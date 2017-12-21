En İyi İş Arama/Bulma Siteleri

Günümüz şartlarında iş arama ve iş bulma gerçekten zorlu bir süreç haline geliyor. Eski zamanlarda gazetelerde yer alan iş ilanları takip edilirken, şimdilerde internet üzerinde iş arama sitelerinden faydalanabiliyoruz. Bu rehberimizde sizler için en iyi iş arama/bulma sitelerini derledik. Bir kenara not etmenizi öneriyoruz.

1. Kariyer.net

İnternette iş bulma platformlarından en bilineni olan Kariyer.net, hem iş arayanlar hem de işverenler tarafından kullanılabiliyor. Deneyimlerinizi ve eğitim bilgilerinizi içeren iyi bir özgeçmiş oluşturarak kendinize uygun iş ilanlarını kolayca listeleyebilirsiniz.

2. Yenibiriş

Bir başka popüler platform olan Yenibiriş.com da iş arayanlar ve işverenlere hizmet veriyor. Her gün binlerce yeni ilana ulaşabileceğiniz platform, iş arayanlar için rehber niteliğindeki içerikleri de sizlere sunuyor.

3. Secretcv

Sektörün öncülerinden bir diğeri ise Secretcv platformu olarak karşımıza çıkıyor. Firmalar ve iş arayanların faydalanabileceği portalda deneyimleriniz ve eğitiminiz doğrultusunda binlerce ilana erişebilirsiniz. Sektöre, bölüme, şehirlere ve pozisyona göre iş ilanlarına ulaşabileceğiniz Secretcv platformunun Android ve iOS uygulamaları da bulunuyor.

4. LinkedIn

İş dünyasının vazgeçilmez platformu LinkedIn, insanlarla iletişim kurmanızı ve bilgi alabilmenizi kolaylaştırıyor. Profilinizi deneyimleriniz ve eğitim bilgilerinizle doldurarak, aynı sektördeki insanlarla daha kolay iletişime geçebileceğiniz platformda yeni işinizi de bulabilirsiniz.

5. Eleman.net

Binlerce firmanın ve milyonlarca iş arayanın bulunduğu Eleman.net, arayüz konusunda biraz eksik olsa da aradığınız işi bulmak için denemeye değer. Oluşturacağınız özgeçmiş ile birlikte eleman arayan firmalara başvuru yapabileceğiniz platformu mobil cihazlarınızda da kullanabilirsiniz.

Üniversite öğrencilerinin part-time iş bulmasını kolaylaştıran Unisbul platformunda günlük, saatlik, proje bazlı ve dönemsel iş ilanlarına ulaşabileceğiniz gibi staj ilanlarını da inceleyebilirsiniz. Bir yandan okurken diğer yandan da harçlığını çıkarmak isteyen öğrencilerin kullanmasını tavsiye ediyoruz.

Dünya çapında bir iş arama ve bulma sitesi olan Randstad, Türkiye’de de faaliyet gösteriyor. Diğer uygulamalara göre çok fazla iş ilanına ulaşamıyor olsanız da, ilan yayınlayan firmaların büyüklüğü bir sizin için avantaj olacaktır.

Careerjet platformu, diğer iş bulma uygulamalarından daha farklı bir konsepte sahip. Tüm iş arama sitelerindeki ilanları tek bir platformdan sizlere sunan Careerjet, bu anlamda size kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum.

Türkiye’de kullanamayacak olsanız da yine işe yarar bir amaç için kullanabileceğiniz Glassdoor platformunda çeşitli meslekler ve pozisyonlar için yıllık ortalama maaşları inceleyebilirsiniz.

Milyonlarca kişiye istihdam sağlayan İşkur, internet ortamında da faaliyetlerini sürdürüyor. Her ne kadar dijital ortamda çok aktif olamasa da, veritabanına kaydolarak şansınızı denemenizi öneriyorum.

İyi hazırlanmış bir CV ya da diğer adıyla özgeçmiş, işverenlerin gözünde her zaman bir adım önde olmanızı sağlayacaktır. Profesyonel bir CV nasıl hazırlanır bilmiyorsanız, bu iş için size kolaylık sağlayan Cvlogin platformunu kullanabilirsiniz. Hazır CV örneklerini indirebileceğiniz platformda, CV editörünü kullanarak da profesyonel bir özgeçmiş oluşturabilirsiniz.