En İyi VPN Programı Nasıl Seçilir?

Sanal özel ağ (vpn); ülkemizde yasaklı sitelere giriş, internet hızlandırma, oyun indirme/oynama vb. amaçla kullanılan olmazsa olmaz program/uygulamalardan biri. Windows, Mac, Android, iOS için ücretsiz (free) - ücretli indirebilen yüzlerce vpn programı var. Peki, en iyi vpn servisi hangisi? Bu blog yazısında en iyi vpn programları listesi paylaşmak yerine en iyi vpn programını seçmenize yardımcı olacak ipuçları paylaşacağız.

V pn Nedir?

Sanal özel ağ (Virtual private network) daha yaygın kullandığımız şekliyle vpn, ülkemizde oldukça gerekli, bizce her bilgisayar ve mobil cihazda kesinlikle olması gereken programlar arasında. Sadece yasaklı sitelere giriş için değil, YouTube gibi hızın özellikle düşürüldüğü platformlarda mevcut internet bağlantımızın izin verdiği maksimum hızda gezinmek, App Store / Google Play Mağazası’nda henüz Türkiye’ye açılmayan Android / iOS oyunlarını indirip oynayabilmek veya Türkiye’de olmayan hizmetleri kullanabilmek, Netflix gibi platformlarda ülkeye özel içerik kısıtlamasını kaldırmak, herkese açık WiFi noktalarında internete girerken güvenliği sağlamak için de ihtiyaç duyduğumuz programlar arasında vpn.

vpn, özgürlüğün anahtarı da diyebiliriz. vpn ne demek? vpn ne işe yarar? Teknik olarak açıklamak gerekirse; vpn (Virtual Private Network - Sanal Özel Ağ), internette güvenli ve anonim olarak gezmenizi sağlar. Gerçek IP adresini gizlemenin yanı sıra internet trafiğinizi şifreler. Bunu kodlanmış bir tünel kurarak yapar. Bu tünelden geçen internet trafiği yetkisiz erişime karşı korunur. Dolayısıyla bir siber saldırı olsa bile hacker’ın verilerinizi ele geçiremeyeceğinden emin olabilirsiniz. vpn nedir, ne değildir? makalemizde çok daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi dilerseniz, vpn neden kullanılır? vpn kullanmanın faydaları nelerdir? bunlara geçelim.

V pn Ne İşe Yarar?

vpn’lerin genellikle güvenlik amacıyla kullanıldığı söylense de aslında bir vpn çok daha fazlasını sunar. vpn, online verilerinizin güvenliğini sağlamak dışında birçok işe yarar:

İnternet üzerinden gerçekleştirdiğiniz konuşmalar ve veriler dahil tüm online aktivitelerinizi şifreler.

Gerçek IP adresinizi isimsiz bir IP adresi ile gizler.

Sansürler, hız yavaşlatması ve coğrafi kısıtlamaları atlatmanıza yardımcı olur.

Online oyunlarda gecikme süresini azaltarak oyunu keyifle oynamanızı sağlar.

Uçuş rezervasyonu yaparken tasarruf edersiniz.

Diğer bölgelere açılan oyunları oynayabilirsiniz.

Yurtdışına seyahat ederken online indirimler bulabilirsiniz.

Herkese açık kablosuz ağlarda namı diğer hotspot’larda korur.

En İyi V pn Programı Hangi Özellikleri Taşımalı?

Vpn’nin ne olduğu, ne işe yaradığı konusunda kafanızda soru işaretleri kalmadığını düşünüyoruz. Şimdi sıra en iyi vpn hizmetini seçmeye geldi. Aşağıda yer verdiğimiz özellikler, Windows, Mac, Android, iOS cihazınız için en iyi vpn programını seçmenize yardımcı olacak:

Kullanıcı Arayüzü: Sezgisel kullanıcı deneyimi sunmalı. v pn’in kullanımı kolay olmalı; öğretici video veya ayrıntılı rehbere ihtiyaç duymamalısınız. v pn’in öne çıkan özellikleri de ekran görüntülerinde açıkça paylaşılmalı.

