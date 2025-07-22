En İyi Euro Truck 2 Modları Hangileri?
En iyi Euro Truck 2 Simulator modları ile oyununuzu bambaşka bir seviyeye taşıyın. Haritalardan tırlara, gerçekçi grafiklere kadar en kaliteli modları keşfedin!
En iyi ETS 2 modları hangileri? Türkiye yollarında sürerken ya da Avrupa’nın en ücra köşelerinde yük taşırken gerçekçi detaylar ve yeni özellikler görmek oyuna bambaşka bir hava katıyor. Grafiklerden seslere, haritalardan multiplayer’a kadar bu modlarla En İyi Euro Truck Simulator 2 maceran daha eğlenceli ve unutulmaz hale geliyor. Hadi, birlikte en sevilen modları inceleyelim!
En İyi Euro Truck Simulator 2 Modları
- ProMods
- RoExtended (Türkiye’yi de içeren genişletilmiş harita)
- Grand Utopia
- Ford F‑MAX (Türk Yapımı)
- RJL Scania Modu
- Mercedes-Benz Actros MP5
- Scania Nextgen Torpido Modu
- Volkswagen Meteor
- Sound Fixes Pack
- Realistic Brutal Graphics & Weather
- TruckersMP (Multiplayer Modu)
Euro Truck Simulator 2’de Mod Nasıl Kurulur?
Oyunseverler, Euro Truck Simulator 2’de keyifli oyun deneyimi yaşamak için mod desteği alabilir. İşte Euro Truck Simulator 2’de mod kurma işlemleri!
ProMods
Bu mod, Avrupa haritasını genişletmekle kalmaz, aynı zamanda detaylandırır. Yeni şehirler, orijinal otoyollar, daha fazla tabela, köprü, tünel ve bölgesel özelliklerle ETS 2’yi gerçek Avrupa yollarına taşır.
Modu yüklemek için bu adımları uygulayın:
- Belgeler > Euro Truck Simulator 2 > mod klasörüne ulaşın.
- İndirdiğiniz “.scs” uzantılı dosyayı ‘mod’ klasörünün içine atın.
- Euro Truck Simulator 2’de profil seçim ekranında ‘Profil Düzenle’ seçeneğine tıklayın.
- ‘mod’ klasörüne attığınız modu etkinleştirin.
- ‘Uygula’ seçeneğine basın.
RoExtended
ETS 2’ye Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Moldova gibi ülkeleri ekleyen geniş kapsamlı bir harita modudur. Türkiye yollarında seyahat etmek isteyen oyuncular için vazgeçilmez!
Modu yüklemek için bu adımları uygulayın:
- Belgeler > Euro Truck Simulator 2 > mod klasörüne ulaşın.
- İndirdiğiniz “.scs” uzantılı dosyayı ‘mod’ klasörünün içine atın.
- Euro Truck Simulator 2’de profil seçim ekranında ‘Profil Düzenle’ seçeneğine tıklayın.
- ‘mod’ klasörüne attığınız modu etkinleştirin.
- ‘Uygula’ seçeneğine basın.
Grand Utopia
Gerçek dünya yerine tamamen özgün tasarlanmış bir kurgusal ülke sunar. Ancak yollar, şehir planları ve görsellik o kadar kaliteli ki, kendinizi orada yaşarken bulabilirsiniz.
Modu yüklemek için bu adımları uygulayın:
- Belgeler > Euro Truck Simulator 2 > mod klasörüne ulaşın.
- İndirdiğiniz “.scs” uzantılı dosyayı ‘mod’ klasörünün içine atın.
- Euro Truck Simulator 2’de profil seçim ekranında ‘Profil Düzenle’ seçeneğine tıklayın.
- ‘mod’ klasörüne attığınız modu etkinleştirin.
- ‘Uygula’ seçeneğine basın.
Ford F-MAX (Türk Yapımı)
Türk mod yapımcılarının geliştirdiği bu tır, detaylı iç kabini ve gerçekçi sürüş hissi ile fark yaratıyor. Milli gururumuz!
