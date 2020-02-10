En Popüler İçerik Yönetim Sistemleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Yeni bir internet sitesi oluşturmak istediğinizde önümüzde çok önemli bir karar aşaması belirmektedir: İçerik yönetim sistemi kullanılmalı mı yoksa kullanılmamalı mı? İçerik yönetim sistemi kullanmaya karar verdiğimizde ise önümüze aralarında seçim yapması zor olan bir soru daha geliyor: İçerik yönetim sistemi olarak ne kullanmalıyım?

Bir içerik yönetim sisteminin ne olduğunu bilmeyenler, içerik yönetim sistemlerini internet sitesi oluşturma adımlarını zahmetsiz ve basit kılmak için kullanılan araçlar olarak kabul edebilirler. İnternet sitesi hazırlamak için normalde programlama dillerine ihtiyaç duyarız ama içerik yönetim sistemleri sayesinde hiçbir programlama dilini bilmeden, grafik tasarıma ihtiyacımız olmadan bir internet sitesi oluşturmamız ve bu internet sitesini sadece sürükle ve bırak yöntemini kullanarak tasarlamamız mümkün olmaktadır.

İçerik yönetim sistemlerinin başka bir harika tarafı ise ekibinizdeki insanların yetkilerini kısıtlama imkânınızın olmasıdır. Böylece ekibinizdeki insanlar yanlışlıkla veya kasıtlı olarak internet sitenizi zarara sokacak bir işlem yapamaz.

İçerik yönetim sistemleri söz konusu olunca akıllara üç büyük isim gelmektedir. WordPress, Joomla ve Drupal bu alanın en önemli isimlerindendir. İçerik yönetim sistemleri bu isimlerle sınırlı değildir ama birçok kimse tarafından internet sitesi oluştururken en çok bu isimler tercih edilmektedir.

En Popüler İçerik Yönetim Sistemleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

En popüler içerik yönetim sistemlerinin sayısız ortak noktası var lakin her biri farklı avantajlar sunuyor. Bu içerik yönetim sistemleri arasında bir seçim yapmanız gerektiğini biliyor ancak bunu nasıl yapacağınız hakkında fikriniz yok ise hemen alt bölümde WordPress, Joomla ve Drupal hakkında bilmeniz gerekenleri incelemelisiniz.

1. WordPress

WordPress şu anda tüm internetin %35 gibi bir kısmına güç sağlamaktadır ve içerik yönetim sistemleri arasında yoğun bir talep görmektedir. Bir içerik yönetim sistemi olarak WordPress’in bu kadar popüler olması, kullanıcılara çok faydasının olmasından kaynaklanmaktadır. Bir internet sitesini kolaylıkla yönetmemize imkân tanımaktadır. Büyük popülaritesinden ötürü WordPress kullanıcılarının elinin altında sayısız kaynak bulunmaktadır.

WordPress’in büyük popülaritesi, kullanıcılara sunduğu faydalarla ilişkilidir. Yeni başlayanlar için kolaydır, çok fazla kaynak ve destek bulabilirsiniz, binlerce tema arasından seçim yapabilirsiniz, internet sitenize işlevsellik kazandırmak için sayısız eklentiden istediğinizi seçebilirsiniz, arama motoru optimizasyonu için oldukça fazla seçenek yer almaktadır ve WooCommerce eklentisi ile çevrim içi bir mağaza oluşturmak çok basittir.

WordPress’te bazı özellikleri öğrenmek için biraz zamana ihtiyacınız olabilir. WordPress’te yapılabilecek işlemler, internet sitesinin bilgisayar korsanları tarafından hedeflenmesine neden olabilir. WordPress tarafından sıkça paylaşılan güncellemeler, uyumluluk sorunlarına neden olabilir. WordPress ile çalışan internet siteleri diğer içerik yönetim sistemleri ile çalışan internet sitelerine göre daha yavaş olma eğilimindedir.

2. Joomla

Joomla, en popüler içerik yönetim sistemleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Kullanım kolaylığının yanında esnek ve özelleştirilebilir olması ile WordPress ve Drupal’in arasında bulunur. WordPress gibi Joomla da açık kaynaklıdır, bu nedenle kullanımı ücretsizdir. İnternet sitenizi oluşturmak için içerik yönetim sistemini kullanma konusunda size çok fazla özgürlük sunmaktadır.

Pazar payının WordPress’ten çok daha düşük olmasına rağmen 2 milyondan fazla internet sitesine güç vermektedir ve içerik yönetim sisteminin çalışmasına ve gelişmesine yardımcı olan büyük bir gönüllü topluluğuna sahiptir.

Joomla çok fazla esneklik sağlamaktadır. Joomla, internet sitenize işlevsellik kazandırmak için kullanabileceğiniz bir eklenti kütüphanesine sahiptir. Joomla’nın kullanımında hiçbir zorluk çekmezsiniz zira çok sayıda eğitim içeriği bulunmaktadır. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda şablon vardır. Birden fazla dil desteği bulunmaktadır. SEO ve e-ticaret için tercih edilebilmektedir.

Joomla, bilgisayar korsanları tarafından WordPress’ten daha az sıklık ile hedeflenmekte fakat WordPress’e kıyasla daha küçük bir güvenlik ekibine sahiptir.

3. Drupal

En popüler içerik yönetim sistemleri arasında üçüncü sırada yer alan Drupal’ı kullanmayı öğrenmek geliştiriciler için dahi biraz zaman alabiliyor. Drupal’ın bu konuda zahmetli bir içerik yönetim sistemi olması, WordPress ve Joomla’dan daha az bir pazar payına sahip olmasına neden olmaktadır. Drupal buna rağmen en popüler içerik yönetim sistemleri arasında yer alıyor çünkü daha fazla esneklik ve özelleştirme seçenekleri sunmaktadır.

İçerik yönetim sistemi olan Drupal’ın en önemli faydalarından bazıları ise şunlardır: Drupal’ın diğer iki içerik yönetim sistemi kadar büyük bir topluluğu olmasa da alanında yetenekli geliştiriciler ile dolu olan bir topluluğu vardır ve bu topluluk, Drupal’ın gelişimi için para harcamaya istekli olan büyük şirketleri de içeriyor. Drupal, arama motoru optimizasyonu konusunda da oldukça iyidir. İnternet sitesinin mobil uyumlu olmasını da inanılmaz kolaylaştırmaktadır.

Drupal’ın dezavantajları ise şunlardır: Drupal, Joomla veya WordPress’ten daha zordur. Güncellemeler zaman zaman uyumluluk sorunlarına neden olabilmektedir.