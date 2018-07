Edu Uzantılı Öğrenci E-Postanızla Pek Çok Hizmeti Ücretsiz Nasıl Kullanırsınız?

Üniversiteler, kayıtlı öğrencilerine [email protected] şeklinde bir e-posta adresi tahsis ederek ücretsiz olarak kullanıma sunarlar. Öğrencilerin 'genellikle' pek umursamadığı ve de hatta varlığından dahi haberdar olmadığı öğrenci e-postaları aslında pek çok hizmeti ücretsiz alabileceğiniz altından değerli bir imkan. Yazımızda anlatacağımız Github Öğrenci Paketi'nin içeriğini okudukça eminiz ki ilk işiniz öğrenci e-postanızı hemen kullanmaya başlamak olacak!

Github Education Servisi Nedir, Nasıl Kayıt Olunur, Nasıl Kullanılır?

Yazılım geliştirme ile uğraşan 'kod kurtları' için depolama ve sınama alt yapısı sunan Github, Education paketi ile pek çok özel servis ve kupon kodlarını öğrenciler için ÜCRETSİZ sunuyor. Bu eşsiz teknoloji nimetlerinden faydalanmak için öğrenci olduğunuzu kanıtlamanız yeterli!

İşte Github Education Paketinde Sunulan Ücretsiz Hizmetlerden Bazıları

Ücretsiz alan adı, SSL sertifikası, toplu mail gönderimi, sanal pos alt yapısı ve Digital Ocean sunucu oluşturma kredisi olmak üzere "can simidi" niteliğinde pek çok güzel ürün ve hizmet öğrencilere özel ÜCRETSİZ sunuluyor. Kesinlikle tek kuruş ücret ödemiyorsunuz.

Programa kayıt olmanın aşamaları ise oldukça sade ve basit. Öncelikle Github web sitesine edu uzantılı e-posta adresimizle kayıt olup giriş yapıyoruz.

Kayıt işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra öğrenci e-postamıza düşen onay mailine tıklayarak aktivasyon işlemini de aradan çıkarıyoruz.

Şimdi sıra geldi Github Ediucation programı için talepte bulunmaya. https://education.github.com/discount_requests/new Bu adrese giderek aşağıda gördüğünüz üzere bir seçim yapın ve Next ifadesini tıklayın.

İkinci aşamada ise bu kısa formu doldurmamız gerekecek. How do you plan to use GitHub? yani "Neden bu servisi kulanmak istiyorsunuz?" kısmına ise "ödev, araştırma, eğitim amaçlı" gibi ifadeleri İngilizce dilinde özetleyerek girebilirsiniz. Submit Request ifadesine tıklayarak işlemi tamamlıyoruz!

Taleplerin manuel onaylanacağını ve bu onay sürecinin uzayabileceğini unutmamakta fayda var.

Öğrenci e-postanıza giriş yapmakta sorun yaşıyorsanız hafta içi mesai saatleri içerisinde üniversitenizin Bilgi İşlem Daire Başkanlığını telefonla arayarak destek alabilirsiniz.