Modu yüklemek için bu adımları uygulayın:
- Steam’in modu indirebilmesi için oyunun kapalı olması gerekiyor.
- Modu indirmek için ‘Abone ol’ seçeneğine tıklayın.
- İndirme tamamlandıktan sonra oyunu açın, ‘Profili Düzenle’ seçeneğine tıklayın.
- İndirdiğiniz modu etkinleştirin.
- ‘Uygula’ seçeneğine basın.
RJL Scania Modu
Scania’nın klasik R, G ve Streamline modellerine özel özelleştirme seçenekleri sunar. Ayrıntı severler için birebir.
Modu yüklemek için bu adımları uygulayın:
- Steam’in modu indirebilmesi için oyunun kapalı olması gerekiyor.
- Modu indirmek için ‘Abone ol’ seçeneğine tıklayın.
- İndirme tamamlandıktan sonra oyunu açın, ‘Profili Düzenle’ seçeneğine tıklayın.
- İndirdiğiniz modu etkinleştirin.
- ‘Uygula’ seçeneğine basın.
Mercedes-Benz Actros MP5
Kameralı aynalar, dijital göstergeler ve modern bir sürüş hissi sunan MP5, ETS 2’ye adeta 2025 teknolojisini getiriyor.
Modu yüklemek için bu adımları uygulayın:
- Belgeler > Euro Truck Simulator 2 > mod klasörüne ulaşın.
- İndirdiğiniz “.scs” uzantılı dosyayı ‘mod’ klasörünün içine atın.
- Euro Truck Simulator 2’de profil seçim ekranında ‘Profil Düzenle’ seçeneğine tıklayın.
- ‘mod’ klasörüne attığınız modu etkinleştirin.
- ‘Uygula’ seçeneğine basın.
Scania Nextgen Torpido Modu
Scania’nın Nextgen serisini kullananlar için özel geliştirilmiş bu mod, torpido kısmına detay, işlevsellik ve görsellik kazandırıyor. Kabin içi rol yapma yapanlar için birebir!
Modu yüklemek için bu adımları uygulayın:
- Belgeler > Euro Truck Simulator 2 > mod klasörüne ulaşın.
- İndirdiğiniz “.scs” uzantılı dosyayı ‘mod’ klasörünün içine atın.
- Euro Truck Simulator 2’de profil seçim ekranında ‘Profil Düzenle’ seçeneğine tıklayın.
- ‘mod’ klasörüne attığınız modu etkinleştirin.
- ‘Uygula’ seçeneğine basın.
Volkswagen Meteor
Brezilya menşeili bu ağır vasıta, farklı ve aerodinamik tasarımıyla klasik ETS 2 tırlarına alternatif sunuyor.
Modu yüklemek için bu adımları uygulayın:
- Belgeler > Euro Truck Simulator 2 > mod klasörüne ulaşın.
- İndirdiğiniz “.scs” uzantılı dosyayı ‘mod’ klasörünün içine atın.
- Euro Truck Simulator 2’de profil seçim ekranında ‘Profil Düzenle’ seçeneğine tıklayın.
- ‘mod’ klasörüne attığınız modu etkinleştirin.
- ‘Uygula’ seçeneğine basın.
Sound Fixes Pack
ETS 2'nin motor, fren, rüzgar ve yol seslerini baştan aşağı yenileyerek daha canlı ve gerçekçi bir atmosfer sağlar. Kulaklıkla oynayanlar mutlaka denemeli.
Modu yüklemek için bu adımları uygulayın:
- Steam’in modu indirebilmesi için oyunun kapalı olması gerekiyor.
- Modu indirmek için ‘Abone ol’ seçeneğine tıklayın.
- İndirme tamamlandıktan sonra oyunu açın, ‘Profili Düzenle’ seçeneğine tıklayın.
- İndirdiğiniz modu etkinleştirin.
