En İyi 17 Snapchat Geofilter Şablonu

Snapchat Geofilters, uygulamada çektiğiniz fotoğrafların üzerine konumlandırabileceğiniz şablonlardır. Snapchat, bütün kullanıcıların Geofilter yapabilmesine olanak sağlıyor. Aileniz için bir tatil, ev sahipliği yaptığınız bir parti, bir düğün, bir spor etkinliği ya da aklınıza gelebilecek başka bir şey tasarlayabilirsiniz.

Geofilter şablon tasarlamakla uğraşmak istemezseniz, çevrim içi olarak sunulan birbirinden çeşitli şablonlardan birini deneyebilirsiniz. Bu yazıda, en iyi 17 Snapchat Geofilter şablonunu derledik.

Snapchat'in en popüler kullanımlarından biri, tatil fotoğraflarınızı ve videolarınızı dostlarınızla ve ailenizle paylaşmaktır.

Tatile çıkmak üzereyseniz, “Sun, Sea, and SP7!” yani “Güneş, Deniz ve SP7” ibaresi olan bu basit Geofilter şablonu, herkesin ne yaptığınızı bilmesini sağlamanın eğlenceli bir yoludur.

Yakında liseden ya da üniversiteden mezun mu olacaksınız? Bu Snapchat Geofilter şablonu, şık ve zarif bir dokunuşa sahiptir.

Bu Geofilter şablonunun kenarında yer alan pikapların tasarımı, hem müziğe hem de festival kültürüne bir atıf yapmaktadır.

Düğün için Snapchat Geofilter Şablonu

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bildiğiniz üzere artık düğün davetiyeleri bile dijitale dönüşüyor. Günümüzde düğün davetiyeleri e-posta veya sosyal medya platformları üzerinden gönderiliyor. Bu ücretsiz Snapchat Geofilter şablonu ile tüm takipçilerinize evleneceğinizi bildirebilirsiniz.

Ailenize yeni bir üye katıldıysa bunu bir bebeğin yüzünün yer aldığı Snapchat Geofilter şablonu ile kutlayabilirsiniz. Tasarımın belirsiz doğası, filtrenin bebeğin cinsiyeti ne olursa olsun kullanılabileceği anlamına gelir.

Bu Geofilter şablonu ile şirket konferanslarını, etkinliklerini takipçilerinizle paylaşabilirsiniz. Koyu yeşil rengin hâkim olduğu bu Geofilter şablonu, açık ve basit ve daha da önemlisi, önemli kimseyi rahatsız etmeyecek.

Snapchat filtrelerini kullanmanın klasik bir yolu da insana mutlu bir doğum günü dilemektir. Öyleyse, belirli bir yerde bir parti veriyorsanız, neden bu Snapchat Geofilter'ı konuklarınız için uygun hale getirmiyorsunuz? Ek olarak, tasarımdaki ismi değiştirebildiğinizi belirtelim.

Amerikan yapımı filmlerde sıkça duyduğumuz Road Trip, bir gezi kültürüdür. Herkes ülke çapında bir yolculuğa çıkmayı sever. Snapchat Geofilter’ı kullanmak, maceranızı takipçilerinizle paylaşmanın harika bir yoludur.

Bir basketbol maçına gidiyorsanız, spor temalı bir Snapchat Geofilter şablonu oluşturabilir ve bunu takipçilerinizle paylaşabilirsiniz.

Herkes Snapchat'ta kaslarını göstermeyi seviyor. Bir spor salonunda fotoğraf çeken birinden daha fazla Snapchat klişesi yoktur. Siz de bu kervana katılmak istiyorsanız, bu Geofilter'ı indirip yerel spor salonunuzda olduğunu göstermek için kullanabilirsiniz.

Zaman zaman indirim yapan bir mağazada, restoranda veya başka bir işte çalışıyor musunuz? Öyleyse, bu alışveriş Geofilter şablonu akıllıca bir iş hareketi olabilir.

Soğuk kış geceleri için bir şablon arıyorsanız, kardan adam ve karların yer aldığı bu şablona bir göz atabilirsiniz.

Bir plaj partisine ev sahipliği yapacaksanız (veya ev sahipliği yapıyorsanız) bu Geofilter şablonu idealdir. Pembe rengin hâkim olduğu bu Geofilter şablonunda palmiye ağaçları, dalgalar ve etkinliğinizin ismi yer alıyor.

Köpeğiniz ile düzenli bir yürüyüş rotanız var mı? Çok sayıda başka yerel köpek gezdiricisi sizinle aynı rotayı paylaşıyorsa, bu Snapchat coğrafi filtresini kullanabilir ve herkesin katılmasına izin verebilirsiniz.

Yeni nişanlandıysanız ve bunu kutlamak için bir parti hazırlıyorsanız, konuklara sunmak için oldukça şık olan bu Snapchat Geofilter şablonunu kullanabilirsiniz.

Snapchat Geofilter şablonunu kullanarak en iyi arkadaşınız ile birlikte yer aldığınız fotoğrafları takipçilerinizle paylaşabilirsiniz. Böylece takipçilerinizin en iyi arkadaşınız ile ne kadar yakın olduğunuzu bilmelerini sağlayabilirsiniz.