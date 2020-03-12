En Önemli Facebook Görgü Kuralları

Kişisel hesaplarınızı yönetirken bu kuralları önemsemeyerek yaptığınız eylemden keyif alıyor olabilirsiniz fakat söz konusu iş olduğunda işletmenizin itibarı için doğru olanı yapmak çok önemlidir. Bu yazıda, en önemli Facebook görgü kurallarına uymanın ne kadar kolay olabileceğini açıklıyoruz.
Facebook Görgü Kuralları
- Ses Tonunuz: Ses tonunuz, gerçek hayatta kurduğunuz tüm iletişimlerde olduğu gibi, Facebook’ta da çok önemli bir yere sahiptir. Birine yanıt verirken saldırgan bir tavır takınmadığınızdan emin olmanız gerekir. Sosyal medyada gerçekleşen diyaloglar bazen çok sert boyutlara ulaşabilir, bunu herkes biliyor. Bir ünlem işareti, insanları çok farklı yerlere yönlendirebilir. Yorumu göndermeden önce her zaman iki kere düşünmelisiniz.
- Hızlı Yanıtlar: İşletme sayfanızdaki yorumlara yanıt vermek için biraz zaman harcamanız gerekiyor. Bazen size ürün / marka hakkında merak ettikleri soruları sorabiliyorlar ve beklemeye tahammülleri olmayabiliyor. Müşterilere hızlı bir şekilde yanıt vererek onların kafasındaki soruları giderebilir, markanızın sosyal medyadaki gücünü artırabilirsiniz.
- Hataları Yüze Vurmak: Daha önce hiç yazım hatası yaptınız mı? Facebook sayfasında size bir hatanın düzeltilmesini isteyen bir e-posta ya da yorum aldınız mı? Bunun olmasını ister miydiniz? Birinin imla hatalarını düzeltmemeli, birini azarlamamalı, kişisel bilgileri göz ardı etmemelisiniz.
- Büyük Harfler Kullanmak: Gerçek şu ki, bütün harfleri büyük yazmak, bazı insanları çılgına çevirebilir. Facebook kullanırken Caps Lock tuşunu aktif olarak kullanmamaya çalışın.
- Emin Olunmayan Haberleri Paylaşmak: Bir arkadaşınızın son zamanlarda bebeğinin olduğunu duydunuz fakat bunun hiçbir doğruluk payı yoktu ve siz buna rağmen paylaşımınızı yaptınız. Bir daha kişisel bilgiler (Ölüm, doğum tarihi v.b.) ile ilgili bir şeyler paylaşmadan önce bunun doğru olduğundan emin olun.
- Yorumları Beğenmek: Her işletme sahibi, Facebook işletme sayfasının daha çok ilgi görmesini istiyor. Bunu yapabilmek için müşterileri duyduğunuzu belli etmek için bu yorumları beğenmeniz ya da Facebook’un ifadeler özelliğini kullanarak kalp benzeri ifade koymanız, gerektiğinde de yorumlara yanıt vermeniz gerekiyor.
- İnsanları Etiketlemek: İnsanlar fotoğraflarda güzel çıkmadıklarını düşünebilirler. Paylaşmadan önce fotoğraftaki insanlardan izin almanız daha yerinde bir davranış olur. Dilerseniz fotoğrafı kırpma, kişinin üzerini karalama ya da yüzünü kapatacak herhangi bir emoji ve benzeri öğeler kullanmayı seçebilirsiniz.
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