En İyi Introya Sahip YouTube Kanalları

Dünya genelinde popüler YouTube kanallarındann bazılarınızı izlerseniz, izlediğiniz bu videoların büyük bir bölümünün başlangıcının hem ilgi çekici olduğunu hem de kanalın amacıyla doğru orantıda gittiğini görebilirsiniz. YouTube kanalı oluşturmak istiyor veya en azından düşünüyorsanız, YouTube kanalınızı temsil edecek tanıtımı en iyi şekilde yapmanız gerekir.

YouTuber adaylarının bazıları, introların çok da önemli bir şey olmadığını düşünüyor ancak diğer popüler YouTube kanalları ile kendi kanalınızı karşılaştırmaya kalktığınızda, YouTube gibi koca bir platformda hayatta kalmanın ne kadar zor bir şey olduğunu anlarsınız. Intro, YouTube mecrasında hayatta kalmanıza en çok yarayacak unsurdur ve asla atlanmamalıdır.

İyi haber, intro oluşturmak büyütülecek kadar zahmetli bir iş değildir. Daha da iyisi, size ilham verebilecek en iyi introlardan birkaçını listeledik. İşte en iyi introya sahip YouTube kanalları!

YouTube fenomenlerinin geneli, videolarına kendini yansıtacak öğeleri yerleştirir. Yüzlerce kez gördüğünüz, çok sevdiğiniz bir şeyi adlandırmak için uzun bir süre gerekir. Introlar, bu süreci olabildiğince azaltır. O hâlde artık YouTube introlarını listelemeye geçebilir, bu introlardan ilham almaya başlayabiliriz.

1. TED Talks

“Paylaşmaya değer fikirler” sözü ile yola çıkan TED Talks, kişisel ve profesyonel gelişim için en tercih edilebilir YouTube kanallarından biridir. TED Talks’ı düzenli olarak izlerseniz bir zaman sonra videoların açılışlarını benimsemeye başlarsınız. Burada birçok filozofu, bilim insanını, mühendisi hatta bir askeri dahi görebilirsiniz.

2. Good Mythical Morning

Good Mythical Morning güne iyi bir not ile başlamanıza yardımcı olmakla ilgilidir. Bu kanalda her pazartesi-cuma inanılmaz tatlar, şaşırtıcı yeni ürünler, ünlü misafirlerle rekabetler ve çok çeşitli deneyler yapılır. Bunların tamamını (Yemekler, ilginç ürünler, ünlü misafirler, birbirinden çeşitli deneyler…) kanalın introsuna baktığın zaman yakalayabiliyorsunuz.

3. Yuya

Meksika doğumlu Mariand Castrejon, sahne adı (kanalının ismi) ile Yuya olarak biliniyor. Dünyanın genelinde en çok aboneye sahip kanallardan biridir, kanalı güzellik üzerine kuruludur. Kanalında kullandığı intro, başta profesyonelliği olmak üzere kanalın amacını çok güzel bir şekilde anlatıyor ve görünümün şıklığından ödün vermiyor.

4. Draw with Jazza

Josiah Brooks ya da onu YouTube’dan tanıdığımız ismi ile Jazza, YouTube kanalını tanıtırken insanlara nasıl çizileceğini, nasıl canlandırılacağını ve nasıl boyanacağını öğretme tutkusundan bahseder.