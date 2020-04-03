En İyi 10 Google Adsense Alternatifi

Google Adsense, blog sayfasında veya web sitesinde çevrim içi reklam denilince akla ilk gelen isimdir. Tüm dünyada oldukça popüler olan Google Adsense, yayıncılara sundukları içerik üzerinden para kazanabilecekleri bir yöntem sunar. Google tarafından desteklenen Google Adsense’te tıklama başına belirli bir miktarda kazanç elde edersiniz.

Google Adsense’in onaylanma süreci ise zorlu bir süreçtir. Google’ın dijital reklam platformu Google Adsense, blog ve web sitelerini sürekli olarak titizlikle inceler. Bu da binlerce hesabın engellenmesine neden olur. Bu sebeplerden dolayı blog ve web sitesi sahipleri Google Adsense alternatiflerine yönelir. Bu yazıda, en iyi 10 Google Adsense alternatifini derledik.

Media.net, çeşitli reklam türlerini göz önünde bulundurarak Google Adsense’e en iyi alternatiftir. Google Adsense’e benzer reklam türlerine sahip yüksek ücretli reklamlar sunan Media.net, hızlı onay sürecine sahiptir. Media.net’te reklamları web sitenize uygun hale getirmek için kişiselleştirme seçenekleri bulunuyor. Media.net’te PayPal ve banka havalesi için ödeme eşiği 100 dolardır.

Infolinks, metin reklam endüstrisinde liderdir ve metin tabanlı reklamlar konusunda en iyi reklam platformlarından bir tanesidir. Ancak banner ve video reklamlar da sağlar. Yönetici panosuna sahip olan Infolinks, ödemeler ve rapolar ile birlikte reklam kişiselleştirme seçenekleri sunar. Minimum sayfa görüntüleme gereksinimi yoktur. Bu sebepten dolayı Infolinks’e katılmak kolaydır. Infolinks’in minimum ödeme tutarı 50 dolardır. Infolinks, ECheck, PayPal ve banka havalesi dahil çeşitli ödeme seçeneklerine sahiptir. Infolinks’in olumsuz tarafı ise minimum gereksinim olmadığından dolayı ödeme miktarı diğerlerinden daha az olabilir.

Propeller Ads, yüksek performanslı başka bir reklam platformudur. Reklam engelleme araçlarını atlayabilen çeşitli reklam birimlerine sahiptir. Tıklama ve geçiş reklamları dahil olmak üzere çeşitli reklam türlerini destekler. Propeller Ads’in minimum ödeme tutarı 5 dolardır. Bu miktar, diğer reklam platformlarından çok daha azdır. Propeller Ads’in olumsuz tarafı ise banka havalesi için minimum ödeme miktarının 550 dolar olmasıdır.

RevContent, blogunuz veya web siteniz için mükemmel para kazanma seçenekleri sunan başka bir güvenilir reklam platformudur. RevContent, reklamları ve ödeme raporlarını yönetmeniz için bir yönetici arayüzü sunar. RevContent, PayPal için ödeme limiti 50 dolardır. Bu miktar, Media.net’ten bile azdır. RevContent, mobil ve video reklamlar dahil olmak üzere birden çok reklam türünü destekler. RevContent, kaliteye çok önem verdiğinden dolayı onay süreci oldukça zordur.

Tüm dünyada oldukça popüler olan e-ticaret platformu Amazon, alışveriş reklamlarını doğrudan potansiyel müşterilere göstermek için kendi reklam ağına sahiptir. Amazon Native Shopping Ads, tıklama başına ücret öder. Amazon Native Shopping Ads’e katılmak Google Adsense’e kıyasla daha kolaydır. Amazon Native Shopping Ads’in ödeme eşiği ise 100 dolardır.

RevenueHits, blogunuz veya web siteniz için başka bir güvenilir reklam platformudur. Çok sayıda reklam türünü destekleyen RevenueHits platformunun minimum ödeme tutarı 20 dolardır. RevenueHits, Payoneer, PayPal ve Wire gibi çeşitli ödeme seçeneklerini destekler. RevenueHits’in Wire için ödeme eşiği 500 dolardır.

Adcash, blogunuza veya web sitenize pasif gelir elde etmek için popüler bir başka reklam platformudur. Adcash, reklamları kişiselleştirmek ve raporları kontrol etmek için bir yönetici kontrol panelini sunar. Adcash, yukarıda yer alan iki reklam platformunun aksine Payoneer, PayPal, Skrill, WebMoney ve banka havalesi dahil olmak üzere çoklu ödeme seçeneklerine sahiptir. Standart ve video reklamlar dahil olmak üzere birçok reklam türünü destekler. Adcash’in ödeme eşiği ise 100 eurodur.

Bidvertiser, web siteniz veya blogunuz için bir başka Google Adsense alternatifidir. Birçok reklam türünü destekleyen Bidvertiser, Google Adsense’in aksine kolay ve hızlı bir onay sürecine sahiptir. Bidvertiser’in ödeme eşiği yalnızca 10 dolardır. Bu listedeki en düşük tutardır. Bidvertiser, Bitcoin, PayPal ve banka havalesi gibi çoklu ödeme seçeneklerine sahiptir. Bidvertiser’in olumsuz tarafı ise içeriğe dayalı olmayan, alakalı olmayan reklamlar sunmasıdır.

EvaDav, push bildirimlerine odaklanan yeni reklam platformlarından bir tanesidir. Birçok reklam türünü destekleyen EveDav’in ödeme eşiği 25 dolardır. Bu ödeme tutarı diğerlerinden düşüktür. EvaDav, banka havalesi, PayPal, Skrill dahil olmak üzere çoklu ödeme seçeneklerine sahiptir. EvaDav’in olumsuz tarafı ise banka havalesi için minimum ödeme tutarının 100 dolar olmasıdır.

Sovrn //Commerce, eski adıyla VigLink, bir başka popüler reklam platformudur. Sovrn //Commerce’nin minimum ödeme tutarı yalnızca 10 dolardır. Sovrn //Commerce, ACH, PayPal ve banka dahil olmak üzere çoklü ödeme seçeneklerine sahiptir. Sovrn //Commerce’nin olumsuz tarafı ise ödemeler 90 gün sonra işleme koyulur. Bu süre, diğer reklam platformlarından daha uzundur.