- ‘Uygula’ seçeneğine basın.
Realistic Brutal Graphics & Weather
Hava koşullarını, gün ışığı geçişlerini, sis ve yağmur efektlerini sinematik düzeyde geliştirir. Hem sürüş hem de görsellik üst seviyeye çıkar.
Modu yüklemek için bu adımları uygulayın:
- Belgeler > Euro Truck Simulator 2 > mod klasörüne ulaşın.
- İndirdiğiniz “.scs” uzantılı dosyayı ‘mod’ klasörünün içine atın.
- Euro Truck Simulator 2’de profil seçim ekranında ‘Profil Düzenle’ seçeneğine tıklayın.
- ‘mod’ klasörüne attığınız modu etkinleştirin.
- ‘Uygula’ seçeneğine basın.
TruckersMP (Multiplayer Modu)
ETS 2’yi online bir deneyime dönüştüren TruckersMP ile konvoylar yapabilir, arkadaşlarınla yola çıkabilir, RP sunucularına katılabilirsin. Yalnız sürmek istemeyenler için birebir.
Modu yüklemek için bu adımları uygulayın:
- Belgeler > Euro Truck Simulator 2 > mod klasörüne ulaşın.
- İndirdiğiniz “.scs” uzantılı dosyayı ‘mod’ klasörünün içine atın.
- Euro Truck Simulator 2’de profil seçim ekranında ‘Profil Düzenle’ seçeneğine tıklayın.
- ‘mod’ klasörüne attığınız modu etkinleştirin.
- ‘Uygula’ seçeneğine basın.
Grand Truck Simulator APK Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir kamyon sürme oyunudur. Kamyon simülatörü oyunu GTS APK, gerçekçi deneyim yaşatıyor. Truck Simulation 16 APK Android oyununda gerçek kamyonlarla Avrupa yollarında son sürat yolculuk yapıyorsunuz. Kamyon simülatörü sınırsız sürüş keyfi sunuyor. Euro Truck Driver 2018 APK, gerçek kamyon sürme deneyimi yaşamak isteyenler için kamyon simülatörü, kamyon simülasyonu oyunu. 3D grafik açılarına sahip olan Universal Truck Simulator APK, oyunculara gerçekçi bir tır sürme simülasyonu sunuyor. Euro Truck Driver güzel grafikleri gerçekçi oyun dinamikleriyle birleştiren bir mobil tır oyunudur
En İyi Tır Sürme Oyunları
Grand Truck Simulator (GTS) APK
Truck Simulation 16 APK
Euro Truck Driver 2018 APK
Universal Truck Simulator APK
Euro Truck Driver
Grand Truck Simulator APK Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir kamyon sürme oyunudur. Kamyon simülatörü oyunu GTS APK, gerçekçi deneyim yaşatıyor.
Truck Simulation 16 APK Android oyununda gerçek kamyonlarla Avrupa yollarında son sürat yolculuk yapıyorsunuz. Kamyon simülatörü sınırsız sürüş keyfi sunuyor.
Euro Truck Driver 2018 APK, gerçek kamyon sürme deneyimi yaşamak isteyenler için kamyon simülatörü, kamyon simülasyonu oyunu.
3D grafik açılarına sahip olan Universal Truck Simulator APK, oyunculara gerçekçi bir tır sürme simülasyonu sunuyor.
Euro Truck Driver güzel grafikleri gerçekçi oyun dinamikleriyle birleştiren bir mobil tır oyunudur
Bu listede paylaştığımız modlar sayesinde Euro Truck Simulator 2 artık sadece bir simülasyon değil, bambaşka bir dünyaya açılan bir kapı haline geliyor. Sizin de favori modlarınız varsa, yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Beğendiğiniz bir modu denediyseniz deneyiminizi yazın, birlikte değerlendirelim. Yazıyı arkadaşlarınızla paylaşarak daha fazla ETS 2 tutkununun bu modlardan haberdar olmasına katkı sağlayabilirsiniz.