En İyi Euro Truck 2 Modları Hangileri?

En iyi ETS 2 modları hangileri? Türkiye yollarında sürerken ya da Avrupa’nın en ücra köşelerinde yük taşırken gerçekçi detaylar ve yeni özellikler görmek oyuna bambaşka bir hava katıyor. Grafiklerden seslere, haritalardan multiplayer’a kadar bu modlarla En İyi Euro Truck Simulator 2 maceran daha eğlenceli ve unutulmaz hale geliyor. Hadi, birlikte en sevilen modları inceleyelim!

En İyi Euro Truck Simulator 2 Modları

ProMods

RoExtended (Türkiye’yi de içeren genişletilmiş harita)

Grand Utopia

Ford F‑MAX (Türk Yapımı)

RJL Scania Modu

Mercedes-Benz Actros MP5

Scania Nextgen Torpido Modu

Volkswagen Meteor

Sound Fixes Pack

Realistic Brutal Graphics & Weather

TruckersMP (Multiplayer Modu)

ProMods

Bu mod, Avrupa haritasını genişletmekle kalmaz, aynı zamanda detaylandırır. Yeni şehirler, orijinal otoyollar, daha fazla tabela, köprü, tünel ve bölgesel özelliklerle ETS 2’yi gerçek Avrupa yollarına taşır.

Modu yüklemek için bu adımları uygulayın:

Belgeler > Euro Truck Simulator 2 > mod klasörüne ulaşın.

İndirdiğiniz “.scs” uzantılı dosyayı ‘mod’ klasörünün içine atın.

Euro Truck Simulator 2’de profil seçim ekranında ‘Profil Düzenle’ seçeneğine tıklayın.

‘mod’ klasörüne attığınız modu etkinleştirin.

‘Uygula’ seçeneğine basın.

RoExtended

ETS 2’ye Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Moldova gibi ülkeleri ekleyen geniş kapsamlı bir harita modudur. Türkiye yollarında seyahat etmek isteyen oyuncular için vazgeçilmez!

Modu yüklemek için bu adımları uygulayın:

Belgeler > Euro Truck Simulator 2 > mod klasörüne ulaşın.

İndirdiğiniz “.scs” uzantılı dosyayı ‘mod’ klasörünün içine atın.

Euro Truck Simulator 2’de profil seçim ekranında ‘Profil Düzenle’ seçeneğine tıklayın.

‘mod’ klasörüne attığınız modu etkinleştirin.

‘Uygula’ seçeneğine basın.

Grand Utopia

Gerçek dünya yerine tamamen özgün tasarlanmış bir kurgusal ülke sunar. Ancak yollar, şehir planları ve görsellik o kadar kaliteli ki, kendinizi orada yaşarken bulabilirsiniz.

Modu yüklemek için bu adımları uygulayın:

Belgeler > Euro Truck Simulator 2 > mod klasörüne ulaşın.

İndirdiğiniz “.scs” uzantılı dosyayı ‘mod’ klasörünün içine atın.

Euro Truck Simulator 2’de profil seçim ekranında ‘Profil Düzenle’ seçeneğine tıklayın.

‘mod’ klasörüne attığınız modu etkinleştirin.

‘Uygula’ seçeneğine basın.

Ford F-MAX (Türk Yapımı)

Türk mod yapımcılarının geliştirdiği bu tır, detaylı iç kabini ve gerçekçi sürüş hissi ile fark yaratıyor. Milli gururumuz!

Modu yüklemek için bu adımları uygulayın:

Steam’in modu indirebilmesi için oyunun kapalı olması gerekiyor.

Modu indirmek için ‘Abone ol’ seçeneğine tıklayın.

İndirme tamamlandıktan sonra oyunu açın, ‘Profili Düzenle’ seçeneğine tıklayın.

İndirdiğiniz modu etkinleştirin.

‘Uygula’ seçeneğine basın.

RJL Scania Modu

Scania’nın klasik R, G ve Streamline modellerine özel özelleştirme seçenekleri sunar. Ayrıntı severler için birebir.

Modu yüklemek için bu adımları uygulayın:

Steam’in modu indirebilmesi için oyunun kapalı olması gerekiyor.

Modu indirmek için ‘Abone ol’ seçeneğine tıklayın.

İndirme tamamlandıktan sonra oyunu açın, ‘Profili Düzenle’ seçeneğine tıklayın.

İndirdiğiniz modu etkinleştirin.

‘Uygula’ seçeneğine basın.

Mercedes-Benz Actros MP5

Kameralı aynalar, dijital göstergeler ve modern bir sürüş hissi sunan MP5, ETS 2’ye adeta 2025 teknolojisini getiriyor.

