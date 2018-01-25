Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar - 5

2018 ile birlikte, Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar serimizin yeni bölümünü de sizlerle paylaşıyoruz. Daha önceki bloglarımızda bilgisayarınızı üzmeyecek, rahatça çalışacak oyunları bir araya toplamış ve bilgisayarınızın özellikleri ne olursa olsun eğlenmeniz için çözüm üretmiştik. Yeni listemizde de durum aynı olacak.

Günümüzde çıkan oyunların büyük bölümü güncel teknolojiler ve donanımlar hesaba katılarak geliştiriliyor. Bu oyunları akıcı bir şekilde oynayabilmek için iyi bir ekran kartına, işlemciye ve yüksek RAM miktarına sahip olmamız gerekiyor; fakat yıllanmış bilgisayarlarımız bu gelişmelere ayak uyduramıyor. Ülkemizdeki döviz kurunun roketle uzaya çıkar gibi yükselmesine bağlı olarak yeni bilgisayar parçaları birer rüyaya dönüşüyor. Peki biz ne yapıyoruz? Tabi ki pes etmiyoruz ve oyun oynamaya devam ediyoruz. Sonuçta oyunları eğlenmek için oynuyoruz ve doğru oyunları bulduğumuz sürece eğlenmeye de devam edebiliyoruz. İşte bu yazımızda bilgisayarınıza uygun, rahatça çalışan eğlenceli oyunları bulabileceksiniz.

Listemizde, önceki yazılarımızda olduğu gibi oyunları 3 bölüme ayırıyoruz. İlk bölümde ücretsiz düşük sistem gereksinimli oyunları, ikinci bölümde demo sürümü bulunan düşük sistem gereksinimli oyunları, son bölümde de ücretli düşük sistem gereksinimli oyunları listelemekteyiz. Dilerseniz lafı uzatmadan oyunlarımıza göz atalım:

Ücretsiz Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar

1 - FEN: Prologue

FEN: Prologue'da talihsiz bir olaylar zincirinin ardından kendisini illegal olarak çöplük yapılmış bir bataklıkta bulan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Bu bataklık bizim yeni evimiz olurken hayatta kalabilmek için zorlu bir süreçten geçmemiz gerekiyor. Çevremizi keşfetmemiz, kaynak toplamamız, silahlarımızı ve araçlarımızı inşa ederek bu garip yerin yerlileri ile savaşmamız gerekiyor.

CS2D

CS2D, Counter-Strike oyunlarının 2 boyutlusu olarak tanımlanabilir. Teröristler ve anti-terör timleri olarak takımlara ayrıldığımız oyunda kahramanlarımızı kuşbakışı kamera açısıyla kontrol ediyor, rakip takımı yok etmek, bombayı patlamadan imha etmek veya bombayı patlatmak, rehineleri korumak veya kaçırmak gibi hedefleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Flightless

Renkli bir maceraya atıldığımız Flightless'da isimsiz bir kahramanı yöneterek izometrik kamera açısıyla baktığımız bir dünyada havada süzülen adalar arasında yolculuk ediyoruz. Adalar arasında geçiş yapabilmemiz için de çeşitli bulmacaları çözmemiz gerekiyor. Flightless oyunculara farklı çevresel şartlara sahip 3 bölge sunuyor. Adalarda yol alırken sandıkları taşıyor, köprüler yapıyor, hareketli engelleri aşmaya çalışıyoruz.

Population: One

Bir Türk geliştirici tarafından hazırlanan Population: One'da tek başına canavarlara, zombilere, örümceklere ve diğer yaratıklara meydan okuyan bir kahramanın yerine geçiyoruz ve düşmanlarımız bize dört bir yandan saldırırken silahlarımızı konuşturarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. 40'tan fazla silaha yer veren oyun Windows XP işletim sisteminde bile oynanabilmekte.

Super Mario Bros.

Bilgisayarlar ve oyun konsolları ne kadar güçlenirse güçlensin, ne kadar yeni oyun geliştirilirse geliştirilsin eskimeyecek, değerini kaybetmeyecek belli oyunlar vardır. Super Mario Bros. da bu oyunların başında geliyor. Bu klasik oyunu internet tarayıcınız üzerinden oynayabiliyorsunuz. Gamepad desteğine sahip oyunda farklı görüntü ayarları da yer alıyor ve oyun güzel ve akıcı bir şekilde çalışabiliyor.

Demolar

Infinos Gaiden

Infinos Gaiden, atari salonlarındaki eski oyunları özlüyorsanız özleminizi giderecek bir shoot em up. Ekranda yatay olarak ilerlediğiniz oyunda düşman uçaklarıyla çarpışıyor ve dev bölüm sonu canavarı niteliğindeki düşmanlarla kapışabiliyorsunuz. Oyunda düşmanları yok ettikçe yeni silahlar toplayabiliyor ve kullandığınız silahları geliştirebiliyorsunuz. Retro tarzda grafiklere sahip olan Infinos Gaiden yüksek dozda aksiyon içermekte.

