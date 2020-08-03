En İyi Dark Sky Alternatifleri (2020)

Dark Sky, teknoloji devi Apple tarafından satın alındığında Android işletim sistemine verilen desteğin sonlandırılacağı açıklanmıştı. Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcılarına söz konusu hava durumu uygulamasını bir süre daha kullanmaları için kısa bir zaman tanınsa da olsa da onlara verilen süre bitti. Bu hava durumu uygulamasını kullanan Android kullanıcılarının artık Dark Sky alternatifleri kullanması gerekiyor.

Dark Sky Alternatifleri Olarak Ne Kullanılabilir?

Android işletim sistemli akıllı telefona sahip olan kişiler, Play Store'da yer alan hava durumu uygulamalarının içerisinden ne kullanacağını seçme konusunda çok fazla zorlanmaktadır çünkü uygulama mağazasının içinde çok fazla hava durumu uygulaması bulunmaktadır ve insanlar bu uygulamaların hangisinin en iyisi olduğunu öğrenmek için biraz daha zamana ihtiyaç duymaktadır.

Peki, bu uygulamanın yerine hava durumu uygulaması olarak başka ne kullanılabilir? Bu listede yer alan uygulamaların içerisinden sizin ihtiyaçlarınızı doğrudan giderebilecek en iyi uygulamanın ne olduğunu öğrenebilirsiniz. İşte 2020 yılının en iyi Dark Sky alternatifleri!

1. WeatherBug

2019 yılında Appy Awards tarafından en iyi hava durumu uygulamalarının arasında en üst sıraya yerleştirerek öne çıkan WeatherBug, kullanıcılara hava durumu verilerini özelleştirme ve sekmeleri önceliklere göre ayarlama imkânı vermektedir. Bir bölgedeki yaklaşan hava koşulları ile ilgili tüm önemli ayrıntıları sağladığı için en iyi Dark Sky alternatifleri arasında oldukça iyi bir yere sahiptir.

Kullanıcılar ayrıca haritalar aracılığı ile bölgesinin hava kalitesini öğrenebilir. Uygulama ücretsiz ama çok fazla rahatsız edici reklam bulunuyor.

2. AccuWeather

AccuWeather'ın 50 milyondan fazla indirme sayısı bulunuyor. Uygulama, talep üzerien tahminler ve gerçek zamanlı uyarılar sağlamaktadır. AccuWeather'dan 15 günlük hava tahmini alabilirsiniz. Ayrıca RealFeel ve Temperature teknolojisi ile günlük sıcaklık istatistiklerini ayrıntılı olarak görüntüleyebilirsiniz.

3. 1Weather

1Weather, Google Play Store'da bulunan en iyi hava durumu uygulamalarından bir tanesidir. Deprem, kasırga, kar fırtınası gibi başlıca doğal felaketler canlı olarak takip edilebilir. 1Weather ayrıca sıcaklık ve yağışla ilgili doğru bilgiler sunar.

4. Today Weather

Today Weather, Android işletim sistemli telefonlarda kullanılabilecek ücretsiz en iyi hava durumu uygulamalarından bir tanesidir. Uygulamanın 10'dan fazla veri kaynağı bulunduğundan ötürü en doğru hava tahminini sağlamaktadır.

Today Weather ayrıca güçlü rüzgârlara, şiddetli kar yağışına ve yağışlara maruz kalmamanız için sizi uyarır. Buna ek olarak, uygulamanın hava kalitesini ölçerek size havanın kalitesi ile ilgili ayrıntılı olarak bilgi verir. Uygulamanın diğer özellikleri ise gerçek sıcaklık, hava basıncı, nem, rüzgâr hızı ve benzerlerini göstermesidir.

5. Weather Live

Weather Live benzersiz animasyonlara ve arka planlara sahip olan hava durumu uygulamasıdır ve en doğru hava tahminlerini sunar. Bu Dark Sky alternatifi, "hissedilen" sıcaklığı da belirtir.

Uygulamada ayrıca hava kalitesini öğrenme gibi özellikler bulunuyor. Uygulamanın premium sürümünü satın alabilir ya da önce 5 günlük ücretsiz deneme sürümünü kullanabilirsiniz.