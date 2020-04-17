En İyi Antivirüs Programları Yarı Fiyatına, Windows 10 Pro Key Ücretsiz!

Windows 10 Pro ürün anahtarına ücretsiz sahip olmanın en kolay ve güvenilir yolunu mu arıyorsunuz? Güvenilir platformlardan BZFuture, her Windows 10 PC için gerekli antivirüs programını (hem de Kaspersky veya McAfee) yarı fiyatına verirken, yanında Windows 10 Pro key ücretsiz veriyor. Hem lisanslı antivirüs programına yarı fiyatına sahip olmuş olacaksınız hem de Windows 10 Pro bedavaya gelecek. Hızlı olun çünkü "En iyi antivirüs programlarını yarı fiyatına satın alın ve Windows 10 Pro ürün anahtarına ücretsiz sahip olun!" kampanyası sınırlı süreliğine geçerli.

Windows 10’a ücretsiz geçiş yapmak istiyorsanız, Windows 7 veya Windows 8.1 lisansınızın olması gerekiyor. Windows 7/8.1’den Windows 10’a yükseltme 2020’de de geçerli ve oldukça kolay ancak ya elinizde hiç lisans yoksa? Bu blog yazımızda Windows 10 Pro ücretsiz key (ürün-lisans anahtarı) nasıl alınır ve Windows 10 Pro etkinleştirme nasıl yapılır? adım adım anlatıyoruz.

Windows 10 Pro, Microsoft’un en yeni ve gelişmiş işletim sistemi; dolayısıyla orijinal kullanmak için lisans anahtarı satın almaya kalktığınızda yüksek bir fiyatla karşılaşıyorsunuz. Şu anda Microsoft’un kendi sitesinde Windows 10 Pro lisans fiyatı 1899 TL. Windows 10 Pro’ya ücretsiz sahip olmanın bir yolu da var. Microsoft, Windows 10’a ücretsiz yükseltme teklifi sunuyor ancak Windows 10’a ücretsiz geçiş için ya Windows 7 ya da Windows 8.1 lisansınızın olması, orijinal bir işletim sistemi kullanıyor olmanız gerekiyor. Ya elinizde bir lisans yoksa, lisansınızı kaybettiyseniz veya ilk kez satın alacağınız bir PC’de Windows 10 Pro kullanmak isterseniz?

Bu noktada ucuz neredeyse bedava denilebilecek Windows 10 Pro key dağıtan siteler önem kazanıyor. Ancak hangi site güvenilir? Tamindir olarak Windows 10 Pro ücretsiz lisans almanın en güvenilir yolundan bahsedeceğiz. Üstelik her Windows PC için gerekli antivirüs programını da çok uygun fiyata sahip olacaksınız.

Windows 10 Pro Ücretsiz Key Nasıl Alınır?

Windows 10, Office programı, güvenlik programları başta olmak üzere en çok ihtiyaç duyulan yazılımların lisansını çok uygun fiyata veren ve güvenilir bir site aracılığıyla Windows 10 Pro lisansını ücretsiz alacağız. 10 yılı aşkın süredir deneyimi olan profesyonel ve güvenilir bir platform BZfuture, harika bir teklif sunuyor. Kaspersky veya McAfee antivirüs programını piyasa değerinden yarı fiyatına satan platform, yanında Windows 10 Pro keyini ücretsiz olarak veriyor. Lisanslı Kaspersky veya McAfee güvenlik programına yarı fiyatına sahip olmuş oluyorsunuz ve ücretsiz Windows 10 Pro keyiniz oluyor.

McAfee Antivirus 1 year + Win10 pro key $16

McAfee Antivirus 3 PC 1 year + Win10 pro key $20

McAfee Internet Security 1 year + Win10 pro key $19

Kaspersky Internet Security 6 months + Win10 pro key $19

Kaspersky Internet Security 1 year + Win10 pro key $25

AOMEI Partition Assistant 8.6+ Win10 pro key $20

Antivürüs programını nasıl satın alacaksınız?

BZFuture satış sayfasına gidin ve ardından almak istediğiniz ürünü seçin BZFuture hesabı oluşturun (sosyal ağ hesaplarınızı kullanarak da giriş yapabilirsiniz) Seçili öğeyi ekleyin ve Windows 10 Pro OEM şifresini alışveriş sepetine ekleyin Windows 10 Pro OEM, 0.00 USD olarak gözükmeli. Siparişi onaylayın. (Confirm order) Ödeme yöntemini seçin. Ödemeden sonra ürün anahtarını e-posta aracılığıyla alacaksınız.

Windows 10 Etkinleştirme Nasıl Yapılır?

Şimdi gelelim, Windows 10 nasıl etkinleştirilir? kısmına.

Ayarlar - Sistem - Bilgi - Ürün Ahtarını Değiştir veya Windows Sürümünü Yükselt - Erişim Anahtarını Değiştir bölümünden Windows 10’u etkinleştirebilir veya lisans türünü kişiselden profesyonele değiştirebilirsiniz.

Anahtarı aldıktan sonra, Windows 10 Pro’yu indirin ve normal yoldan kurun. Kurulumdan sonra Windows Ayarları’nda Denetim Merkezi - Sistem’e gidin ve ardından Ürün Anahtarını Değiştir’e tıklayın. İşletim sisteminin kopyasını etkinleştirmek için BZFuture OEM keyinizi girin.

Çok uygun fiyata sahip olabileceğiniz antivirüs programları ile birlikte gelen Windows 10 Pro etkinleştirme anahtarları sınırlı; elinizi çabuk tutun!