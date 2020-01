En İyi 4 Angry Birds Alternatifi Oyun

Parmaklarınız, düşmanlarınızı mahvetmek ve bir sonraki seviyeye geçmek için can mı atıyor? Bu yazıda gördüğünüz Angry Birds alternatifi oyunlardan birini seçerek oynamaya başlayabilirsiniz.

Angry Birds’ü oynayan oyuncular, oyunu oynadıktan sonra muhtemelen oyundan oldukça memnun kalmıştır ve Angry Birds benzeri başka bir fizik temelli oyun oynamak istemiştir. Siz de Angry Birds’ü sevenlerdenseniz ve yolunuza çıkan her mancınık oyunlarını Angry Birds’e benzetiyorsanız, bu yazıda bulacağınız oyunları beğeneceksiniz.

Crush The Castle (iOS, Android ve Web)

Crush The Castle, App Store’da piyasaya sürülen ilk fizik tabanlı oyunlardan biri olan ve büyük bağımlılığa yol açan Crush The Castle’da amacınız, bölgedeki diğer kaleleri yok etmek ve 8 farklı mancınıktan birini seçerek düşmanları yok etmek olduğu son derece popüler bir oyundur. Oyun o kadar çok beğenildi ki zorluk seviyesi katlanan Crust The Castle 2’nin çıkmasını sağladı.

Siege Master (Web)

Siege Master, önceki oyunun geliştiricilerinden gelen, Orta Çağda geçen, oyunun amacının çeşitli kuşatma silahlarını (örneğin bir mancınık) kullanarak krallığı fethetmek olduğu bambaşka bir fizik tabanlı oyundur. Angry Birds ve Crush the Castle gibi oyunlardan memnun kaldıysanız bu oyunu da gözden geçirmenizi öneririz.

Sandcastle (Web)

Bu, önceki iki oyunu (Bkz. Crush the Castle ve Siege Master) geliştiren aynı şirket tarafından yapılan listedeki üçüncü oyundur. Şirketin en çok Orta Çağda geçen oyunlar ürettiği için oyunların şirketin ismi ile ne kadar uyumlu olduğunu fark edeceksiniz. Sandcastle’da amacımız, topları kullanarak belirtilen gemileri batırmak ve şehrimizi istilacı gemilerden korumaktır.

Angry Birds ve diğer fizik tabanlı oyunlarda olduğu gibi, bu oyunda da biraz strateji gerekiyor. Sandcastle için kullanılan grafikler, önceki oyunlardan farklı olarak Angry Birds stiline biraz daha renkli ve karikatürümsüdür ancak aşırı derecede rahatsızlık verdiği söylenemez.

Ninja Dogs (Web)

Bu oyun, 600.000 defadan fazla oynanan ve bağımlılık yaratan bir oyundur. Oyunun geliştiricisinin sitesi olan Ninja Games’ın web sitesinde 5 yıldızla derecelendirilmiştir. Ninja Dogs’ta amacımız, köpekleri kedilerin olduğu yere doğru fırlatmak ve görünürdeki bütün kedileri ezmektir. Bu oyundaki grafikler, özellikle oyunun canlı renkleri, Angry Birds’ü biraz anımsatıyor.