Modu yüklemek için bu adımları uygulayın:

Belgeler > Euro Truck Simulator 2 > mod klasörüne ulaşın.

İndirdiğiniz “.scs” uzantılı dosyayı ‘mod’ klasörünün içine atın.

Euro Truck Simulator 2’de profil seçim ekranında ‘Profil Düzenle’ seçeneğine tıklayın.

‘mod’ klasörüne attığınız modu etkinleştirin.

‘Uygula’ seçeneğine basın.

Scania Nextgen Torpido Modu

Scania’nın Nextgen serisini kullananlar için özel geliştirilmiş bu mod, torpido kısmına detay, işlevsellik ve görsellik kazandırıyor. Kabin içi rol yapma yapanlar için birebir!

Modu yüklemek için bu adımları uygulayın:

Belgeler > Euro Truck Simulator 2 > mod klasörüne ulaşın.

İndirdiğiniz “.scs” uzantılı dosyayı ‘mod’ klasörünün içine atın.

Euro Truck Simulator 2’de profil seçim ekranında ‘Profil Düzenle’ seçeneğine tıklayın.

‘mod’ klasörüne attığınız modu etkinleştirin.

‘Uygula’ seçeneğine basın.

Volkswagen Meteor

Brezilya menşeili bu ağır vasıta, farklı ve aerodinamik tasarımıyla klasik ETS 2 tırlarına alternatif sunuyor.

Modu yüklemek için bu adımları uygulayın:

Belgeler > Euro Truck Simulator 2 > mod klasörüne ulaşın.

İndirdiğiniz “.scs” uzantılı dosyayı ‘mod’ klasörünün içine atın.

Euro Truck Simulator 2’de profil seçim ekranında ‘Profil Düzenle’ seçeneğine tıklayın.

‘mod’ klasörüne attığınız modu etkinleştirin.

‘Uygula’ seçeneğine basın.

Sound Fixes Pack

ETS 2'nin motor, fren, rüzgar ve yol seslerini baştan aşağı yenileyerek daha canlı ve gerçekçi bir atmosfer sağlar. Kulaklıkla oynayanlar mutlaka denemeli.

Modu yüklemek için bu adımları uygulayın:

Steam’in modu indirebilmesi için oyunun kapalı olması gerekiyor.

Modu indirmek için ‘Abone ol’ seçeneğine tıklayın.

İndirme tamamlandıktan sonra oyunu açın, ‘Profili Düzenle’ seçeneğine tıklayın.

İndirdiğiniz modu etkinleştirin.

‘Uygula’ seçeneğine basın.

Realistic Brutal Graphics & Weather

Hava koşullarını, gün ışığı geçişlerini, sis ve yağmur efektlerini sinematik düzeyde geliştirir. Hem sürüş hem de görsellik üst seviyeye çıkar.

Modu yüklemek için bu adımları uygulayın:

Belgeler > Euro Truck Simulator 2 > mod klasörüne ulaşın.

İndirdiğiniz “.scs” uzantılı dosyayı ‘mod’ klasörünün içine atın.

Euro Truck Simulator 2’de profil seçim ekranında ‘Profil Düzenle’ seçeneğine tıklayın.

‘mod’ klasörüne attığınız modu etkinleştirin.

‘Uygula’ seçeneğine basın.

TruckersMP (Multiplayer Modu)

ETS 2’yi online bir deneyime dönüştüren TruckersMP ile konvoylar yapabilir, arkadaşlarınla yola çıkabilir, RP sunucularına katılabilirsin. Yalnız sürmek istemeyenler için birebir.

Modu yüklemek için bu adımları uygulayın:

Belgeler > Euro Truck Simulator 2 > mod klasörüne ulaşın.

İndirdiğiniz “.scs” uzantılı dosyayı ‘mod’ klasörünün içine atın.

Euro Truck Simulator 2’de profil seçim ekranında ‘Profil Düzenle’ seçeneğine tıklayın.

‘mod’ klasörüne attığınız modu etkinleştirin.

‘Uygula’ seçeneğine basın.

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Bu listede paylaştığımız modlar sayesinde Euro Truck Simulator 2 artık sadece bir simülasyon değil, bambaşka bir dünyaya açılan bir kapı haline geliyor. Sizin de favori modlarınız varsa, yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Beğendiğiniz bir modu denediyseniz deneyiminizi yazın, birlikte değerlendirelim. Yazıyı arkadaşlarınızla paylaşarak daha fazla ETS 2 tutkununun bu modlardan haberdar olmasına katkı sağlayabilirsiniz.