En İyi Ekran Kayıt Araçları

Herhangi bir sebepten ekran kaydı yapmak istiyorsanız, en iyi ekran kaydı programı hakkında araştırmalara başlamış olabilirsiniz. Bu listemizde oyun akışı ya da sunumlarınız için kullanabileceğiniz en iyi ekran kayıt araçları ile karşınızdayız. İşte ekran kaydı almak için kullanabileceğiniz en iyi programlar!

En İyi Ekran Kaydı Programları

Günümüzde ekran kaydı almak için kullanabileceğiniz pek çok farklı program ve servis bulunuyor. Bu programların bazıları ücretsiz iken bazıları ise ücretli abonelik sistemi sunuyor. Bu noktada ihtiyaçlarınızı belirleyip size en uygun olanı seçmeniz doğru bir adım olacaktır.

1- Bandicam

Bandicam, Windows için ücretsiz ekran kaydedicidir. Daha spesifik olarak, bilgisayarınızda herhangi bir şeyi yüksek kaliteli video olarak yakalayabilen ufak boyutlu bir ekran kaydetme programıdır. PC ekranında belirli bir alanı kaydedebileceğiniz gibi DirectX / OpenGL / Vuhan grafik teknolojilerini kullanan bir oyunun kaydını da yapabilirsiniz. Bandicam, yüksek sıkıştırma oranına sahiptir ve video kalitesinden ödün vermeden diğer kayıt programlarından çok daha üstün bir performans sunar.

2- EaseUs RecExperts

Bugüne kadar geliştirdiği başarılı programlarla tanıdığımız EaseUS, yeni uygulamasını piyasaya sürdü. Windows ekran kaydetme işlemleri için kullanılabilen EaseUS RecExperts, sunduğu farklı özelliklerle dikkatleri çekmeyi başardı.

Ekran kaydetme kaydedilen görüntüyü paylaşma, son zamanlarda en çok ihtiyacımız olan işlerin başında geliyordu. Bu işlem için birçok farklı programı aynı anda kullanmak ve çalıştırmak zorunda kalabiliyorduk. Bu derdi ortadan kaldırmak için harekete geçen EaseUS, kullanışlı bütün özellikleri bünyesinde toplayan RecExperts programını piyasaya sürdü.

3- Streamlabs

Streamlabs OBS piyasadaki en hızlı kurulum sürecine sahip ücretsiz ve güvenilir bir canlı yayın uygulamasıdır. İster acemi ister deneyimli bir yayıncı olun, Streamlabs OBS kanalınızla etkileşim kurmak, büyümek ve para kazanmak için oluşturulmuş araçlarla en iyi yayın deneyimini sunar.

İzleyici ve yayıncı için daha iyi bir yayın deneyimi sağlamak üzere tasarlanmış iki düzineden fazla özelleştirme aracı geliştirildi. Bu widget'lar yayın takibini kolaylaştırıyorken yayının daha kişiselleştirilebilir olmasını sağlıyor.

4- GOM Cam

GOM Cam, Windows PC kullanıcısı olarak ücretsiz indirip deneyebileceğiniz, Türkçe ekran videosu çekme programı. PC ekranınız, web kamera akışınız veya oyun ekranınızı yüksek kalitede kaydedip doğrudan sosyal ağlara yükleyebiliyorsunuz. Bilgisayarda film izleyen kullanıcıların ilk tercihi GOM Player’ı geliştiren ekibin imzasını taşıyan GOM CAM, her şeyi kaydetme yeteneğine sahip basit kullanımlı bir ekran videosu alma programı.

Bilgisayar ekranınınız, oyununuzu veya web kameradaki bir görüntüyü kolaylıkla kaydetmenin yanı sıra kayıt esnasında ekran görüntüsü alma, 4x’e kadar yakınlaştırma, farklı şekiller çizme, efekt ekleme şansına sahipsiniz. Ayrıca şimdiye kadar çoğu ekran video çekme – kaydetme programında olmayan kaydın belirlediğiniz zamanda otomatik olarak başlama özelliğini de sahip GOM CAM.

5- Camtasia Studio

Camtasia Studio, en iyi ekran videosu çekme ve video editleme programlarının başında geliyor. Kullanıcılara ekran videosu kaydetme konusunda yardımcı olan ve bunun yanında geniş video düzenleme seçenekleri sunan başarılı bir ekran videosu çekme programı olan Camtasia Studio 2020 son sürümü Tamindir'den indirebilirsiniz.

Video öğreticiler, toplantı kayıtları, online dersler, nasıl yapılır videoları, YouTube videoları, sunum kayıtları, demo videolar, eğitim videoları ve daha fazlası için en iyi ekran kaydetme programıdır.