Constructor

Constructor, içinizdeki müteahhiti ortaya salmanıza izin verecek bir simülasyon oyunu. Constructor'da bir inşaat firmasının başına geçerek şehirde tekel olmaya, bütün inşaat faaliyetlerini tek başımıza yürütmeye çalışıyoruz. Bu iş için bütün kontratları imzalamamız, rakiplerimizin inşaat faaliyetlerini sabote etmemiz gerekli. Eğer strateji ve yönetim oyunlarını seviyorsanız Constructor'a göz atabilirsiniz.

When It Hits the Fan

Uzaylılarla, robotlarla, cehennemden gelen iblislerle ve canavarlarla savaşabileceğiniz bir oyun olan When It Hits the Fan sınırsız aksiyon sunuyor. Oyunda kahramanımızla birlikte rambo gibi dünyayı felaketten kurtarmak için çabalıyor, etrafa mermi yağdırıyor ve düşman ateşinden kaçıyoruz.

Dwelvers

Dwelvers, bizi karanlık bir zindan lordu yapan ilginç bir strateji oyunu. Oyundaki temel amacımız insanların kasaba köylerini basmak ve insanları yok etmek; fakat bunun için yer altındaki imparatorluğumuzu geliştirmemiz, zindanlarımızda işçiler çalıştırarak ordumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Oyun boyunca işçilerimizin kaytarmalarını önlemek için onları kırbaçlamamız, gerekli odaları inşa ederek zindanlarımızı genişletmemiz gerekiyor. Sonrasında ise sıra hizmetkarlarımızı insanların üzerine salmaya geliyor.

Fire Flight

Fire Flight, oyunculara bir itfaiye uçağını kontrol etme imkanı veren bir simülasyon oyunu. Fire Flight'ta çeşitli operasyonlara katılarak yangınlara müdahale etmeye çalışıyoruz. Uçağı kontrol ederken yangın alanlarının üzerinden geçmemiz, depomuzdaki suyu yangın alanının üzerine isabetli bir şekilde boşaltmamız gerekiyor. Fire Flight farklı araçları kullanmamıza da izin vermekte.

Ücretli Oyunlar

Raiden V: Director's Cut

Atari salonlarının popüler uçak savaşı oyunu Raiden geri döndü. Uçağımızı kuşbakışı kamera açısıyla yönettiğimiz oyunda ekranda dikey olarak ilerliyor, karşımıza çıkan düşman uçaklarını yok ederken mermi cehennemine dönen ekranda mermilerden kaçmaya çalışıyoruz.

Oyunculara farklı uçak seçenekleri sunan Raiden V: Director's Cut'ta uçağınıda farklı silahlar kullanabiliyor, silahlarınızı geliştirebiliyorsunuz.

Tower 57

Bir kuşbakışı aksiyon oyunu olan Tower 57, hem görsel stiliyle, hem de oyun mekanikleriyle fark yaratan bir oyun.

Bizi steampunk atmosferine sahip bir distopyaya konuk eden Tower 57'de dev kulelerin medeniyetin son kalesi olduğuna tanık oluyoruz. Oyunda, bu kulelerden birine sızmakla görevlendirilmiş sıradışı kahramanların yerine geçmekteyiz. Bu tehlike dolu görevi tamamlayabilmek için savaş yeteneklerimizin yanında, taktiksel işbirliği yapma kabiliyetimizi de kullanmamız gerekli. Kahramanlarımızı yönlendirerek yüzlerce düşmanla savaşıyoruz ve bolca aksiyon yaşayarak oyunun hikayesi boyunca ilerliyoruz.

Ripped Pants at Work

Ripped Pants at Work size kahkahalar attıracak bir oyun. Ripped Pants at Work'de ilk iş gününü yaşayan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Kahramanımız uzun süre iş aradıktan sonra nihayet hayallerindeki işi buluyor. Ofisteki ilk iş gününde odasına yerleşirken yanlışlıkla kalemi yere düşüyor ve kalemini almak için eğildiğinde büyük bir şok yaşıyor; çünkü dar gelen pantolonu patlıyor. İşte bu noktadan sonra kontrol bize geçiyor ve kahramanımıza gizlice pantolon bulmak için uğraşıyoruz. İş arkadaşlarımıza görünmemek ve kahkahaların hedefi olmamak için bir hayli çabalamamız gerekli.

Super Man Or Monster

Super Man Or Monster, Godzilla ve King Kong gibi canavar filmlerindeki aksiyon sahnelerini bilgisayarlarımızda yaşamamıza olanak veren bir oyun olarak tanımlanabilir. Oyunda dilerseniz bir canavarın yerine geçebiliyor ve şehri belirlenen süre içerisinde yıkmaya çalışıyorsunuz, dilerseniz de insanların yerine geçerek silahlarınızı, tankları, helikopterleri veya savunma sistemlerini kullanarak dev canavarları durdurmaya çalışabiliyorsunuz. Oyunun güzel yönü, oyunu aynı bilgisayar üzerinde arkadaşlarınızla birlikte oynayabilmeniz.

Hammer 2

Bilgisayarınız GTA 5'i kaldırmıyor mu? Üzülmenize gerek yok, Hammer 2 aynı kaosu yaratmanıza imkan veriyor. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan bu aksiyon oyununda silahlarımızı kuşanarak şehri birbirine katabiliyoruz. Açık haritalarda düşmanlarımızla savaşırken araçları patlatabiliyor, üstümüze yağdırılan mermilerden kaçabiliyoruz.