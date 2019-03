Ebeveynler için En İyi 5 Youtube Kanalı

Çocuk yetiştirmek, özellikle ilk kez ebeveyn olanlar için çok zor bir deneyim olabilir. Belli durumlarda ne yapılması gerektiği konusunda tamamen kaybolmuş gibi hissedebilir, çok fazla sosyalleşemezseniz yalnızlığı deneyimleyebilirsiniz ya da daha önce bu konuda deneyim sahibi insanlardan tavsiye almak isteyebilirsiniz.

Görünen o ki, YouTube ebeveynler için harika bir kaynak olabilir. Çocuklarınızı eğlendirmek ve ebeveynliğin günlük zorluklarını aşmak için eğlenceli fikirlere sahip çok sayıda kanal bulunuyor. Tabii ki de bu YouTube kanallarını temel alarak önemli kararlar almamalısınız ancak fikir edinme açısından oldukça önemli içeriklere sahip olduklarını belirtelim. İşte siz sevgili ebeveynler için seçtiğimiz 5 YouTube kanalı!

1 milyondan fazla video görüntülemesine sahip olan en popüler ebeveynlik YouTube kanalıyla başlıyoruz. WhatsUpMoms YouTube kanalında, haftalık olarak yeni videolar yayımlanıyor. Bunlar arasında Çocuk aktiviteleri için oyunlar, püf noktalar sunan videolar ve film geceleri için harika atıştırma tarifleri, Vloglar ve benzer içerikler bulunuyor.

Örneğin, yukarıda yer alan videoda evde bir film gecesi için kolay atıştırmalıkların tarifi bulunuyor. Üstelik tarifler oldukça basit, bu sebepten dolayı da onları hazırlayabilmek için usta bir aşçı olmak zorunda değilsiniz.

Bir hastanenin YouTube kanalına abone olmanızı tavsiye etmek biraz garip gelebilir ancak burada ebeveynler için şaşırtıcı miktarda içerik bulunuyor. Tıp uzmanlarının tavsiyesi ile küçük çocuklardan gençlere kadar çeşitli ebeveynlik konuları hakkında videolar bulacaksınız.

Örneğin, yukarıda bulunan videoda, çocuğunuzun yaşayabileceği kulak enfeksiyon çeşitleri arasındaki farklar tartışılmaktadır. Bunu bilmek, rutin bir enfeksiyon olup olmadığını veya farklı bir nedeni olup olmadığını belirlemenize ve uygun işlemi yapmanıza yardımcı olabilir.

YouTube, çocuklar için sonsuz eğlence sunuyor ancak ebeveynlerin çocuklarının ne izlediğini bilmesi çok önemli. Aşina değilseniz YouTube, otomatik oynatma özelliği sayesinde çocukların eğlencesi olarak gösterilen ürkütücü videolarla ilgili sorunlar yaşadı.

Nick Jr. YouTube kanalında PAW Patrol, Shimmer and Shine, Blaze and the Monster Machines, Bubble Guppies, Team Umizoomi ve Peppa Pig’in bölümlerini izleyebilirsiniz. Birbirinden eğlenceli ve öğretici Nick Jr. maceraları ile keyifli vakit geçirebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki videoda Thomas, Çin’e yaptığı gezi hakkında konuşuyor.

Bu kanal “barışçıl ebeveynlik” yöntemi etrafında dönüyor. Kanal sahibi Avital, ebeveynlik ve yaşam tarzının çeşitli yönlerini ele alıyor. Avital, haftalık olarak yayımladığı videolar ile takipçilerine tavsiyelerde bulunuyor. Tabii ki bu ebeveynlik tarzı herkes için değil, bu yüzden aileniz için uygun olmadığını görebilirsiniz. Ancak yine de bu açıdan ele alınması gereken bazı sağlam öneriler ve düşünme modelleri var.

The Mom’s View isimli YouTube kanalında, bir anne topluluğu tarafından ebeveynlik yolculuğunun her türlü yönü tartışılıyor. Bu videolardan bazıları ipucu, bazıları ise podcast tarzı konuşmaları içeriyor. Geriye kalan videolar ise ebeveynlikle ilgili belirli konuları içeriyor.