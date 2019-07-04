E-posta Kullanılarak Yapılan, Bilmeniz Gereken 5 Dolandırıcılık Yöntemi

Bugünlerde dolandırılmanın sayısız yolu var. Paranızı, kişisel bilgilerinizi, banka bilgilerinizi ve sizden alabilecekleri daha bir çok şeyi alana kadar durmayacaklar.

Bu yazıda, tüm dünyada en çok kullanılan 5 e-posta dolandırıcılık yöntemini sizlerle paylaşacağız. Gönderilen e-postaların %90’ının spam olarak kabul edilebileceği gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, bunların büyük bir kısmının dolandırıcılıkla ilgili olduğunu görebiliriz.

1. Banka

Herhangi bir bankadan hesap oluştururken bankanın asla ve asla bilgilerinizi isteyen bir e-posta göndereceğinden şüphe etmezsiniz ancak milyonlarca insan bunu bilerek veya bilmeyerek gelen e-postalara yanıt veriyor. Bu e-postalar çoğunlukla profesyonel bir tasarıma sahip olduğundan ve hesap oluşturduğunuz bankanın orijinal tasarımına çok benzediğinden (hatta aynısı olduğundan) bir hata yaparak bu e-postalara inanabilirsiniz.

Popüler yalanlardan biri, banka kartınızın kullanım süresinin dolmak üzere olduğu ve bilgilerinize ihtiyaç duyduklarıdır. Bunun dışında, hesabınıza bir miktar para aktarılacağı ve işlemin tamamlanması için bilgilerinize ihtiyaçları olduklarını söyleyebilirler. Bunlara inanmamalısınız.

2. Miras

Zengin bir adamın tüm uçakla birlikte öldüğünü ve ölmeden önceki vasiyeti, tüm servetini hesabınıza aktarmak olduğunu belirten bir e-posta aldınız mı? Bu tür e-posta dolandırıcılık tipine “419 emails” ismini veriyorlar.

Cevap verir, onlarla konuşma başlatırsanız transfer işlemlerinin giderlerini karşılamak için sizden birkaç bin dolar isteyeceklerdir.

3. Kimlik Avı

Bu e-postalar genellikle popüler markalar tarafından gelir. E-posta adresinizi bulurlarsa size markanın orijinal temasına benzeyen bir tema kullanarak e-posta gönderirler. Sizi, markanın orijinal sitesinin bir kopyasına yönlendireceklerdir. Burada işlem yaparsanız tüm bilgileriniz bu kötü niyetli kişilerin eline geçecektir.

4. Virüsler

Dolandırmak için kurban arayan kimseler, herhangi bir parasal hizmet kullandığınızı öğrendiği anda bilgisayarınıza veya e-postanıza erişim sağladığınız herhangi bir akıllı cihazınıza banka bilgilerinizi öğrenmeye yönelik virüs göndermeye çalışacaklardır.

Bu dosyalar komik fotoğraflar-videolar da olabilir, diğer ilgi çekici türden şeyler de. Karşınızdakinin sekiz yaşında bir çocuk olmadığını ve yapabileceklerinin daha fazlasının başınıza gelebileceğini her daim aklınızda bulundurmalısınız.

5. Piyango

Bu yöntem bir hayli eskidi ama hala kullanan dolandırıcılar ve inanan kurbanlar var. Bu gelen e-postalar, size önemli miktarda para kazandığınızı söyleyecektir. Yöntem, miras yöntemi ile bir nevi aynıdır. Konuşmanın sonunda, ücretleri karşılamak için sizden birkaç bin dolar isteyecektir. Bu yalanlara inanmamalısınız. Gerçek dünyada bir çekilişten bu kadar çok para kazanılmayacağını aklınızdan çıkarmamanız gerekiyor.