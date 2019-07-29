En Fazla Takipçiye Sahip Olan Instagram Hesapları (2019)

Instagram’ın aylık yaklaşık olarak 1 milyar aktif kullanıcısı var. Çok büyük bir platform ve tüm dünyada oldukça popüler. Pazarlamacılar, etkileşimin yüksek olduğu (ve etkileşimi her geçen gün hızla yükselen) bu platformda çok iyi kazançlar elde etmektedir.

Bu yazıda, en fazla takipçiye sahip olan Instagram hesaplarını derledik. Futbolculardan müzisyenlere, kişilerden markalara kadar en iyi 20 hesabı keşfetmek için aşağı doğru kaydırmaya başlayabilirsiniz.

1. Instagram (308 milyon takipçi)

300 milyonun üzerinde takipçisi olan hesap, Instagram’ın resmi hesabı. Hesabın amacı, Instagram’daki en iyi ve en ilginç eğilimleri göstermek.

2. Cristiano Ronaldo (177 milyon takipçi)

Instagram’da en çok takip edilen insanımıza ulaştık. Futbol harikası olan Cristiano Ronaldo’nun hesabında çok sayıda ailesi ile çekildiği fotoğraflar, onun futbol oynarken attığı en büyük atışlar ve genellikle hayattaki iyi şeyleri deneyimlerken çektiği görüntüler var.

3. Ariana Grande (160 milyon takipçi)

Listemizin ilk müzisyeni Ariana Grande. Dünyanın en ünlü ve en popüler şarkıcılarından birinin Instagram’da da aynı popülerliği sürdürmesi elbette hiç şaşırtıcı değil.

4. Selena Gomez (154 milyon takipçi)

En sevilen Instagram gönderileri denilince hemen akıllara Selena Gomez’in gönderileri gelir. Müzisyen ve aynı zamanda aktör olan Selena Gomez’in hesabında özçekimleri, arkadaşları ile çekildiği görüntüleri bulabilirsiniz.

Dwayne ‘The Rock’ Johnson, listemizin ilk ve tek güreşçisi. WWE’nin yıldızı ve şimdi dünyaca ünlü oyuncu, listemizin 5. sırasını aldı.

6. Kim Kardashian (144 milyon takipçi)

Listenin tartışmasız en meşhur isimlerinden biri de Kim Kardashian’dır. Hesabı, aile üyelerinin hesaplarına oldukça benziyor. Katıldığı etkinliklerden tutun da eski aile fotoğraflarına kadar çok farklı görüntüler bulabilirsiniz.

7. Kylie Jenner (141 milyon takipçi)

Kylie Kenner, listede bu kadar yüksek rakamlara ulaşılmasına rağmen Instagram’da hesabı olan en büyük yıldızlardan biri. Hesabında kendi hayatından, işlerinden parçalar paylaşır.

8. Beyoncé (130 milyon takipçi)

8. sırada ise Beyoncé var. Listenin en üst sıralarında yer almasının yanı sıra hamile olduğunu duyurması, Instagram’da en çok sevilen paylaşımlardan biriydi. Hesabı ise performanslarından, profesyonel çalışmalarından çekimler ve kişisel hayatından parçalar içeriyor.

9. Lionel Messi (126 milyon takipçi)

Sırada FC Barcelona’nın ünlü ismi var. Dünyaca ünlü futbolculardan biri olan kişinin Instagram hesabında beklediğimiz şeyler paylaşılıyor: Futbol oynarken çekilen görüntüler, kendi kişisel hayatından parçalar, çeşitli etkinlikler...

10. Neymar (123 milyon takipçi)

Şimdi ise ilk 10’a ulaşıyoruz. Listenin 10. sırasında bulunan Neymar, listemizin büyük takipçi kitlesi olan futbolculardan biri. Neymar, Instagram hesabında futbol oynarken çektiği görüntüleri, ünlülerle beraber çektiği görüntüleri ve kendi yaşamından çektiği görüntüleri paylaşıyor.

11. Taylor Swift (119 milyon takipçi)

Twitter’da en yüksek etkileşimi olan Taylor Swift, Instagram’da da aynı canlılıkla devam ediyor. Swift, Instagram’da Twitter’da olduğundan çok daha üretken. Hesabını canlı performanslarını, kişisel hayatından anları, son çalışmaları ve etkinlikleri paylaşmak için kullanıyor.

12. Justin Bieber (116 milyon takipçi)

Gezegenin en büyük pop yıldızlarından biri olan Justin Bieber’ın bu listede olması elbette ki sürpriz olamaz. Hesabı, hayatının hemen hemen her anını ve kafasındaki düşünceleri içeriyor.

13. National Geographic (115 milyon takipçi)

Listedeki bir diğer marka ise doğa dergisi olan National Geographic. Instagram, görsel bir platformdur. National Neographic bu sayede inanılmaz fotoğraflar paylaşarak birçok insanın beğenisini kazandı.

14. Kendall Jenner (113 milyon takipçiler)

Sıradaki modelimiz Kendall Jenner. Hesabında moda çalışmaları, fotoğraf çekimleri, özçekimler ve özel hayatından kareler paylaşılıyor.

15. Nicki Minaj (104 milyon takipçi)

Bu listenin birçok müzisyeni var. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, listenin bir sonraki ismi Nicki Minaj. Nicki Minaj hesabında turlardan, etkinliklerden, kişisel hayatından birçok görüntü paylaşıyor.

16. Jennifer Lopez (97 milyon takipçi)

Sıradaki hesabımız ise Jennifer Lopez. Lopez hesabı için olabildiğince çaba sarf ediyor. Genelde sahne arkası görüntüleri, müzik tanıtımlarını paylaşıyor.

17. Khloé Kardashian (96 milyon takipçi)

Khloé Kardashian listemizin 17. sırasında yer alıyor. Kendisi Instagram’ı genellikle işlerini ve yakın zamanda gerçekleşecek etkinlikleri lanse etmek için kullanıyor.

18. Miley Cyrus (96 milyon takipçi)

Miley Cyrus ise listemizin 18. sırasında. Cyrus’un tipik bir hesabı var. Hesabında çok sayıda özçekim ve katıldığı etkinliklerden görüntüler var.

19. Nike (90 milyon takipçi)

Listemizin 19. sırasında ise büyük markalardan biri olan Nike var. Nike, sosyal medyadaki gücünün ne durumda olduğunu açıkça ortaya koydu. Nike esasen sosyal medyada başarılı olmanın canlı örneği.

20. Katy Perry (84 milyon takipçi)

Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry listemizin 20. sırasında yerini alıyor. Hesabında çoğunlukla müzik videoları, özçekimler ve gündelik yaşamından parçalar yayınlıyor. Ayrıca dünyanın çeşitli yerlerine ettiği ziyaretlerde ölümsüzleşmesini istediği anları hikâyesinde paylaşıyor.