En İyi 5 Google Dokümanlar Alternatifi (2020)

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık bilgisayarlar ve akıllı telefonlar üzerinden birçok işlem gerçekleştirebilir hale geldi. Bir internet bağlantısına sahip olduğunuz sürece bilgisayarlar ve akıllı telefonlar üzerinden her zaman çalışabilirsiniz. Google Dokümanlar, en iyi belge düzenleme ve yönetim uygulamalarından bir tanesidir.

Google Dokümanlar ile belgelere istediğiniz yerden erişebilirsiniz. Uzak bir konumdan birden fazla kişi tarafından gerçek zamanlı çalışma söz konusu olduğunda Google Dokümanlar harika bir seçenektir ancak alternatiflerini bilmek her zaman en iyisidir. Bazı Google Dokümanlar alternatifleri daha iyi özellikler ve daha iyi gerçek zamanlı çalışma seçenekleri sunar. Bu yazıda, 2020 yılında kullanabileceğiniz en iyi 5 Google Dokümanlar alternatifini derledik.

1. Microsoft Word Online

Microsoft, Google firmasının Google Dokümanlar hizmetine karşılık kullanıcılara tam teşekküllü bir belge düzenleyici olan Microsoft Word Online’ı sunuyor. Microsoft Word Online’ın en önemli özelliği kullanıcıların Excel, Powerpoint, Outlook ve OneNote'a erişmesine izin vermesidir. Kullanıcıların senkronize için Microsoft Word Online üzerinden düzenledikleri belgelerini OneDrive hesabına kaydetmeleri gerekir. Microsoft Word Online’ı kullanabilmeniz için kayıt olmanız gerekiyor.

Zoho, birçok yararlı araç sunar ve Zoho Writer da bu araçlardan bir tanesidir. Google Dokümanlar'a oldukça benzeyen Zoho Writer, kullanıcıların belge oluşturmasına, yönetmesine ve senkronize etmesine olanak tanır. Zoho Writer, Microsoft Word Online’da yer alan tüm özelliklere sahiptir. Zoho Writer’ı kullanabilmek için kayıt olmanız gerekiyor.

OnlyOffice premium bir hizmettir ancak 30 günlük deneme süresini kullanabilirsiniz. OnlyOffice’in ücretsiz bir çevrim içi ofis paketi bulunuyor ancak sadece kişisel kullanım içindir. OnlyOffice'te Google Dokümanlar'ın sunduğu neredeyse tüm yararlı düzenleme ve ortak çalışma araçlarını bulacaksınız. OnlyOffice ile kullanıcılar belge, elektronik tablo ve sunum oluşturabilir.

Kullanımı kolay bir Google Dokümanlar alternatifi arıyorsanız CryptPad'i deneyebilirsiniz. CryptPad, Google Dokümanlar’dan farklı olarak çevrim içi ortamda dokümanlar oluşturmak için hesap oluşturmayı gerektirmez. Kullanımı ücretsiz olan CryptPad sayesinde hızlı ve pratik bir şekilde dokümanlar oluşturabilirsiniz. CryptPad’de dokümanlar’ın yanı sıra sunumlar, e-tablolar, yapılacaklar listesi gibi pek çok araç bulunuyor.

5. Dropbox Paper

Google Dokümanlar’da yer alan tüm özelliklere sahip olan Dropbox Paper, çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Dropbox Paper, doküman oluşturmanızı, düzenlemenizi ve paylaşmanızı sağlar. Dropbox Paper üzerinden oluşturduğunuz belgeler, Dropbox hesabınızda saklanır. Kaydettiğiniz belgelere Dropbox’un mobil uygulaması üzerinden de ulaşabilirsiniz.