Bilgisayarın en önemli çevre birimlerinden olan klavye, hiç şüphesiz konfor için en önemli araçlar arasında yer alıyor. Mouse'dan önce hayatımızda olan klavye bir bilgisayar için vazgeçilmezdir. Öyle ki binlerce çeşidi birbirinden farklı türü bulunuyor. Fakat Bluetooth klavyeler son 10 yıldır normal klavyelerin yerini aldı. Gerek taşınabililir olması gerek her yere konulabilir olmasından kaynaklı kablosuz klavye son derece ergonomik. Biz de sizler için en iyi Bluetooh klavyeleri derledik. Gelin, bu çevre birimlerine yakından bakalım.

En İyi Bluetooth Klavyeler

Logitech K380

Logitech K400 Plus

Xiaomi Youpin Miiiw 85

ASUS ROG Falchion Cherry MX Switch

Razer Deathstalker V2 Pro Red Switch Us Layout

Logitech K380

Gerek tuş takımının kalitesi gerek ise minik bir yapıda olan klavyeyi birçok kullanıcı severek kullanılıyor. Özellikle çevre birim bakımından başarılı olan Logitech markası, tercih edebileceğiniz klavyeler arasında yer alıyor. Uzun yıllar kullanacağınız klavye, siyah ve pembe seçenekleriyle karşımıza geliyor. Aslında beyaz rengi de olsaydı hiç fena durmazdı.

Logitech K400 Plus

Bir klavye üzerinde Touch Pad istiyorsanız ve aynı zamanda TV veya tablet klavyesi olarak kullanmak istiyorsanız K400 Plus'ı tercih edebileceğiniz modeller arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Cihaz üzerinde numaretik tuş bölgesine bir Touch Pad'in konulması iyi düşünülmüş diyebiliriz.

Xiaomi Youpin Miiiw 85

Mekanik hissi doyasıya yaşayacağınız ve yazı yazarken kullanmaktan zevk alacağınız bir klavye arıyorsanız Youpin Miiiw 85 modeline bir göz atabilirsiniz. Ayrıca cihazın şık tasarımını es geçmemek gerektiğini söyleyebiliriz.

ASUS ROG Falchion Cherry MX Switch

En iyi oyuncu Bluetooth klavyelerden biri olan ASUS ROG Falchion Cherry MX Switch, gerçekten de hakkını veriyor diyebiliriz. Öyle ki RGB aydınlatmasının olduğunu söylemeden geçmeyelim. Ayrıca mekanik hisli olan kompakt klavye, saate varan 450 pil ömrü sunuyor.

Razer Deathstalker V2 Pro Red Switch Us Layout

En iyi Bluetooth klavyeler arasına oyuncular için bir klavye koymasaydık olmazdı. Razer markası oyuncular için gerçekten de başarılı ürünler üretmekte. Ayrıca diğer klavyelere kıyasla numaretik tuşlar bulundurması avantajlar kısmına giriyor diyebiliriz.

Bluetooth Klavye Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Eğer kablosuz bir klavye alıyorsanız mutlaka markaya dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü kimi klavyeler bağlantı olarak çok kötü sonuçlar verebiliyor. Bundan ötürü yazılan sözcükler çok yavaş bir şekilde ekrana gelebilir. Ayrıca alacağınız klavyenin bağlantı hızına ve hangi malzemeden yapıldığını da dikkat etmenizde yarar var.

Bu içeriğimizde sizler için en iyi Blutooh klavyelerini derledik. Peki, sizlerin en çok beğendiği marka ve model hangisi oldu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca 700 TL altı alınabilecek Bluetooth kulaklıklar neler? Meraklıları içeriğimize göz atabilir.