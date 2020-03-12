En Önemli Facebook Görgü Kuralları

Kişisel hesaplarınızı yönetirken bu kuralları önemsemeyerek yaptığınız eylemden keyif alıyor olabilirsiniz fakat söz konusu iş olduğunda işletmenizin itibarı için doğru olanı yapmak çok önemlidir. Bu yazıda, en önemli Facebook görgü kurallarına uymanın ne kadar kolay olabileceğini açıklıyoruz.

Facebook Görgü Kuralları