Sezgisel kullanıcı deneyimi sunmalı. pn’in kullanımı kolay olmalı; öğretici video veya ayrıntılı rehbere ihtiyaç duymamalısınız. pn’in öne çıkan özellikleri de ekran görüntülerinde açıkça paylaşılmalı. Hız: v pn’lerin internet hızını yavaşlattığı düşüncesi yanlıştır. Bazı v pn servisleri en iyi hızları sağlamak için gereken altyapıya sahip olmadığından bu sorunu yaşatır. v pn’i indirmeden önce ekran görüntülerine bakmak kadar yorumlar/geri bildirimler de önemlidir. v pn’in hızına ilişkin yapılan yorumlara öncelik verin.

pn’lerin internet hızını yavaşlattığı düşüncesi yanlıştır. Bazı pn servisleri en iyi hızları sağlamak için gereken altyapıya sahip olmadığından bu sorunu yaşatır. pn’i indirmeden önce ekran görüntülerine bakmak kadar yorumlar/geri bildirimler de önemlidir. pn’in hızına ilişkin yapılan yorumlara öncelik verin. Erişilebilirlik: v pn’ler çoğunlukla güvenlik, anonimlik veya erişilebilirlik için kullanılır. v pn hizmeti, web sitelerinin yanı sıra uygulamalara da erişim sunabilmeli. İster inanın ister inanmayın, birçok akış servisi v pn’i yasaklar çünkü kullanıcıların belli içeriği erişmesini istemezler. Örneğin; Netflix.

pn’ler çoğunlukla güvenlik, anonimlik veya erişilebilirlik için kullanılır. pn hizmeti, web sitelerinin yanı sıra uygulamalara da erişim sunabilmeli. İster inanın ister inanmayın, birçok akış servisi pn’i yasaklar çünkü kullanıcıların belli içeriği erişmesini istemezler. Örneğin; Netflix. Güvenilirlik: v pn’i anonim olarak gezmek, izlerinizi gizlemek için kullanıyorsanız tercih ettiğiniz v pn’in de kaydınızı tutmaması gerekir. Kullanıcı verilerini toplama süreçleri ve verilerin nerede kullanıldığı, v pn’in gizlilik politikasında yazmalı.

pn’i anonim olarak gezmek, izlerinizi gizlemek için kullanıyorsanız tercih ettiğiniz pn’in de kaydınızı tutmaması gerekir. Kullanıcı verilerini toplama süreçleri ve verilerin nerede kullanıldığı, pn’in gizlilik politikasında yazmalı. Sunucu ve Konumlar: Daha fazla sunucu ve konum, içeriğe erişmenin daha fazla yolu anlamına gelir. Örneğin; v pn sağlayıcınız ABD’de sunuculara sahipse orada bulunan tüm web servislerine ve uygulamalara erişebilirsiniz. Bu nedenle v pn’in sunduğu sunucu ve IP adresi sayısına mutlaka bakın.

Daha fazla sunucu ve konum, içeriğe erişmenin daha fazla yolu anlamına gelir. Örneğin; pn sağlayıcınız ABD’de sunuculara sahipse orada bulunan tüm web servislerine ve uygulamalara erişebilirsiniz. Bu nedenle pn’in sunduğu sunucu ve IP adresi sayısına mutlaka bakın. Cihaz Uyumluluğu: Ev aletlerinin bile akıllı olduğu günümüzde cihaz desteği önemli. Akıllı telefon, tablet, akıllı ev aletleri, her cihazı korumak istiyoruz. Dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, konsollar, yönlendiriciler vb. farklı aygıtlarda her zaman en uygun uyumluluğu sunan bir v pn bakın.

Ev aletlerinin bile akıllı olduğu günümüzde cihaz desteği önemli. Akıllı telefon, tablet, akıllı ev aletleri, her cihazı korumak istiyoruz. Dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, konsollar, yönlendiriciler vb. farklı aygıtlarda her zaman en uygun uyumluluğu sunan bir pn bakın. Geri Ödeme Politikası: En iyi v pn’ler ücretlidir ve genellikle tüm özellikleri -belli bir süreliğine de olsa- ücretsiz kullanmanıza izin veren deneme sürümü seçeneği ile gelirler. v pn’i indirmeden önce para iade garantisi sunup sunmadığına bakın. Ücretli olmasına rağmen memnun etmeyen v pn servislerinin de sayısı bir hayli fazla. Paranızı kaybetmek istemiyorsanız, geri ödeme politikası olan bir v pn sağlayıcı seçin.

V pn Önerisi

Bu bilgiler ışığında en iyi vpn programını kendiniz seçebilirsiniz. Bizim 2019 vpn önerimiz; Purevpn. Purevpn, iyi ve güvenilir bir vpn servisinin tüm gereklerini yerine getiren çok az sağlayıcıdan biri. 10 yıldan uzun süredir sektörde faaliyet gösteren ve saygınlığı olan vpn sağlayıcısı, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Afrika, tüm popüler bölgeleri içine alan 180’nin üzerinde konumda hizmet veriyor. Yüzbinlerce IP adresi, binlerce sunucuya sahip olan Purevpn, en yüksek hız ve kesintisiz performansıyla kullanıcıları etkilemeye başarıyor. Çok çeşitli cihazlarda kullanılabilir olmasıyla da dikkat çeken vpn programı ön koşulsuz 31 günlük geri ödeme garantisi sunuyor.

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