En İyi Instagram Hikaye Oluşturma Uygulamaları (2020)

İnternet kullanıcılarının Instagram’da yaratıcı, etkileşim oranını artıran, ilgi çekici, harika Instagram hikâyeleri oluşturmak için her gün yeni uygulamalar ortaya çıkıyor. Günlük 500 milyonu aşkın aktif kullanıcısı olan Instagram’ın hikâyeler özelliği elbette ki en çok markaların pazarlama stratejilerine destek veriyor. Bu yazımızda ise Instagram hikaye oluşturma uygulamaları listesi hazırladık.

Instagram’da yüksek kaliteli hikâyeler paylaşmak artık saniyeler içinde yapılacak birkaç düzenleme işlemi ile mümkündür. Instagram’ın yerel özelliklerini kullanarak belki isteklerinizin karşılandığı bir düzenleme sonucuna erişemeyebilirsiniz, ancak Instagram’ın dışına çıkarsanız isteklerinize yönelik bir düzenleme sonucuna kesinlikle ulaşacaksınızdır.

Harika Instagram Hikâyeleri Oluşturmak İçin En İyi Uygulamalar

Instagram hikâyeleri için kullanılabilen bu araçlardan yararlanırsanız hayran kitlenizin dikkatini kolaylıkla çekebilirsiniz. Peki, harika Instagram hikâyeleri oluşturmak için en iyi uygulamalar nedir? İşte harika Instagram hikâyeleri oluşturmak için en iyi uygulamalar!

1. Over (Android ve iOS)

Instagram hikâyelerini ipuçları vermek, ilham verici alıntılar paylaşmak ya da kampanyanıza yaratıcı dokunuşlar ilave etmek için kullanıyorsanız fotoğraflarınıza ve videolarınıza harika düzenlemeler yapmanıza yardımcı olan Over’ı kesinlikle kullanmalısınız.

Over, yüksek kaliteli içerikler oluşturmanıza yardımcı olacak özelliklerle donatılan mükemmel bir araçtır ve yazı tipleri, fotoğrafları, videoları, şablonları içeren kütüphanesi de oldukça kapsamlıdır.

2. Storyluxe

Kullanıcıların dikkatini çekecek hikâyeler oluşturmanıza yardımcı olacak bir araç mı arıyorsunuz? Sorumuza cevabınız evet ise Storyluxe’u inceleyebilirsiniz.

Storyluxe, polaroid vb. film şablonları, neon, çiçek ve çok daha fazlası dâhil olmak üzere çeşitli dinamik şablonları ile donatılan benzersiz bir araçtır. Storyluxe’da yer alan güncel yaratıcı şablonlar, Instagram kullanıcılarını beklemeye devam etmektedir.

3. Unfold

Bu yıl sade ve modern şablonları içeren kütüphanesi ile kullanıcıların önüne çıkan Unfold, Instagram hikâyeleri için en popüler şablon araçlarından bir tanesi oldu. Instagram hikâyeleri için Unfold’un şablonlarını kullanarak markanızla bir bütün olarak uyumlu içerikler oluşturabilirsiniz.

4. InShot (Android ve iOS)

InShot, YouTube ve Instagram için kolaylıkla bir video oluşturmanız ve düzenlemenize yardımcı olabilecek en iyi araçlardan bir tanesidir. InShot ile videonuzun en boy oranlarında değişiklik yapabilir, Instagram hikâyesi olarak paylaşacağınız videonuzu Instagram hikâyesinin varsayılan boyutuna uyacak şekilde kolaylıkla yeniden boyutlandırabilirsiniz.

InShot, videonun ya da fotoğrafın arka planı için de bir iki seçenek sunuyor: Videonun ya da fotoğrafın arka planı düz bir renk yapabilir, videonun ya da fotoğrafın arka planına cihazınızdan seçtiğiniz bir fotoğrafı yerleştirebilir ve cihazınızdan seçtiğiniz fotoğrafın netlik oranını belirleyebilirsiniz.

5. Canva

Canva’nın mobil uygulaması, harika Instagram hikâyeleri oluşturmanın basit bir yoludur. Canva ile görüntülerde kullanılacak yazı tiplerini belirleme, görüntünün renklerini ayarlama vb. özelleştirmeler yapma imkânınız olur.

Canva gibi araçları kullanarak dikkat çekici Instagram hikâyeleri oluşturmak zamandan tasarruf etmenize de oldukça yardımcı olacaktır ve bu araçların kullanımı için grafik tasarım alanında çok tecrübeli olmaya da ihtiyacınız yoktur.