Steam Yaz İndirimlerinde Alınabilecek En İyi 10 TL Altı Oyunlar

Bir gelenek haline gelen Steam Yaz İndirimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Steam Yaz İndirimleri ile birlikte çok sayıda oyun indirime girdi. İndirimler, oyuncular tarafından yoğun ilgi gördü. Hatta indirimlerin başlamasından kısa süre sonra Steam'e erişim sorunu yaşandı. Peki, Steam Yaz İndirimlerinde satın alabileceğiniz en iyi 10 TL altı oyunlar neler?

En İyi 10 TL Altı Oyunlar Neler?

Bu yazıda, her yıl bir gelenek haline gelen Steam Yaz İndirimlerinde satın alabileceğiniz en iyi 10 TL altı oyunları derledik. İşte, Steam'de başlayan indirimler ile birlikte 10 TL altına alabileceğiniz en iyi oyunlar!

1. Euro Truck Simulator 2

Listemizin ilk sırasında Euro Truck Simulator 2 yer alıyor. Euro Truck Simulator 2, tüm dünyada oldukça popüler hale gelen tır simülasyon oyunudur. Çok başarılı oynanış mekaniğine sahip olan Euro Truck Simulator 2'de tır şoförlüğü yaparak para kazanıyoruz.

Euro Truck Simulator 2'de Avrupa'da yer alan pek çok şehri keşfetme şansı elde ediyoruz. Özellikle yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile gerekmedikçe evden çıkmadığımız bu dönemde Euro Truck Simulator 2'de müzik eşliğinde tır sürerek stres atabilirsiniz. Türkçe dil desteğine sahip olan Euro Truck Simulator 2'de kendinize bir tır satın alarak daha fazla para kazanabilirsiniz. Euro Truck Simulator 2, Steam Yaz İndirimlerinde %75 indirime girererek 9,75 TL'ye düştü.

2. Human: Fall Flat

Vaktimizin büyük bir kısmını evde geçirdiğimiz bu dönemde arkadaşlarınız ile birlikte oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun arıyorsanız Human: Fall Flat'i tercih edebilirsiniz. 2016 yılında çıkışını gerçekleştiren Human: Fall Flat, fizik tabanlı bulmaca oyunudur. Human: Fall Flat'te en fazla 8 oyuncu ile birlikte bulmacaları çözmeye çalışabilirsiniz. Çok başarılı bir şekilde tasarlanmış bulmacaların yer aldığı Human: Fall Flat, Steam Yaz İndirimlerinde %60 indirime girerek 9,60 TL'ye düştü.

3. L.A. Noire

Bir polis memurunu kontrol ettiğimiz L.A. Noire'da dedektifliğe yükseliyoruz. L.A. Noire'da olay yerinde delilleri toplayarak ve şüphelileri sorgulayarak işlenen suçları aydınlatmaya çalışıyoruz. L.A. Noire, sahip olduğu MotionScan teknolojisi sayesinde gerçekçi yüz animasyonlarına sahip. Dolayısıyla oyunda sorgu esnasında şüphelilerin yüz ifadesinden yalan söyleyip söylemediğini anlayabiliyoruz.

Dedektiflik oyunlarından hoşlanıyorsanız çok başarılı bir yapım olan L.A. Noire'yi deneyebilirsiniz. Çok başarılı bir atmosfere sahip olan L.A. Noire, Steam Yaz İndirimlerinde %65 indirime girerek 8,40 TL'ye düştü.

4. Sniper Elite 3

Rebellion tarafından geliştirilen Sniper Elite 3, keskin nişancılık türünü seven oyunculara hitap ediyor. İkinci dünya savaşı temasına sahip olan Sniper Elite 3, Kuzey Afrika bölgesinde geçiyor. Başarılı grafiklere sahip olan Sniper Elite 3'te görevleri başarı ile tamamlayabilmemiz için birden fazla seçenek sunuluyor. Görevleri tamamlamak için ister gizli bir şekilde hareket edebilir ister aksiyona girebiliriz. Başarılı bölüm tasarımlarına sahip olan Sniper Elite 3, Steam Yaz İndirimlerinde %80 indirime girerek 9,80 TL'ye düştü.

