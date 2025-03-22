iPad modelleri sahip oldukları işlemciler sayesinde Macbook'ların yerini alabilecek konuma geldiler. Ancak bu noktada bilgisayar kullanımına alışkın olan kullanıcılar bir klavye ve Trackpad ihtiyacı duyuyor. iPad modelleri için özel olarak üretilmiş klavyeler veya klavyeli kılıflar kullanıcıların istedikleri düzeni kurmalarını sağlarken bir yandan da cihazlarını korumalarını sağlıyor. Bizde sizler için iPad'i MacBook'a çeviren en iyi 5 klavye modelini listeledik. İşte detaylar...

iPad'ler İçin En İyi Klavye Modelleri

Apple Magic Keyboard

Logitech Combo Touch

Microcase iPad Seti

UK iPad Klavye

Alfa Mec iPad Klavye

Apple Magic Keyboard

iPad'ler için en iyi klavye modelleri arasında ilk sırada Apple Magic Keyboard yer alıyor. Markanın iPad Pro modelleri için satışa sunduğu klavye aslında diğer iPad modelleriyle de kullanılabiliyor. Klavyenin en çok sevilen özelliklerinden biri ise mıknatıs ile cihaza yapışıyor olması. Bu sayede iPad'iniz çizilmiyor ve belli açılarda hareket ettirerek ergonomik kullanım pozisyonunuzu ayarlayabiliyorsunuz.

Son olarak klavye üzerinde yer alan USB-C girişinden bahsedelim. Klavyenin mıknatıslı yüzeyi aslında MagSafe özelliğine sahip. Bu özellik sayesinde klavyenin USB-C girişini şarja taktığınızda iPad'iniz şarj oluyor. Tablet üzerinde boşta kalan USB-C girişine de bu sayede farklı aksesuarlar takmanız mümkün oluyor.

Logitech Combo Touch

Logitech markasının 11 inçlik iPad modelleri için tasarladığı Combo Touch sunduğu özellikler ile Magic Keyboard'a meydan okuyor diyebiliriz. Komut tuşlarına da sahip olan klavye alıştığınız Mac klavyelerini kullanmanıza olanak sağlıyor. 4 farklı kullanım pozisyonuna sahip klavye bir de Apple Pencil bölmesine sahip. Özellikle çizim modunu kullanırken bu bölme büyük oranda işinize yarayacaktır.

Klavyeyle işiniz bittiği anda kolayca sökmenizde mümkün. Bu sayede otururken veya yatarken bir şeyler izlediğinizde klavyenin oluşturduğu rahatsızlıktan kurtulmuş olacaksınız. Son olarak klavyeyi ve iPad'inizi kapatmak için tek bir tuşa basarak bu işlemi yapmanız da olağan hale getirilmiş durumda.

Microcase iPad Seti

Klavyenin yanında kılıf, mouse, stand ve çanta da satın almak isterseniz Microcase iPad seti hayatınızı büyük oranda kolaylaştıracaktır. Uygun fiyatıyla ön plana çıkan set iPad'inizi MacBook gibi kullanmanızın yanında kolay taşımanızı ve darbelere karşı korumanızı da sağlıyor. Bluetooth 5.0 ile çalışan klavye mouse setinin yanında gelen stand sayesinde iPad'inizi istediğiniz konumda kullanmanız mümkün hale geliyor.

Ayrıca su geçirmez kumaştan yapılmış olan taşıma çantası sayesinde iPad'inizin yanında kitap-defter gibi iş veya okul hayatında kullanabileceğiniz diğer eşyaları da taşımanız mümkün.

UK iPad Klavye Seti

Farklı renk tasarımlar sevenler için en iyi iPad klavyeleri listemizde bir de UK iPad Klavye Mouse seti yer alıyor. Renkli tasarımıyla öne çıkan setin en büyük özelliği ise tamamen sessiz olması. Bu sayede kütüphane gibi sessiz ortamlarda çalışırken ne siz ne de bir başkası klavye seslerinden rahatsız olmayacak. Bunun yanında hafifliği ile de ön plana çıkan ürün uzun şarj ömürüyle de dikkat çekmekte.

Alfa Mec iPad Klavye Seti

Listemizin son ürünü fiyat konusundaki en uygun klavye modeli oluyor. Alfa Mec kablosuz iPad klavye seti uygun fiyatıyla kullanıcılarını tatmin ederken kolay şarj edilebilme, hafif ve ergonomik tasarımıyla ön plana çıkmakta. Nostalji sevenler için daktilo formatında tasarlanmış tuş dizilimine sahip olan klavye beraberinde bir touch pad ile geliyor ve sizi ekstradan mouse alma masrafından kurtarıyor.