E3 2018 Saatleri ve Canlı Yayın Bağlantıları

E3 2018 etkinliğinin başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Büyük sürprizlerle karşılacağımız E3 2018 etkinliğinin saatlerini ve canlı yayın bağlantılarını sizin için derledik.

Oyuncuların bayramı olarak nitelendirilen E3 2018 etkinliği Los Angeles'ta düzenlenecek. E3 2018 etkinliği 9 Haziran 21:00'da başlayacak. 12 Haziran 19:00'da başlayacak olan Nintendo konferansıyla birlikte sona erecek. E3 2018'de; Electronic Arts, Microsoft, Bethesda, Devolver Digital, Square Enix, Ubisoft, Sony, Nintendo ve PC Gaming Show sunumları yer alacak.

E3 2018 oyunlarını, E3 2018 canlı yayın bağlantılarını aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.

9 Haziran 21:00 - Electronic Arts Konferansı

E3 2018 etkinliği Electronic Arts konferansıyla başlayacak. EA Games; Battlefield V ve Anthem'i tanıtacak. Spor oyunları kısmında da yeni bilgilerin geleceği belirtiliyor. Ayrıca yeni Star Wars oyununun duyurulacağı söylentiker arasında.

Electronic Arts'ın E3 2018 konferansını Twitch veya Youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

10 Haziran 23:00 - Microsoft Konferansı

10 Haziran'ın gece saatlerinde Microsoft'un konferansı başlayacak. Microsoft konferansında bir sürü yeni oyun tanıtılacak. Microsoft'un 3 büyük serisi; Halo 6, Forza Horizon 4 ve yeni Gear of War oyunu hakkında detaylı bilgiler öğreneceğiz. Crackdown 3'ün gösterileceği biliniyor.

Microsoft'un E3 2018 konferasını Twitch veya Youtube üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

11 Haziran 04:30 - Bethesda Konferansı

Rage 2 ve Fallout 76'nın E3 2018 etkinliğinde duyurulacağını hepimiz biliyoruz. Bethesda'nın etkinlikte tanıtabileceği bir sürü oyun var. Hayranlar Elder Scrolls 6'dan yeni bilgiler bekliyor. Doom oyununun çıkışından çok uzun zaman geçmesi yeni Doom oyununun E3 2018 etkinliğinde tanıtılacağı söylentilerini yarattı. Ayrıca açık dünya bilim kurdu RPG türündeki Starfield'ın da etkinlikte tanıtılacağı düşünülüyor.

Bethesda'nın E3 2018 konferansını Twitch veya Youtube üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

11 Haziran 06:00 - Devolver Digital Konferansı

E3 2018 etkinliğinin en gizemli konferansı Devolver Digital olacak. Firmanın E3 2018'de ne tanıtacağı ile ilgili bir fikir yok. Sabah saatlerinde gerçekleşecek olan Devolver Digital konferasında her şey olabilir. Bekleyip göreceğiz.

Devolver'ın E3 2018 konferasını Twitch veya Youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

11 Haziran 20:00 - Square Enix Konferansı

Square Enix'in konferansı 11 Haziran akşamında başlayacak. Shadow of the Tomb Raider ve Kingdom Hearts III'ün tanıtılacağı kesinleşti. Ayrıca Square Enix Avengers oyununa da imza attı. Muhtemelen bu oyunu da etkinlikte göreceğiz. Hayranlar yeni bir Just Cause ve Life is Strange oyunu görebileceğini düşünüyor. Bununla birlikte belki de yeni bir Final Fantasy remake yapımı görebiliriz.

Square Enix'in E3 2018 konferansını Twitch veya Youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

11 Haziran 23:00 - Ubisoft Konferansı

Ubisoft, diğer E3 2018 etkinliklerinde olduğu gibi bu yılda en gözde firma olarak gözüküyor. Ubisoft bu yıl The Division 2, Beyond Good and Evil 2, Skull & Bones, Starlink: Battle for Atlas ve Transference'yi tanıtacak. Ayrıca For Honor için büyük bir yeniliğinde gösterileceği biliniyor. Bunlarla birlikte yeni Assassin's Creed Odyssey oyunu için de büyük bilgiler edineceğimiz düşünülüyor.

Ubisoft'un E3 2018 konferansını Twitch veya Youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

12 Haziran 01:00 - PC Gaming Show

11 Haziran'ı 12 Haziran'a bağlayan gecede başlayacak olan PC Gaming Show'da adından anlaşılacağı üzere PC oyunları üzerine tanııtımlar yapılacak. Merakla beklediğimiz PC oyunları hakkında yeni haberler ve videolar görme şansı yakalacağız.

PC Gaming Show'a katılan firmalar:

505 Games

Chance Agency

Cloud Imperium Games

Coffee Stain Studios

Crytek

Digital Extreöes

Double Fine

Drake's Cakes

Frontiier

Hi-Rez Studios

Klei Entertainment

Modern Storyteller

Oculus Rift

Raw Fury

Sega

SkyDance Media

Starbreeze

Square Enix Ltd..

Stardock Entertainment

Team 17

tinyBuild

Tripwire Interactive

PC Gaming Show'un E3 2018 konferasını Twitch veya Youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

12 Haziran 04:00 - Sony Konferansı

E3 etkinliklerine belki de en iyi hazırlanan firması Sony olmuştur. Yaptığı çalışmalarla diğer firmaları hep kıskandırdı. E3 2018'de de aynı performansı göstermek istiyor.

Sony, E3 2018'de Death Stranding, Ghost of Tsushma, Spider Man ve The Last of Us Part 2'yi kesin olarak tanıtacak. Ayrıca God of War'a gelecek olan DLC'sinin E3 2018'de duyurulacağı düşünülüyor.

Sony'nin E3 2018 konferansını Twitch veya Youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

12 Haziran 19:00 - Nintendo

E3 2018 etkinliğinin son sunumunu Nintendo gerçekleştirecek. Nintendo, E3 2018 etkinliğinde Monster Hunter Generations Ultimate, Splatoon 2 ve Super Smash Bros'u tanıtılacak. Ayrıca Fortnite ve Metroid Prime 4'ün Switch'e duyurulması bekleniyor.

Nintendo'nun E3 2018 konferansını Twitch veya Youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

E3 2018 etkinliği dolu dolu geçecek. Diğer yıllara nazaran bu sene daha etkili olacağa benziyor. E3 2018 canlı olarak takip etmek için Twitch veya Youtube'u kullanabilirsiniz. E3'ün Twitch hesabına buradan, Youtube hesabına da buradan erişebilirsiniz.