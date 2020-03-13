EBA Nasıl Kullanılır? Uzaktan Eğitim Nasıl Olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada uzaktan eğitim sistemi ile ilgili "Eğitim Bilişim Ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak." açıklamasında bulunmuştu. Yapılan açıklamanın ardından öğrenciler cihazlarına EBA uygulamasını indirmeye başladı. Peki EBA nasıl kullanılır? Tüm detayları ile sizlere anlatıyoruz.

EBA Nasıl Kullanılır? EBA Üye Olma

23 Mart haftası başlayacak uzaktan eğitim süreciyle ilgili tüm ayrınları önümüzdeki günlerde EBA'dan duyurulacak. EBA uygulamasını cihazınıza indirdikten sonra öğrenci girişi yapmanız gerekmekte. Şifreniz yok ise sisteme e-okul'a giriş yaparken kullandığınız bilgilere kullanarak üye olmanız gerekmekte. Bilgileri girdikten sonra şifre yazmanız sizden istenmekte. Şifrenizi yazdıktan sonra sisteme kaydınız tamamlanmakta.

EBA Portfolyo alanında öğrenci künyesi, akedemik durum, projeler alanı, katılımları ve başarıları alanı, öğretmenin görüşleri ve seçtikleri alanı bulunmakta. "Sayfam" alanından sınıf grubunuza erişebilmekte. Bu grupta paylaşım yapabilmekte ve diğer arkadaşlarınıza bilgiler verebilmektesiniz. Öğretmenler öğrencilere çeşitli testler ve konu anlatımları göndermekte. Bu konu anlatımları ve testler de grupta görülmekte. "Dersler" sayfası, EBA’da yer alan ders içeriklerin yer aldığı bölüm. Bu bölümde bütün sınıf seviyelerine ve derslere ait içerikler, MEB müfredat yapısına uygun bir şekilde listelenmekte.

Bakan Selçuk "Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır." dedi. 3 GB ücretsiz interneti Türk Telekom aboneleri EBA yazıp 5555'e SMS göndererek başvuru sürecini başlatabilecekler. Vodafone kullanıcılarına otomatik olarak 3 GB tanımlandı. Turkcell aboneleri de "BİP" uygulamasındaki "Keşfet" menüsü altında bulunan "EBA" kanalını takip edip mesaj gönder ekranında yer alan "Hemen Kazan" seçeneği üzerinden başvuru yaparak bu hizmetten faydalanabilecekler.

EBA indir

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan EBA'yı kolayca cihazınıza indirebilirsiniz. İndirme işlemi bittikten sonra telefonunuz EBA uygulamasını otomatik olarak cihazınıza kuracaktır.

Yeni tip koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Koronavirüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta. Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.