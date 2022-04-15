Gündelik kullanıma yönelik kablosuz kulaküstü kulaklık arayan kullanıcılara hitap eden EKSA E5, nasıl bir deneyim sunuyor? Bu içeriğimizde EKSA E5 İncelemesi ile karşınızdayız.

EKSA E5 Kutu İçeriği

EKSA E5 ANC Kablosuz Kulaklık

Taşıma Çantası

USB-C - USB-A Kablo

3,5mm - USB-C Kablo

Uçak Seyahat Adaptörü

Kullanım Kılavuzları ve Belgeler

EKSA E5 oldukça portatif bir kutu ile birlikte geliyor ve kutuyu açtığımızda, bizleri karşılayan ilk şey ürünün taşıma çantası oluyor.

Özellikle de genel kullanıma yönelik bir kulaklık aldığınızda taşıma çantasının bulunmasını istersiniz çünkü muhtemelen onunla sık sık seyahat edeceksiniz. EKSA E5 ile gelen taşıma çantası seyahatleriniz sırasında kulaklığınızın zarar görmesini engellerken, diğer aksesuarlarının kaybolmasının da önüne geçiyor.

EKSA E5 yeni nesil bir üründe görmek istediğimiz gibi USB-C portuna sahip ve cihazı şarj ederken bu portu kullanıyorsunuz. Bu doğrultuda kutudan bir adet USB-C - USB-A kablosu da çıkıyor. Bu sayede kulaklığı bir adaptöre, bilgisayara ve hatta taşınabilir şarj cihazına bağlayarak kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz.

Cihazı zaman zaman kablolu olarak da kullanmak isterseniz, 3,5mm - USB-C kablo ile devam edebilirsiniz. Ayrıca kutuda uçak seyahat adaptörü ve kullanım kılavuzu gibi çeşitli belgeler yer alıyor.

EKSA E5 ANC Kablosuz Kulaklık İncelemesi

EKSA E5 temel tasarımı ve sunduğu teknik ayrıntılar ile gündelik kullanıcılara hitap eden bir kulaklık olarak öne çıkıyor. Kendi kullanımım sırasında elde ettiğim deneyime geçmeden önce ürünün özelliklerine daha ayrıntılı şekilde göz atalım.

EKSA E5 Özellikleri Neler?

İşlemci: Qualcomm QCC3003

Qualcomm QCC3003 Sürücü: 40mm

40mm Frekans Tepkisi: 20 Hz - 20 kHz

20 Hz - 20 kHz Empedans: 32 Ohm

32 Ohm Kodekler: aptX, AAC, SBC

aptX, AAC, SBC Aktif Gürültü Engelleme: Var (-20 -25dB)

Var (-20 -25dB) Bağlantı: Bluetooth 5.0 / Kablolu

Bluetooth 5.0 / Kablolu Bluetooth Menzili: 10 Metre

10 Metre Batarya: 920 mAh

920 mAh Oynatma Süresi: 40 Saat (Bluetooth, ANC Açık) 60 Saat (Bluetooth, ANC Kapalı)

40 Saat (Bluetooth, ANC Açık) 60 Saat (Bluetooth, ANC Kapalı) Ağırlık: 250 Gram

Kullanıcı Deneyimi

EKSA E5 sahip olduğu Bluetooth 5.0 teknolojisi ile kullanıcıları kablo karmaşasından kurtarmayı hedefleyen ve genel yapısı itibarıyla gündelik kullanıma hitap eden bir model olarak öne çıkıyor.

Konumlandığı fiyat segmenti için dikkat çekici bir malzeme yapısına sahip olan EKSA E5, uzun süreli kullanımlarda terletmeyi önleyen kulaklık başlıkları ile birlikte geliyor.

Hafızalı kulak başlıkları ile kulağınızda basınç yapmayan EKSA E5, üst yastıkları ile de başınızı hafifçe kavrıyor ve uzun kullanımda herhangi bir ağrıya neden olmuyor.

EKSA E5 katlanabilir tasarımı ile taşınabilirlik noktasında da önemli bir adım atıyor. Her iki uçtan da katlanabilen model, bu sayede çanta gibi daha küçük ortamlara rahatlıkla sığabiliyor ve yolculuğunuz sırasında size ayak uydurabiliyor.

