlı olabilecek bir şey ortaya atıyoruz. Ancak unutulan bir şey var.

Dünyanın ortasına bir delik açsak diğer taraftan çıkmayız. Çünkü yerçekimi kanunlarını buna izin vermeyecektir. Örneğin: Kuzey Yarımküre'den bir delik açalım ve Güney Yarımküre'den çıkmak isteyelim.

Hatta isterseniz işi biraz daha abartalım ve doğu ve batı arasında bir delik daha açalım. Bu sayede iki delik ile dünyanın dört bir yanına gidebilelim. Peki, yerçekimi ne olacak? Kuzey Yarımküre'den aşağı doğru indiğinizde ortada bir yerde yukarıya doğru çıkmaya başlayacaksınız.

Neden mi? Çünkü yerçekimi mevcut. Hatta Güney Yarımküre'den tam çıkarken tekrar aşağı doğru inecesiniz. O halde iki yarımküre arasında sürekli gidip geleceksiniz. Aynı durum doğu batı için de geçerlidir.

2 Boyutlu bir şekilde dünya haritasına baktığımız zaman bunu anlayamayabiliriz. Ama doğu ya da batı'da yaşayan bir kişi için aynı durum söz konusu olacaktır. Kısaca hepimizin çocukluk hayali gerçekleşmeyecek.

Tabi bir de magma olayı var o kadar sıcaklıkta yaşayabilecek miyiz? Oksijen alabilecek miyiz? Tabi ki de hayır. İlk başta soğuk bir ortam ile karşılaşırken aşağı indikten bir süre sonra sıcaklık artacaktır bir de oksijen azalacak. O halde işler sanıldığı gibi yürümeyecektir.

Bu içeriğimizde çocukluğumuzun hayali olan bir zamanlar bizlere oldukça mantıklı gelen dünyanın ortasında delik açsak diğer taraftan çıkar mıyız? Sorusuna cevap verdik. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. İlk saati kuran kişi saatin kaç olduğunu nereden biliyordu? Meraklıları yazımıza göz atabilir.