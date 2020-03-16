En İyi İlaç Hatırlatma Uygulamaları

Hasta olduğunuzda iyileşmek için doktorun verdiği ilaçları düzenli olarak içmeniz gerekir. Ancak insanlar, bazen ilaçlarını içmeyi unutur. Bu durum da maalesef iyileşme sürecini uzatır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlar, insanlara çoğu durumda büyük fayda sağlar. İlaç hatırlatma uygulamaları, ilaçlarınızı içmeniz gereken zamanlarda size bildirir. Bu yazıda, en iyi ilaç hatırlatma uygulamalarını derledik.

Medidoz

Oldukça basit bir arayüze sahip olan Medidoz, ilaç hatırlatma uygulamasıdır. Medidoz, hatırlatmalar, ilaçlarım ve ayarlar olmak üzere üç kısım bulunuyor. İlaçlarım kısmından ilaçlarınızı ekleyebilirsiniz. İlacınızı eklerken ilaç adı, ilacın türü, dozaj, günlük kullanım sıklığı, ilacı alma saatleri ve ilacı alma günleri sorularını yanıtlamanız gerekiyor. Eklediğiniz ilaçları hatırlatmalar kısmından görebilirsiniz. Medidoz, ilaçlarınızı içmeniz gereken zamanlarda size bildirecektir. Ayarlar kısmından “Ses ile bildir” ve “Titreşim ile bildir” seçenekleri bulunuyor. Buradan bildirimin ne şekilde olacağına karar verebilirsiniz. Türkçe dil desteğine sahip olan Medidoz sayesinde ilacınızı içmeyi unutmayacaksınız.

Medisafe

Medisafe, ilaçlarınızı sizin için takip eden ve içmeniz gereken zamanlarda size bildiren bir uygulamadır. Türkçe dil desteğine sahip olan Medisafe, oldukça başarılı bir arayüze sahip. Uygulamayı kullanmak da oldukça kolay.

İlaçlar kısmından ilacınızı ekleyebilirsiniz. İlacınızın ismini kutucuğa yazarken, o ilaçlar dozajları ile birlikte otomatik olarak çıkıyor. İlacınızın ismini yazdıktan sonra günde kaç saat içeceğinizi, ilaç saatlerinizi ve ilaç simgesini ayarlayabiliyorsunuz. İlaç simgesinin olması, çok fazla ilaç kullanmak zorunda kalan insanlar açısından oldukça iyi bir ayrıntı olduğunu belirtmemiz gerekiyor.

Uygulamanın diğer başarılı bir ayrıntısı ise her ilaç için bir bilgi metni olmasıdır. Bu sayede kullandığınız ilaçlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Medisafe, ilaçları düzenli olarak alıp almadığınızın kaydını tutuyor ve rapor kısmından almayı unuttuğunuz ilaçları görebiliyorsunuz.

Medisafe’de profil ekleme seçeneği bulunuyor. Profil ekleme seçeneği sayesinde birden fazla profil oluşturarak birden fazla kişi için ilaç takibi sağlanabiliyor. Profillere isim verebilir ve avatar ekleyebilirsiniz.

MyTherapy, basit ancak oldukça iyi bir ilaç hatırlatma uygulamasıdır. MyTherapy’de ilaç eklerken ilaç ismi, süre, alım sıklığı, hatırlatma zamanı, alarm ayarları ve stok kısımlarını yanıtlamanız gerekiyor. MyTherapy, kullandığınız ilaçların kaydını tutuyor ve ilaçlarınız azaldığında size bildiriyor. MyTherapy’de kilonuzu, tansiyonunuzu, kan şeker seviyenizi ve daha fazlasını takip edebilirsiniz. MyTherapy, düzenli olarak rapor oluşturuyor. Uygulamanın oluşturduğu raporu ister yazdırabilir ister e-postanıza gönderebilirsiniz. Daha sonra raporunuzu doktorunuz ile paylaşabilirsiniz.

İlaç Hatırlatma uygulamasında ilaç eklerken ilaç ismi, başlama tarihi, zaman dilimi, günler ve açıklama kısımlarınızı yanıtlamanız gerekiyor. Açıklama kısmından ilacı, yemekten önce mi, yoksa yemekten sonra mı içeceğinizi belirtebiliyorsunuz. Uygulamanın ücretsiz sürümünde en fazla 10 ilaç ekleyebiliyorsunuz. İlaç Hatırlatma uygulamasında koyu mor, pembe ve açık mavi olmak üzere üç adet tema bulunuyor.