Bir kulaklığı hangi amaçla kullanıyor olursanız olun, dinlediğiniz ya da izlediğiniz şeylere odaklanabilmek için gürültüyü başarılı bir şekilde kesebilmesini istersiniz.

EKSA E5 iyi bir yalıtımla desteklenen pasif gürültü engellemenin yanı sıra, (-20 -25dB) Aktif Gürültü Engelleme özelliği ile birlikte arka planda oluşan gürültüleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Bir aktif gürültü engelleme teknolojisinden bahsederken, donanımın bu işlevi destekleyici güçte olması beklenir. Nitekim Qualcomm QCC3003 işlemci sayesinde kulaklığın temel işlevleri başarılı bir şekilde desteklenmiş oluyor.

EKSA E5 aktif gürültü engelleme konusunda en iyi deneyimi sunuyor diyemeyiz ancak konumlandığı fiyat itibarıyla kayda değer bir performans göstermeyi başarıyor.

Bunun ötesinde kulaklığın pasif gürültü yalıtımı da gayet başarılı türden. Öyle ki çoğu senaryoda aktif gürültü engelleme teknolojisini kullanmanıza gerek kalmayacaktır.

40 mm boyutundaki sürücü ile birlikte gelen EKSA E5, 32 Ohm empedans ve 20 Hz - 20 kHz frekans tepkisi ile iyi bir ses deneyimini garanti ediyor.

Burada değinmek istediğim bir diğer detay ses kodekleri çünkü kodek bileşenleri, elde ettiğiniz ses kalitesi üzerinde önemli ölçüde etkilidir. EKSA E5; SBC, AAC ve aptX kodeklerini destekliyor.

920 mAh kapasitesinde bir batarya ile gelen EKSA E5, USB-C portu aracılığı ile 2,5 saatte sıfırdan yüze şarj edilebiliyor. Tam dolu şarj ile ANC açıkken 40 saat, ANC kapalıyken 60 saat oynatma süresi elde ediyorsunuz.

Kulaklığı günde 4 saat kullandığınızı düşünürsek ANC açıkken kabaca 10 günlük, ANC kapalıyken ise kabaca 15 günlük bir dinleme süresine sahip olacaksınız. Üstelik acil durumlarda yalnızca 10 dakikalık şarj ile 2 saat dinleme süresi elde edebiliyorsunuz.

Bence bu gerçekten de önemli bir avantaj çünkü gün içerisinde şarj ettiğimiz pek çok elektronik ürün varken (akıllı telefon, bilgisayar, tablet, akıllı saat vb.) bunların arasına bir de kulaklık katmak oldukça can sıkıcı olabilir.

Uzun batarya ömrü sayesinde kulaklığın sizi yarı yolda bırakmayacağından ve sürekli olarak şarj kaygısı yaşamayacağınızdan emin olabiliyorsunuz.

Editörün Yorumu

Üst düzey malzeme yapısı, aktif gürültü engelleme teknolojisi, portatif yapısı, ergonomik tasarımı ve teknik ayrıntıları ile öne çıkan EKSA E5, gündelik kullanıma hitap eden bir kablosuz kulaküstü kulaklık olarak öne çıkıyor.

Eğer dinlediğiniz müziklerde ya da izlediğiniz filmlerde sesleri en ince ayrıntısına kadar keşfedebilmek ve içine dalabilmek istiyorsanız, EKSA E5 sizin için uygun bir seçenek olacaktır.

Fiyatlandırma

EKSA E5 ANC Kablosuz Kulaklık 60,99$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor ve hemen aşağıdaki kupon kodlarını kullanan takipçilerimiz, modele 21 USD ya da 40 USD indirimle sahip olabiliyor:

Normal Fiyat: 60,99 USD

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39,99 USD + 6 USD Kargo (2 Adet Ürün Alırken Kullanılabilir) SAVE40E5 Kupon Kodu ile: 40,99 USD (Birim Başı) + Ücretsiz Kargo

EKSA E5 ANC modeline SAVE21E5 kupon kodu ile 21 USD, SAVE40E5 kupon kodu ile 40 USD indirimle sahip olmak için buradaki bağlantıya göz atabilirsiniz. Unutmayın; SAVE21E5 kupon kodu tekli alımlarda, SAVE40E5 kupon kodu ise ikili alımlarda kullanılabilir.