5. Don't Starve Together

Don't Starve Together, arkadaşınız ile birlikte oynayabileceğiniz hayatta kalma türünde başarılı bir oyundur. Kendine has grafiklere sahip olan Don't Starve Together'da birçok oynanabilir karakter, yaratıklar, hayvanlar ve mevsimler bulunuyor. Hayatta kalmaya çalıştığımız DonT Starve Together'da topladığımız materyalleri birleştirerek yeni ürünler oluşturabiliyoruz. Başarılı bir craft sistemine sahip olan Don't Starve Together'da keyifli vakit geçirebilirsiniz. Don't Starve Together, Steam Yaz İndirimlerinde %66 indirime girerek 8,16 TL'ye düştü.

6. Just Cause 3

Açık dünya oyunu olan Just Cause 3, kurgusal bir Akdeniz ada ülkesi olan Medici'de geçiyor. Rico Rodriguez isimli karakteri kontrol ettiğimiz Just Cause 3'te General Di Ravello isimli bir diktatöre karşı mücadele ediyoruz. Gerçeklikten uzak olan Just Cause 3, aksiyon dozunun çok yüksek olduğu bir oyundur.

Başarılı grafik kalitesine sahip olan Just Cause 3'te kara, hava ve deniz araçlarını kullanabiliyorsunuz. Görev yapmanın haricinde şehirde amaçsız bir şekilde gezebilirsiniz. Just Cause 3, Steam Yaz İndirimlerinde %85 indirime girerek 6,75 TL'ye düştü.

7. Undertale

Undertale, çok başarılı müziklere ve sürükleyici hikayeye sahip olması nedeni ile oyuncuların gönüllerinde taht kurmayı başardı. GameMaker: Studio ile geliştirilen Undertale, piksel grafiklere sahip. Yani Undertale, etkileyici grafiklere sahip değil ancak bu durum, kafanızda oyunla ilgili olumsuz bir izlenim oluşturmasın.

Rol yapma oyunu türündeki Undertale'da büyüleyici bir maceraya atılıyoruz. Piyasadaki birbirine benzeyen oyunlardan sıkıldıysanız ve farklı bir oyun arıyorsanız Undertale'i deneyebilirsiniz. Undertale, Steam Yaz İndirimlerinde %66 indirime girerek 6,12 TL'ye düştü.

8. Party Panic

Party Panic, arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli vakit geçirebileceğiniz çok başarılı bir oyundur. AAA diye nitelendirilen oyunlardan sıkıldıysanız ve arkadaşlarınız ile birlikte eğlenceli vakit geçirmek için bir video oyunu arıyorsanız Party Panic'i tercih edebilirsiniz. Çok sayıda mini oyunun yer aldığı Party Panic, Steam Yaz İndirimlerinde %75 indirime girerek 6,50 TL'ye düştü.

9. Spec Ops: The Line

Yager tarafından geliştirilen Spec Ops: The Line, Dubai'de geçen bir savaşa tanık oluyoruz. TPS kamera bakış açısına sahip olan Spec Ops: The Line, savaş atmosferini çok iyi bir şekilde yansıtıyor. Çok başarılı hikayeye ve kaliteli grafiklere sahip olan Spec Ops: The Line'ın patlama ve ışıklandırma efektlerinin de oldukça başarılı olduğunu belirtmemiz gerek. 2012 yılında çıkışını gerçekleştiren Spec Ops: The Line, Steam Yaz İndirimlerinde %80 indirime girerek 9,80 TL'ye düştü.

10. This War of Mine

11 bit studios tarafından geliştirilen This War of Mine, çok başarılı bir hayatta kalma oyunudur. Savaş temalı oyunlarda genellikle askerlerin gözünden olaylara bakıyoruz. This War of Mine'da ise savaş esnasında sivil insanların yaşadığı zorluklara tanık oluyoruz. Mekanları yağmalayarak hayatta kalmaya çalıştığımız oyunda verdiğiniz kararlar, kontrol ettiğiniz karakterlerin psikolojisini doğrudan etkiliyor. This War of Mine, %75 indirime girerek 7,75 TL'ye düştü.