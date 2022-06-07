E-Devlet Üzerinden Abonelik İptali Nasıl Yapılır?

E-devlet, günümüzde pek çok işlemi yapabildiğimiz bir site. Evimizden dışarı çıkmadan pek çok işimizi kolaylıkla halledebildiğimiz bir site. E-devlet üzerinden abonelik iptali yapabildiğinizi biliyor muydunuz? E-devlet abonelik iptali ile alakalı bu yazımızı okuduktan sonra siz de rahatlıkla aboneliklerinizi iptal edebileceksiniz ve evden dışarı çıkmadan, sıra beklemeden işlem yapabileceksiniz.

Abonelik iptali için başvuruda bulunmadan önce E-devlet şifreniz ve TC kimlik numaranız ile sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.

E-devlet’e giriş yaptıktan sonra iptal etmek istediğiniz abonelik ile alakalı arama yapmalısınız. Ana sayfadaki arama çubuğuna, ilgili şirketin ismini yazıp yanına “abonelik iptali” ya da “abonelik feshi” yazarak arama yapabilirsiniz. Örneğin:

Gediz Elektrik abonelik iptali

Enerjisa Başkent Elektrik abonelik feshi



Bu aşamada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Abonelik iptali yapmak istediğiniz kurumu seçtikten sonra yukarıdaki gibi bir uyarı ekranı gelecektir. Eğer daha önce mobil imza, T.C. kimlik kartı, internet bankacılığı, elektronik imza ile hesabınızı doğrulamadıysanız bu uyarı ile karşılaşacaksınız. Hesabınızı doğruladıktan sonra abonelik iptali için sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

Abonelik iptali için sizden istenen bilgileri ilgili alanlara doldurarak abonelik iptali için başvuruda bulunabilirsiniz. İlgili alanları son derece dikkatlice ve eksik bırakmadan doldurmanız çok önemli. Başvurunuz tamamlandıktan sonra başvurunuzun durumunu yine e-devlet üzerinden takip edebilirsiniz.

E-Devlet Üzerinden Hangi Abonelikler İptal Edilebilir?

Elektrik

Su

Doğalgaz

Telefon

İnternet

Başta olmak üzere pek çok hizmet ile alakalı abonelikler e-devlet üzerinden iptal edilebilir. Sadece yapmanız gereken abonelik iptali için ilgili şirketin ismini yazmak ve çıkan sonuçlardan abonelik iptali için olan sonucu seçmek. Birkaç dakika içerisinde abonelik iptali işlemi tamamlanmış olacaktır.



E-devlet abonelik iptali ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Bunun gibi içerikler, güncel oyun ve teknoloji haberleri için Tamindir.com’u takipte kalmayı unutmayın.

