Ekran Süresi Parolası Nasıl Değiştirilir?

Yetişkinler hem kendilerinin hem de çocuklarının dijital cihazlardaki kontrolünü sağlamak için ekran süresi parolası ayarlanabilir. Böylelikle dijital cihazlar kullanılırken ekstra kontrol ve güvenlik katmanı oluşturulmuş olunur.

Ekran süresi parolası, dijital cihazlardaki verilere erişimi sınırlıyor. Bu parola 4 basamaklı sayısal kod şeklindedir. Kullanıcılar; uygulamalara erişim sürelerini belirleme, web tarama geçmişini yönetme ve içerik kısıtlamalarının ayarlanması için ekran süresi parolasından yararlanır. Aynı zamanda çocukların güvenliği açısından ve onların dijital dünyada sağlıklı alışkanlık edinmesinde etkin rol oynuyor.

Ekran süresi parolası sayesinde uygulamaların hangisinde ne kadar vakit geçirileceği, sosyal medya kullanımı ve uygunsuz içeriklerin engellenmesi gibi işlemler yapılır. Ancak kullanıcılar çeşitli nedenlerle ekran süresi parolasını değiştirmek isteyebilir. Biz de bu rehberde ekran süresi parolası değiştirme işlemlerinden bahsedeceğiz. İşte detaylar!

Ekran Süresi Parolası Değiştirme Adımları

Ekran süresi parolası güncelleme, verilerin korunması ve güvenliğin artırılması açısından çok önemlidir. Parola düzenli şekilde değiştirilerek ortaya çıkabilecek tehditlerde bertaraf edilmiş olur. Dijital cihazlar tam güvenli hale gelir.

Ekran süresi parolası değiştirme adımları şu şekilde sıralanabilir;

İlk olarak “Ayarlar’a” iPad ya da iPhone’dan giriş yapılır.

Ayarlar içerisinde “Ekran Süresi” seçeneği aranarak bulunur. Ekran süresi, tablet ya da telefonda geçirilen zamanın yönetilmesi noktasında kullanılıyor.

“Ekran Süresi” alanından “Ekran Süresi Parolası Değiştir” seçeneği bulunup tıklanır. İlk olarak mevcut parolayla kimlik doğrulanır. Akabinde yeni parolanın belirlenmesi için ekrandaki adımlar takip edilir. Yeni parolanın iki defa girilip onaylanması gerekiyor.

Ekran Süresi Parolası Sıfırlama

Parola unutulduğunda cihazı yeniden kurmak yerine ekran süresi parolası sıfırlama yapılabilir. Ekran süresi parolası şu şekilde sıfırlanır;

Öncelikle iPad ya da iPhone’dan “Ayarlar” açılır.

Ayarlardan “Ekran Süresi” seçeneğine tıklanarak cihazda geçirilen zaman ve farklı uygulamaların kullanım şekilleri görüntülenebilir.

“Ekran Süresi” ayarlarından “Ekran Süresi Parolasını Değiştir” bulunarak üzerine basılır. Parolayı unuttuğuysanız “Şifremi Unuttum” seçeneğine tıklayabilirsiniz.

“Şifremi Unuttum” seçeneği üzerinden Apple kimliğiyle giriş yapabilirsiniz.

“Apple Kimliği”, çoğunlukla Apple’a ait cihazlarda kullanılan e-posta adresi ve şifresidir. Bilgiler girilerek kimlik doğrulanır. Böylelikle cihazın gerçekten sahibinin siz olduğu ve başkalarının eline geçirilmemesi noktasında alının bir güvenlik önlemidir.