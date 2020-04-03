Koronavirüs nedeniyle ülkemizde uzaktan eğitim sistemine geçildi ve dersler internet üzerinden işlenmeye başlandı. Operatörler EBA'ya giriş için ücretsiz internet dağıtmaya başladı. Bu makalemizde operatörlerden EBA için ücretsiz internet nasıl alındığını anlatıyoruz.

Türk Telekom, EBA için Ücretsiz İnternet Nasıl Alınır?

Türk Telekom, EBA için toplamda 8 GB internet vermekte. İnternet paketini almanız için EBA yazıp 5555'e SMS göndermeniz gerekmekte. Kısa bir süre sonra internet paketi ücretsiz olarak hattınıza tanımlanmakta. Tanımlanan internet paketi sadece EBA üzerinde kullanılabilmekte.

Vodafone, EBA için Ücretsiz İnternet Nasıl Alınır?

EBA için toplam 6 GB internet veren Vodafone, tüm hatlara internet paketini ücretsiz olarak tanımladı. Paket ücretsiz ve otomatik olarak her ay yenilenmekte. Tanımlanan söz konusu bu paket yine sadece EBA'da geçerli.

Turkcell, EBA için Ücretsiz İnternet Nasıl Alınır?

Turkcell, öğrencilere EBA'yı kullanabilmeleri için 6 GB internet tanımlamakta. Bu paketi almanız için cihazınıza BİP uygulamasını indirmeniz gerekmekte.

BİP uygulamasını indirdikten hemen sonra keşfet bölümünden EBA alanına gelin. Bu alandan EBA kanalına katılın. Karşınıza internet paketini yükleyin şeklinde bir mesaj gelecek. Bu mesaja tıkladıktan sonra internet paketi hattınıza yüklenmekte. Ücretsiz internet paketinizde ne kadar internetin kaldığını KALAN yazıp 2222'ye göndererek ücretsiz olarak öğrenebilmeniz mümkün.

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan EBA'yı kolayca cihazınıza indirebilirsiniz. İndirme işlemi bittikten sonra telefonunuz EBA uygulamasını otomatik olarak cihazınıza kuracaktır.