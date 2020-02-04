Sosyal medya pazarlama stratejisini bir üst seviyeye taşımak için hazır mısınız? Sosyal medya pazarlaması işletmelerin hem çevrim içi hem de çevrimdışı başarıları için vazgeçilmezdir zira dünyada artık yaklaşık olarak 3,2 milyar sosyal medya kullanıcısı var.

Facebook ise bu sosyal medya platformları arasında kullanıcı sayısı bakımından ön saflarda yer alıyor. Facebook’un bu başarısına bakarak Twitter ve Instagram gibi diğer platformların önemsiz olduğunu düşünmemelisiniz.

Kullanacağınız sosyal medya platformlarını doğru bir şekilde seçmeniz hayati bir önem taşımaktadır. Örneğin, 40 yaşının üzerindeki profesyonelleri hedefliyorsanız Pinterest sizin işinize yaramayabilir. Pinterest’ı kullanmak yerine LinkedIn’e eğilim gösterirseniz başarıya ulaşmanız daha mümkündür.

Bu yazıda, en ucuz sosyal medya pazarlama taktiklerini sizlerle paylaşıyoruz. İşte, en ucuz sosyal medya pazarlama taktikleri!

1. Kaliteli İçerikle Başlayın

Bu teknik ile sosyal medyada başarılı olmamanız mümkün değildir. Sosyal medya pazarlaması, paylaşılan içeriklerle beraber yürütülür. Kaliteli içerikleri sağlıklı ve etkili bir çevrim içi pazarlama kampanyasının yapı taşlarından biri olarak düşünebilirsiniz. Blogunuzda ve web sitenizde tutarlı bir şekilde harika içerik bulunduğundan emin olun.

2. Videoları Kullanın

Ucuz ama etkili olan sosyal medya pazarlama tekniklerinden başka biri de videoları kullanmaktır. Sosyal medya pazarlama stratejisinde videolara da yer vermek gerçekten iyi bir seçimdir. Video kullanan birçok işletme, videoların etkin olduğunu ve insanların bu tür içerikler istediklerini kanıtlamıştır.

Video içerik kullanan her dört işletmeden üçü, videoların satışlarını artırmalarına yardımcı olduğunu belirtmiştir. Videoları da ucuz sosyal medya pazarlama teknikleri arasına ekleyebiliriz çünkü videoların etkili olması için ileri teknoloji bir prodüksiyon kullanmamız gerekmiyor.

3. E-Posta Pazarlamasını Kullanın

Yazı, sosyal medya pazarlama teknikleri ile ilişkili olduğundan e-posta pazarlamasını gördükten sonra şaşırmış olabilirsiniz ancak e-posta pazarlaması burada da geçerlidir. E-posta pazarlaması işe yarayan ucuz bir sosyal medya pazarlama tekniğidir.

Dijital pazarlamacılarının yaklaşık %90’ının e-posta pazarlamanın satışları artırmada etkili olduğuna inandığını biliyor muydunuz? E-posta pazarlamasından faydalanmanın birkaçı yolu var. Zaten bir e-posta listeniz varsa onu kullanabilirsiniz. E-posta listenizdeki insanlara e-posta göndererek insanların sizi sosyal medyada nasıl takip edeceklerini anlatabilirsiniz.

4. Facebook’a Odaklanın

Facebook hakkında konuşmadan sosyal medya pazarlaması hakkında konuşmak imkânsızdır. Facebook iki milyardan fazla aktif kullanıcısı ile dünyanın en büyük sosyal medya platformu olmaya devam etmektedir. Tüketicilerin yaklaşık olarak %60’ının bir şeyleri satın alma fikrine sosyal medya yön vermektedir. Facebook ise bunun %44’ünü temsil etmektedir.

5. Canlı Yayınlar

Facebook, YouTube, Instagram ve daha birçok platformda canlı yayın yapabilmeniz mümkündür. Canlı yayınlar, en iyi sosyal medya tekniklerinden biri olarak bilinmektedir. Hepsinden önce, kitlenizin sizinle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurma fırsatı vardır. Aynı şekilde, sizin de kitlenize markanız hakkında bilgi verme ve kitlenizin sorularını cevaplama şansınız vardır.

6. İnfografikler Kullanın

İnfografikler hem dikkat çekici hem de bilgilendiricidir. İnfografik kullanmanın tek zorluğu ise infografiğin tasarlanmasıdır. İnfografiği kendiniz tasarlamayı seçebilir ya da bir tasarımcı kiralayabilirsiniz.

7. Eski Gönderilerinizi Yeniden Kullanın

Eski gönderilerinizin sayısı çok fazla ise eski gönderileriniz herkes tarafından görüntülenmeyecektir. Dolayısıyla onları tekrar kullanırsanız yepyeni bir kitlenin onları keşfetmesi için büyük bir şans sunmuş olursunuz.