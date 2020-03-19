EBATV Frekans Ayarı Nasıl Yapılır? EBATV Ders Programı

ebaTV frekans ayarları nasıl yapılır sorusunun cevabı bugün itibarıyla cevap buldu. TRT'nin uzaktan eğitim kanalı EBATV için beklenen açıklamayı yapan bakanlık, kanalın frekans bilgilerini açıkladı. Frekans bilgilerinin yanı sıra EBATV Ders Programı da açıklamada kendine yer buldu.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve dünyanın her ülkesine sıçrayan koronavirüs salgını sonrasında, Türkiye hızlı hareket ederek okulları tatil etmişti. 2 haftalık tatilin ilk haftasında ders işlenmeyeceği dile getirilirken, ikinci haftasının ise uzaktan eğitim şeklinde olacağı bildirilmişti. Uzaktan eğitim bilgileri konusunda ise hazırlıkların tamamlanması ile gerekli detayların paylaşılacağı aktarılmıştı.

23 Mart 2020 tarihinde başlayacak olan Uzaktan eğitimler EBA TV'den yayınlanacak. EBA TV test yayınınaysa bugün itibarıyla başladı. Pazertesi günü başlayacak olan derslere ulaşmak için EBA TV'nin frekans bilgilerini uydu alıcınıza girmeniz gerektiği bildirildi. Toplam 6 kanalın olacağı EBA TV İlkokul, ortaokul ve liseler için olacak 3 SD ve HD EBATV yayına alınacak.

EBATV frekans ayarı yapma

EBATV kanallarını izlemek için öncelikle uydu alıcınızdan kanalı eklemeniz gerekiyor. Neredeyse her uydu alıcı modeli için bu süreç bambaşka tasarlanmış durumda. Yine de temelde aynı mantık izleniyor: Ayarlar > Kanal Ayarları > Kanal Ekleme.

EBATV'yi televizyonunuzda izlemek için yapmanız gereken ayarları bulmanın en kolay yolu ise Google üzerinde aratmak. Uydu alıcınızın marka ve modelini aratmak suretiyle kanal ekleme işleminin nasıl yapılacağını görebilirsiniz.

Kanalları kolay şekilde eklemenin bir başka yolu ise Otomatik Aratma oluyor. Neredeyse her uydu alıcısında artık otomatik kanal aratma özelliği yüklü geliyor. Bu özelliği kullanarak, TURKSAT üzerine eklenen yeni kanalların hepsini tek seferde aratabilir ve kanal ekleme derdinden kurtulabilirsiniz.

Uydu alıcınız üzerinden frekans ayarı kısmını bulmanız ile birlikte girmeniz gereken bilgiler ise hemen aşağıda yer alıyor. Bu bilgileri uydunuza girdikten sonra yeni kanalları listenizde görebilirsiniz.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H (yatay) 13750

EBATV Ders Programı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV üzerinden verilecek eğitimin detaylarını şu sözlerle açıklamıştı: “Pazartesi saat 09.00'da başlayacak. Türkçe 1. saat, 09.30'da matematik başlıyor. Bu dersler, okuldaki gibi 40 dakika değil 20'şer dakikalık sürelerde. Çünkü okulda oturmakla evde oturmak aynı şey değildir. Dolayısıyla konsantrasyon meselesi. O yüzden de daha kısa sürüyor. Salı günü de hayat bilgisi, matematik. Üç ayrı kanaldan 6 frekansta bu yayın yapılıyor. İlkokul, ortaokul lise için. Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilgisi, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce dersleri var ilkokulda. Ayrıca bir de iyileştirme programı var. İyileştirme ne demek? Mevcut müfredatın da gerisinde olan bazı öğrencilerimiz var. O öğrencilerimize de bir telafi imkanı var ayrıca. Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı. Tekrar saatleri var. İlkokulun, ortaokulun, lisenin listesi ayrı. Bunların hepsi hazır. Tekrar saatleri yine yazıyor. Saat 13.30-17.30 arasında ilkokulun şu dersleri tekrar edilecektir veya ortaokulun şu dersleri. Çekimler bitti, içerikler hazır, pilot uygulamalar yapılıyor."

ebaTV ilkokul ders programı

ebaTV ortaokul ders programı

ebaTV lise ders programı