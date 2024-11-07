En İyi Jonathon Majors Filmleri ve Dizileri

1990 doğumlu Amerikalı aktör Yale ünversitesinden MFA derecesiyle mezun olduktan sonra kariyer basamaklarını tırmanmaya başlamış ünlü bir isim. Jonathan Majors, kariyeri boyunca önemli ödüllere aday gösterildi. Dizi ve filmlerde oynadığı rollerle adını dünya çapında duyurmayı başardı. Ünlü aktörün Marvel evreninde üstlendiği roller son zamanlarda yıldızının parlamasına yardımcı oldu. Bu içerikte Jonathon Majors’un rol aldığı en iyi dizi ve filmleri inceliyoruz.

Jonathon Majors Kimdir?

California doğumlu olan Majors, hayatının bir bölümünü Teksas’ta geçirdi. Hareketli bir kişisel yaşantısı olan aktör kendisini tiyatroya verdi. Lisans derecesini North Carolina Üniversitesi Sanat Okulu’nda tamamlayan Majors, 2016 yılında Yale Üniversitesi’nden mezun oldu. 2010 yılında başlayan kariyerinde 2019 yılından itibaren gözle görülür bir yükselişe geçti. İşte, ünlü aktörün rol aldığı en iyi yapımlar!

En İyi Jonathon Majors Dizi ve Filmleri

1. The Last black Man in San Francisco – 2019

Drama türündeki bu filmde ana karakter olan Jimmie ailesinin eski evine dönmeye çalışırken derin bir yaşam mücadelesi veriyor. Jonathon Majors ise bu filmde Jimmie’nin en yakın arkadaşı olan Montgomery Allen karakterini canlandırıyor. Bu filmdeki performansı ile sektörde adını duyurmaya başlayan aktör sonrasında da önemli projelere imza atıyor.

2. Lovecraft Country - 2020

Drama, korku ve gizem kategorilerinde sıralanan bu dizi 50li yıllarda geçiyor. Dizide Atticus Freeman isimli genç bir adam kayıplara karışan babasını bulmak için maceraya atılıyor. Bu sırada çeşitli ırkçılık sorunları ve doğa üstü olaylarla karşılaşıyor. Jonathon Majors, bu projede ana karakter olan Atticus Freeman’i canlandırıyor. Başrolünü üstlendiği Lovecraft Country dizisi ünlü aktörün kariyerinde büyük bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Bu projedeki rolü ile çok sayıda ödüle aday gösteriliyor.

3. CREED III: Efsane Devam Ediyor - 2023

Adonis Creed, sevgilisi Bianca ile keyifli bir hayat süren bir boksör olarak karşımıza çıkıyor. Ana karakter olan Adonis kariyerinde başarıyla ilerliyor. Çocukluk arkadaşı Damian ise yıllar sonra hapisten çıkıp Adonis’e meydan okumaya karar veriyor. Cesur ve gözü kara bir dövüşçü olan Damian ile Adonis’in yüzleşmesi sportif bir müsabakadan çok daha öte bir anlam taşıyor. Jonathon Majors bu filmde Damian Anderson karakterini canlandırıyor.

4. Ant-Man ve Wasp: Quantumania - 2023

Marvel evrenine ait olan bu filmde Majors, Kang The Queror karakteri ile sahnede boy gösteriyor. Ant-Man adlı ana karakterin kendisini Kuantum Alemi’nde bulması ile birlikte yaşadığı maceraları konu alan filmde olağanüstü yaratıklar ve yeni bir alemin keşfine tanıklık ediyoruz. Majors, bu filmdeki rolü ile dünya çapında daha da fazla ün kazanıyor.

Jonathon Majors, yukarıda sıraladığımız yapımların yanı sıra Magazine Dreams, Özveri, The Harder They Fall, Da 5 Bloods, Gully, Jungleland, İstila Altında gibi çeşitli projelerde de yer aldı. 2020 yılında yayınlanan Şikago Yedilisi’nin yargılanması da sevilen yapımları arasında sayılabilir. 2023 yılında tutuklanan ünlü sanatçının Marvel evreninden kovulması da kendisi hakkında en çok konuşulan konulardan birisiydi.

Bu içerikte aktörün özel hayatına fazla değinmeden kariyerinde fark yaratan projeleri inceledik.