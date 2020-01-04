E-Posta Vasıtası ile En İyi Nasıl Özür Dilenir?

Bazen bazı şeyler istenilmeyen şekilde gidebilir ve işler olabileceğinin en berbat hâline sarabilir. Kimse mükemmel değildir. Başkasını üzen bir hata yaptığınız zaman üzülen kişiye söylenebilecek en iyi söz, bir özürdür.

Özürler bazen yüz yüze dilenmeli ancak çoğunlukla (yüz yüze gelemediğiniz durumlarda) e-posta vasıtası ile üzgün ve pişman olduğunuzu, özür dilemek istediğinizi belirtebilirsiniz. Özrünüz, ruh hâlinizi en iyi şekilde anlatmalı; kişi, özrünüzdeki samimiyeti hissedebilmelidir. Bu yazıda, e-posta vasıtası ile en iyi özür dileme şeklini bulacaksınız.

Özür Girişi

Özür e-postanıza başlamadan evvel yazdığınız kişiye hitap etmeniz gerekir. Bu hitap şekli, kişi ile olan ilişkinize bağlı olarak büyük ölçüde değişecektir.

Profesyonellik gerektiren bir işte hata yaptığınızı ve bu nedenle patronunuza bir özür e-postası göndermeniz gerektiğini varsayabiliriz. Projenin tamamen sizin elinize bırakıldığını ve bu projenin zamanında tamamlanmadığını örnek verelim.

Bu durumda, iyi bir hitap şekli “Sayın [İsim]” şeklinde olacaktır. Bir arkadaşınızdan özür diliyorsanız, “Merhaba [İsim]” ya da “Sevgili [İsim]” şeklinde de hitap edebilirsiniz.

E-postanın başlığını da unutmamalısınız. Birine özür dilenecek kadar hatalı davranmışsanız kişi sizden e-posta geldiğine çok da sevinmeyecektir. Başlık kısmına “Lütfen Özrümü Kabul Et” veya “Çok Üzgünüm” gibi bir şeyler yazmak, mesajınızın ne içerdiğini belirtmek için iyi bir yoldur.

Hatanızı Kabul Edin

Giriş bölümünü geçtikten sonra özür dilemenin ilk aşamasına geldiniz. Burada yapmanız gereken, problemi açıkça tanımlamaktır. Yaptıklarınıza bağlı kalın. Suçu başkasına atmaya çalışma, olanlar için bahane uydurma gibi yöntemlere girmeyin. Samimiyetinizi koruyun.

Pişman Olduğunuzu Söyleyin

Hatalarınızı açık açık belirttiğinize ve bu olanların tamamen sizin yüzünüzden olduğunu kabullendikten sonra özür dilediğiniz kişinin özrünüzü kabul edebilmesi için ona iyi bir gerekçe vermeniz gerekiyor. Yaptıklarınızın, diğer insanlara acı, hüsran ve diğer olumsuz duygular verdiğini unutmayın.

Özür Kapanışı

Şimdi yapmanız gereken ise iyi bir kapanıştır. Bunu yapmak çok basittir fakat iyi bir kapanış yaptığınızdan emin olmanız gerekir. Özür mesajınızı okuduğu için alıcıya teşekkür etmeli ve iyi dileklerde bulunmalısınız.

“Sevgilerimle, [İsminiz]” şeklinde bir kapanış yapmak yeterince resmi gelmiyor ise “Saygılarımla, [İsminiz]” şeklinde de bir kapanış yapabilirsiniz.