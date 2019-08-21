E-Posta Güvenliği için Bilinmesi Gereken En Önemli İpuçları

İnternet güvenliği üzerinde uzunca durmamız gereken bir konudur ancak genellikle başımıza gelmeyeceğine kendimizi inandırırız. İster profesyonel bir bilgisayar korsanı tarafından hazırlanan güçlü bir virüs olsun ister bilgisayar korsanlığına yeni başlayan bir çocuğun araştırma yaparak bulduğu kodlar ile geliştirdiği bir virüs olsun, çeşitli sorunlarla uğraşmamak için her zaman e-posta güvenliğine titizlikle yaklaşmalıyız.

Bu yazıda, e-posta güvenliği için bilinmesi gereken en önemli ipuçlarını sizlerle paylaşacağız.

1. Her Üyelik İçin Ayrı E-posta Hesabı

İnternet kullanıcılarının büyük bir kısmı, üye oldukları her platform için tek bir e-posta adresi kullanıyor. Tüm Facebook, Twitter, Instagram ve çeşitli sitelerden gelen haber bildirimleri, tek bir e-postada toplanıyor. Bu, bütün yumurtaları tek bir sepete koyduğunuz anlamına gelir. Bu sepet elinizden kayar ve yere düşerse bütün yumurtalarınızı kaybedersiniz.

Eylemlerinizin tamamı bir e-postada toplandığına göre, bu e-posta hesabına ikinci bir şahıs girdiğinde ne olur? Bütün bilgilerinize erişebileceklerinizin mümkün odluğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden birden fazla e-posta hesabı kullanmanız gerekiyor.

Her platform için farklı bir e-posta adresi kullanmak sadece güvenliğinizi artırmaya yardımcı olmayacaktır. Aynı zamanda verimliliğinizi artırmaya da çok yardımcı olacaktır. İş-arkadaş-eğlence platformları için tek bir e-posta adresi kullandığınızı düşündüğümüzde, gelen kutunuzun ne hâlde olacağını az çok tahmin edebiliyoruz.

2. Benzersiz Bir Şifre

Her platform için ayrı bir hesap oluşturma fikrinin yanı sıra her bir e-posta hesabı için benzersiz bir şifreniz olmalıdır. Tüm hesaplarınız için tek bir şifre kullanmak, yapabileceğiniz en büyük hatadır. Bir hesabınızın şifresini öğrenen bilgisayar korsanı, başka hesaplarınızın şifresinin de bu şifre ile eşleşip eşleşmediğini kontrol edecektir.

3. Kimlik Avı

Hesap bilgilerinizi gerektiren belirli şirketlerle çalışırken aşağıdaki uyarıları hiç gördünüz mü?

“Birisi size kişisel bilgilerinizi isteyen bir e-posta gönderdiğinde, bunun bilgilerinizi ele geçirmeye yönelik yapılan bir hamle olduğunu düşünmeniz gerekir.”

“Kişisel bilgilerinizi asla vermeyin. Sizden şifrenizi asla istemeyeceğiz.”

Bu aldatmacanın daha ileri bir seviyesi var ve buna “kimlik avı” deniyor. Kötü niyetli bilgisayar korsanları, ünlü markaları (eBay, Amazon, Facebook…) taklit ederek hesabınızla ilgili sorun yaşandığını söyler ve bu sorunu düzeltebilmek için yapmanız gerekenin, kimliğinizi doğrulamak için kullanıcı adı ve şifrenizi göndermek olduğunu belirtir.

Bazen sizi orijinalinin aynısı olan sahte bir internet sitesine de bağlayabilirler. Dikkatli olmalısınız.

4. Bağlantılar

Bir önceki ipucu, bizi bu ipucuna getiriyor. Gelen kutunuzdaki bir e-postanın size bir bağlantı verdiğini görürseniz, bu bağlantıya hemen tıklamamalısınız. Bu bağlantılar, hesabınızı ele geçirmek için Facebook gibi büyük sitelerin bir kopyası olabilir.

5. Ekler

Bir arkadaşınızdan veya ailenizden birinden bir ek bekliyorsanız bile bağlantıyı açmadan önce o kişinin tanıdığınız kişi olduğundan emin olun. Bu kişinin e-posta hesabı çalınmış veya daha da kötüsü, bilgisayarına virüs bulaşmış olabilir. Bu virüs, bilgisayarın tamamına yayılırsa size göndereceği dosya da virüslü olabilir.

6. Wi-Fi

Son olarak, bulduğunuz bağlı olduğunuz bütün ağlar güvenli değildir. Halka açık ağlar, güvenerek bağlantı kurabileceğiniz en son ağ olmalıdır. Belirli bir ağ üzerinden akan tüm veriler izlenebilir, içinde kullanıcı adınız ve şifrenizin de bulunduğu bu veriler bir kişinin elinde toplanabilir.